Đăng 3 cái story đốt cháy Instagram, Huyền 204 hé lộ đã nhập hội “wellness recovery” hot nhất hè này

Không còn chỉ mê tập luyện hay ăn uống healthy, nhiều người bắt đầu theo đuổi “wellness recovery” - xu hướng phục hồi cơ thể bằng các biện pháp trị liệu.

Không khó để nhận ra dạo gần đây, một xu hướng mới tập trung vào sức khoẻ đang được nhiều người trẻ “lăng xê”. Không còn chỉ hẹn nhau đi cà phê, ăn uống hay tụ tập nơi đông đúc, nhiều người bắt đầu rủ nhau đi ngâm lạnh, xông nóng, tập yoga nhẹ, trị liệu cơ hay đơn giản là dành vài tiếng ở một không gian thật yên tĩnh để cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh về các buổi phục hồi cơ thể, chăm sóc sức khỏe sau tập luyện hay những không gian nghỉ ngơi tối giản xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt với những ai hay chơi thể thao, theo đuổi lối sống lành mạnh, việc “phục hồi” đang dần trở thành một phần quan trọng không kém chuyện tập luyện hay ăn uống.

Mới đây nhất, Huyền 204 cũng trở thành cái tên thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt story đi xông hơi, ngâm trị liệu,... Thời gian gần đây, hình ảnh mới của Huyền 204 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi chuyển từ làn da trắng sứ sang da nâu khỏe khoắn, cô nàng cũng tập trung nhiều hơn vào các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh việc tập gym, Huyền 204 còn chơi tennis, bơi lội, chạy bộ,... Với cường độ hoạt động liên tục, người đẹp sinh năm 2004 sở hữu body đẹp nét căng khiến ai nhìn cũng trầm trồ. Tuy nhiên, điều được quan tâm không chỉ nằm ở chuyện tập luyện mà còn ở cách Huyền 204 đầu tư cho quá trình phục hồi cơ thể. Cô nàng theo đuổi chế độ ăn uống khoa học, thường xuyên tìm hiểu các phương pháp trị liệu và dành thời gian cho những hoạt động giúp cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

Không chỉ riêng Huyền 204, ngày càng nhiều người trẻ theo đuổi hình ảnh khỏe khoắn, năng động cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chuyện phục hồi cơ thể sau tập luyện.

Nếu vài năm trước, người ta quan tâm đến chuyện tập gì để đẹp dáng, ăn gì để giữ cân nặng thì bây giờ, câu hỏi được nhắc tới nhiều hơn lại là: Làm sao để cơ thể bớt mệt? Làm sao để ngủ ngon hơn? Làm sao để đầu óc không lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng?

Đó cũng là lý do những mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng phục hồi toàn diện bắt đầu được chú ý. Không đơn thuần là spa thư giãn hay nơi “check-in sống chậm”, các không gian này được xây dựng như một hệ thống chăm sóc cơ thể có cấu trúc rõ ràng. Người tham gia sẽ được đánh giá tình trạng cơ thể, sau đó kết hợp nhiều phương pháp như trị liệu cơ sâu, xông nóng lạnh, ngâm đá, yoga nhẹ, nghỉ ngơi trong không gian hạn chế tiếng ồn và kích thích bên ngoài.

Điểm đáng chú ý là xu hướng này không còn dành riêng cho vận động viên hay những người tập luyện chuyên nghiệp. Rất nhiều người trẻ hay dân văn phòng cũng tìm đến vì đau vai gáy, mất ngủ, stress kéo dài hoặc cơ thể luôn trong trạng thái kiệt sức do làm việc liên tục.

Sau nhiều năm sống trong nhịp độ “luôn phải bận”, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể mình gần như không có thời gian nghỉ thật sự. Ban ngày làm việc căng thẳng, tối tiếp tục dùng điện thoại, cuối tuần cố gắng đi chơi thật nhiều nhưng sau đó lại càng mệt hơn. Việc nghỉ ngơi đôi khi chỉ dừng ở mức “không làm gì”, chứ chưa thực sự giúp cơ thể hồi phục.

Vì thế, khái niệm chăm sóc sức khỏe hiện nay cũng thay đổi khá nhiều. Người ta không còn xem nghỉ ngơi là phần thưởng sau khi kiệt sức, mà bắt đầu coi đó là điều cần thiết để duy trì cuộc sống lâu dài. Thay vì cố ép bản thân hoạt động hết công suất, nhiều người ưu tiên cảm giác cân bằng hơn.

Xu hướng này cũng đang thay đổi cách người trẻ gặp gỡ và kết nối với nhau. Một buổi cuối tuần không còn nhất thiết phải thật náo nhiệt mà có thể chọn cùng nhau đi xông hơi, ngâm lạnh, tập vài động tác nhẹ rồi ngồi trò chuyện trong không gian yên tĩnh. Những hoạt động thiên về hồi phục cơ thể và tinh thần đang dần trở thành một kiểu sinh hoạt mới của nhiều người yêu lối sống “healthy and balance”.

Song, đằng sau sự phổ biến của các mô hình phục hồi sức khỏe là một thay đổi lớn trong suy nghĩ của nhiều người hiện nay rằng không phải lúc nào cố gắng nhiều hơn cũng là điều tốt. Có thể nói, “phục hồi” đang trở thành một xu hướng sống mới, phản ánh khá rõ tâm lý của nhiều người trẻ hiện tại.

Sau tất cả những áp lực công việc, cuộc sống và mạng xã hội, thứ họ tìm kiếm nhiều hơn lại là cảm giác cơ thể được thả lỏng và đầu óc được yên tĩnh.