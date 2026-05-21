Đang lan truyền video người phụ nữ rải giấy nghi vàng mã xuống đường trung tâm TPHCM

Video ghi lại vụ việc.

Ngày 21-5, mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi sau xe máy liên tục rải giấy nghi vàng mã xuống đường.

Đáng nói, do đoạn đường đông đúc, xe máy còn lấn sang làn đường ngược lại để thực hiện hành vi trên. Người đi đường thấy lạ đã ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định (TPHCM), đoạn gần chợ Tân Định, theo hướng đi Cầu Kiệu.

Hiện Phòng CSGT, Công an TPHCM phối hợp Công an địa phương xác minh thông tin trên.