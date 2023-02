Đăng ký ngay để trở thành KOC livestream hàng đầu tại Việt Nam

Livestream - Nghề mới cực hot cho người trẻ



Review trở thành từ khóa hot, đặc biệt là đối với giới trẻ gen Z. Phần lớn người dùng trẻ hiện nay sẽ có xu hướng xem review trên mạng xã hội để đưa ra quyết định mua hàng. Vì thế, các kênh review từ ẩm thực, du lịch, thời trang, làm đẹp… xuất hiện ngày càng nhiều và đóng vai trò quan trọng đối với người dùng hiện đại.

Sự bùng nổ của trào lưu review cũng là tiền đề giúp khái niệm KOC (Key Opinion Consumer - Người tiêu dùng chủ chốt) ngày càng phổ biến. Những đánh giá về sản phẩm, dịch vụ của KOC ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung qua video, các KOC còn mang đến những trải nghiệm chân thực nhất cho người dùng online với hoạt động livestream của mình.

Ngày càng nhiều bạn trẻ chọn theo đuổi con đường KOC một cách nghiêm túc.

Nếu Trung Quốc có Lý Giai Kỳ và Vi Á được xem là những ngôi sao livestream thì Việt Nam cũng đang dần xuất hiện những cái tên nổi bật ở lĩnh vực này như: Call me Duy, Huỳnh Anh, Hải Mét 8…

Với khả năng mang về hàng tỷ đồng doanh thu qua mỗi buổi live, KOC Việt Nam đang được các nhãn hàng săn đón không kém cạnh sao hạng A và mang về nguồn thu nhập khủng. Đó cũng là lý do mà KOC livestream được xem là nghề cực hot ở thời điểm hiện tại và là công việc yêu thích mà nhiều bạn trẻ đang theo đuổi.

Trở thành KOC livestream liệu có dễ dàng?

Không chỉ đơn giản là một "chiếc máy nói", trở thành KOC livestream chuyên nghiệp đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng quan trọng như: đánh giá sản phẩm, kêu gọi hành động, tạo thiện cảm, kiểm soát hình thể… đến cả việc lắp đặt âm thanh - ánh sáng sao cho bắt mắt nhất.

Sẽ mất rất lâu để bạn có thể hoàn thiện những kỹ năng này cho mình nếu không trải qua một trường lớp đào tạo bài bản. Tham gia The KOC - Becomes The King of Livestream chính là một bệ phóng hoàn hảo cho bạn để theo đuổi nghề KOC ở thời điểm này.

Đây là chương trình tìm kiếm và đào tạo những tài năng livestream đa nền tảng (đặc biệt là TikTok), được tổ chức bởi ACCESSTRADE Vietnam (sản phẩm thuộc Interspace Vietnam) và MGC Asia. The KOC quy tụ dàn giám khảo là những chuyên gia hàng đầu như:

- Bùi Huy Dũng (CEO ACCESSTRADE Vietnam)

- Nguyễn Ngọc Tài (Chủ tịch MGC Asia, chuyên gia đào tạo streamer tại TalkTV-VNG, Bigo, Gostream, Facebook, TikTok)

- Call me Duy (Quán quân KOC Vietnam 2022)

- MC Trần Anh Huy (Quý ông tia chớp)

- Phạm Thị Thanh Thanh (COO Trung tâm Social Marketing - ACCESSTRADE Việt Nam)

- Đàm Đình Hưng (Giám đốc dự án TikTok Shop - ACCESSTRADE Việt Nam)

- Dư Bảo Trang (Master & CEO Jolia Beauty Center)

- MC Phương Ly

Với The KOC, bạn sẽ có cơ hội thể hiện khả năng livestream của bản thân với "đề bài" đầy thú vị: Chọn một sản phẩm của nhà tài trợ bất kỳ và livestream giả định để thuyết phục người xem mua hàng.

Sau mỗi phần dự thi, ban giám khảo sẽ đưa ra nhận xét và đánh giá. Kết quả sẽ được công bố ngay sau casting 3 ngày (dự kiến 21/02). Theo đó, 20 thí sinh xuất sắc nhất từ vòng casting sẽ được tham gia khóa đào tạo trị giá 300.000.000 đồng cùng vô vàn quyền lợi sau:

- Tham gia lộ trình đào tạo KOC livestream 123h cùng những chuyên gia hàng đầu.

- Được kết nối, làm việc cùng các nhãn hàng hàng đầu như: Unilever, P&G, Oppo, Samsung, Adidas, The Face Shop, Coolmate, HNam, Di Động Việt, Sunhouse, Inochi…

- Ký hợp đồng độc quyền với những quyền lợi hấp dẫn: "lương cứng" 50 triệu đồng/tháng, thưởng hiệu quả công việc đến 500 triệu đồng/tháng…

- Được nhận chứng chỉ và hỗ trợ tất tần tật về cơ sở vật chất livestream thực chiến.

Cơ hội được đào tạo trở thành KOC livestream hàng đầu và bắt tay cùng rất nhiều những nhãn hàng lớn đang chờ đợi bạn tại The KOC - Becomes The King of Livestream.

Hãy đến buổi casting duy nhất vào lúc:

Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 18/02/2023

Địa điểm: Lầu 2, tòa nhà MOG số 927/1 Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Đăng ký casting ngay tại đây: http://bit.ly/3IuztYi

Chúc bạn nhiều may mắn! Hẹn gặp tại The KOC nhé!