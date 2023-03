Đang định hỏa táng con trai, gia đình sững sờ phát hiện hóa ra con còn sống

Gia đình chuẩn bị hỏa táng con thì nhận được tin con vẫn còn sống

Theo thông tin được tờ World Of Buzz dẫn lại từ tờ New Straits Times, anh Chantren, 45 tuổi, tới từ Taman Desa Permai, Malaysia cho biết con trai anh (sinh sống ở Selayang) đã bị bắt vào ngày 28/2 vừa qua và đang được giam giữ ở nhà tù Sungai Buloh. Anh Chantren không nói rõ lý do của việc bắt giữ này, chỉ biết rằng vào ngày 3/3 vừa qua, họ đã vô cùng đau đớn khi nghe phía nhà tù báo tin dữ rằng khi đang ở tù, con trai anh bỗng bị bất tỉnh và qua đời vào ngày 2/3.

Gia đình anh Chantren đau đớn khi đến nhìn mặt con trai lần cuối.

Gia đình anh Chantren cũng được thông báo rằng họ có thể đến nhận thi thể con tại bệnh viện Buloh.

"Hôm mồng 3/3 chúng tôi đã đến bệnh viện. Tuy nhiên chúng tôi không được nhìn thi thể. Chúng tôi cũng được báo rằng quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn thành. Họ bảo chúng tôi hôm sau hãy quay lại. Chúng tôi đã làm đúng như thế. Sau khi ký các giấy tờ cần thiết chúng tôi mới được phép nhìn thi thể", anh Chantren kể lại mọi chuyện.

Tuy nhiên, khi được vào nhìn mặt con lần cuối, anh Chantren và gia đình vô cùng bối rối vì phát hiện ra trông thi thể có chút khác biệt với con trai anh.

"Có một số dấu vết về việc giải phẫu cũng như các vết khâu trên đầu. Đầu của người chết cũng bị cạo trọc", anh Chantren chia sẻ.

Họ cho rằng những khác biệt này có thể là do quá trình khám nghiệm tử thi nên vẫn không nghi ngờ gì. Họ đưa thi thể về nhà vào tối thứ Bảy, 4/3 và tiến hành các công tác chuẩn bị hỏa táng cho người đã khuất vào 10 giờ sáng hôm sau.

Khi đang chuẩn bị các công tác mai táng thì gia đình anh Chantren phát hiện hóa ra thi thể họ nhận được không phải là con trai mình.

"Cả gia đình đều đau buồn và chuẩn bị cho việc mai táng. Hôm Chủ nhật 5/3, khi chúng tôi chuẩn bị đưa thi thể con trai đi hỏa táng thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ nhà tù Sungai Buloh Họ nói với tôi rằng chúng tôi đã nhận nhầm thi thể. Thi thể đó là của bạn tù của con trai tôi - người đã chết vì bệnh phổi", anh Chantren tiếp tục kể lại mọi chuyện cho các phóng viên.

Vui mừng vì con con sống, nhưng gia đình 'méo mặt' vì các chi phí đã bỏ ra

"Họ nói con trai tôi vẫn còn sống, và còn lập tức yêu cầu chúng tôi gọi video call. Con trai tôi đã bị cảnh sát bắt giữ, rồi bị bảo là đã chết, thế mà cuối cùng lại còn sống. Điều này khiến chúng tôi rất bối rối. Sao chuyện như thế lại xảy ra được?", anh Chantren vẫn chưa hết hoang mang trước tình huống mà họ gặp phải.

Vui mừng vì con trai còn sống, nhưng gia đình anh Chantren đã phải tốn một số tiền lớn để lo việc mai táng và chưa rõ số tiền này có được bồi thường hay không.

Anh Chantren cũng nói thêm rằng sự nhầm lẫn này đã khiến cho họ tổn thất lớn về mặt tinh thần khi đã sống nhiều ngày trong đau đớn, dằn vặt khi mất đi cậu con trai yêu quý. Đó là còn chưa kể tổn thất về mặt kinh tế, khi gia đình anh phải gác lại tất cả các công việc để lo chuyện hậu sự cho con, cũng như còn tốn mất một số tiền lớn lên tới khoảng 20.000 Ringgit (tương đương hơn 100 triệu VNĐ) cho các chi phí liên quan đến việc hỏa táng và chuẩn bị ma chay như thuê lều, đồ ăn thức uống... trong nhiều ngày chờ đợi.

Do quá bức xúc với sự tắc trách này nên vợ của anh Chantren, chị Parameiswary cũng đã báo cáo sự việc này lên đồn cảnh sát Jinjang để yêu cầu được giải thích rõ ràng cũng như được bồi thường về các tổn thất mà họ đã phải gánh chịu.

"Chúng tôi không muốn chuyện này chỉ nói là xong, mà muốn được nói rõ bằng văn bản. Chúng tôi cũng muốn thấy con trai mình xác nhận rằng cháu vẫn còn sống để không còn sự nhầm lẫn nào nữa. Đây không phải là chuyện nhỏ, mà là vấn đề sống chết của một con người", chị Parameiswary khẳng định.

Được biết, nhà tù Sungai Buloh cũng đã lấy lại thi thể của người đã khuất từ nơi mai táng Tampin và thông báo với người thân của người đã khuất.