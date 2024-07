Đang livestream, người đàn ông bị bắn tử vong, câu nói cuối cùng gây ám ảnh

Một buổi livestream (phát trực tiếp) mới đây tại Thái Lan đã khiến cho nhiều người ám ảnh khi nó ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của nạn nhân sau khi bị hai tay súng bắn chết tại một công viên ở tỉnh Loei, vùng Isaan vào tối 7/7 vừa qua.

Thông tin trên tờ The Thaiger cho biết, cảnh sát từ Sở cảnh sát Mueang Loei đã được thông báo về vụ nổ súng tại Công viên công cộng Kut Pong ở trung tâm thành phố tỉnh Loei. Khi đến nơi, cảnh sát chỉ phát hiện một vũng máu vì nạn nhân, Ronnachai Ood Sadanae, 38 tuổi, đã được chuyển đến bệnh viện gần đó. Thật không may, do chịu 3 phát đạn vào cơ thể và đầu dẫn đến vết thương quá nặng nên Ood đã qua đời.

Ronnachai Ood Sadanae rủ 2 người bạn ra công viên livestream sau khi dự tiệc ở nhà mình.

Vụ nổ súng chết người được ghi lại bằng video phát trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội của Ood. Bạn của nạn nhân là Ta, 22 tuổi, kể lại với Kênh 3 rằng Ood đã mời anh đến dự tiệc tại nhà vào khoảng 22h hôm 7/7. Sau đó, Ood đã bảo Ta cùng một người bạn khác ngồi thư giãn ở công viên vào khoảng 23h. Ood nói với bạn bè rằng có người muốn giết anh nhưng những người bạn chỉ cho rằng đó là một trò đùa.

Cả 3 ngồi chơi, thư giãn và livestream ở công viên.

Ta cho biết anh rất ngạc nhiên khi Ood muốn đến công viên công cộng vì anh bị bệnh gút và đã hơn một tháng không ra khỏi nhà. Theo Ta, Ood đang phát trực tiếp ở công viên công cộng và thách thức bất cứ ai muốn giết anh ta hãy đến gặp anh ta ở đó. Hai người đàn ông tiếp cận Ood ở công viên. Ta tưởng họ là cảnh sát đang tuần tra trong khu vực. Nhưng thật bất ngờ, Ood đã thách hai người giết anh ta và nói rằng “Làm đi! Giết tôi đi!"

Bỗng dưng các tay súng xuất hiện và bắn vào Ood khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Thế rồi, ngay sau câu nói này của người đàn ông, hai tay súng rút ra hai khẩu súng và một trong số họ đã bắn Ood. Sau đó, các nghi phạm quay trở lại chiếc xe bán tải của mình và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ta cho biết anh mới biết Ood được khoảng 4, 5 tháng. Ta làm việc ở tỉnh Nakhon Pathom nhưng Ood mời anh đến thăm nhà.

Ta tin rằng Ood đã biết trước mình sẽ bị giết vì nạn nhân vẫn nhất quyết đi đến công viên công cộng dù lúc đó trời đang mưa. Em trai của Ood là Up, thừa nhận anh trai mình là người nóng tính nhưng sống rất tình nghĩa với bạn bè và luôn ủng hộ họ. Ood đã từng bị bắt và bỏ tù vì một số tội danh trước đó. Cảnh sát hiện đang điều tra lý do đằng sau cái chết của Ood và tìm hiểu thông tin và địa điểm ẩn náu của các nghi phạm.