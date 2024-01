Dân tình thi nhau “Tạo Thiệp Như Ý - Cầu Đủ Là Được” để rinh iPad Pro, Apple Watch và lì xì 200k

Không chỉ là một phong tục đón Tết, chương trình "Tạo Thiệp Như Ý - Cầu Đủ Là Được" do Nestlé Việt Nam tổ chức còn là nơi để giới trẻ tìm kiếm sự vui vẻ, sáng tạo và những phần quà hấp dẫn. Được tổ chức với mục tiêu tạo ra những lời chúc Tết ý nghĩa trẻ trung, mong ước mọi điều như ý trong năm mới, chương trình "Tạo Thiệp Như Ý - Cầu Đủ Là Được" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi gần đây.

Sôi nổi trên mạng xã hội với quà tặng hấp dẫn

Chương trình "Tạo Thiệp Như Ý - Cầu Đủ Là Được" với cách tham gia đơn giản, không mất quá nhiều thời gian, giúp các bạn trẻ có ngay cho mình những lời chúc ý nghĩa để gửi tặng bạn bè, người thân của mình. Cùng với những phần quà hấp dẫn, chương trình tạo ra một không gian Tết online vô cùng thú vị thu hút đông đảo sự tham gia của mọi người. Những tấm thiệp độc đáo được tạo online trên website Gia Đình Nestlé, người dùng có thể tải xuống và gửi tới mọi người xung quanh hoặc chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và Twitter. Với cách thức chơi này, hashtag chương trình đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự quan tâm cũng như tạo nên nhiều cuộc thảo luận của hàng ngàn người tham gia và chia sẻ về những điều mong ước trong năm mới Giáp Thìn.

Một trong những yếu tố làm nên sự hấp dẫn của chương trình "Tạo Thiệp Như Ý - Cầu Đủ Là Được" chính là các giải thưởng hấp dẫn. Người chơi có cơ hội nhận được các giải thưởng giá trị, gồm 1 giải Nhất là 1 iPad Pro M2 256G, 2 giải Nhì mỗi giải là 1 Apple Watch SE 2023 44mm và 15 giải "May Mắn", mỗi giải trị giá 200.000 đồng với hình thức Voucher Got It để các bạn tham gia chương trình có thể nhận được món quà lì xì may mắn đầu xuân và trải nghiệm mua sắm nhiều sản phẩm một cách nhanh chóng, tiện lợi trên nền tảng online.

Bên cạnh những phần quà hấp dẫn, chương trình "Tạo Thiệp Như Ý - Cầu Đủ Là Được" còn mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ và những giá trị về tinh thần. Dịp Tết này, người chơi được tận hưởng không khí ngày đầu năm mới vui vẻ, cùng nhau tạo ra những lời chúc độc đáo, ý nghĩa để chia sẻ với gia đình và bạn bè, gắn kết với những người thân yêu và những trải nghiệm đáng nhớ dịp Tết.

Giai đoạn nước rút để tìm kiếm chủ nhân cho các phần quà hấp dẫn

Sức hấp dẫn của giải thưởng và ý nghĩa của hoạt động đã tạo nên sự tham gia sôi nổi trên mạng xã hội trong nhiều tuần. Đến nay, chương trình "Tạo Thiệp Như Ý - Cầu Đủ Là Được" của Nestlé Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút để tìm kiếm chủ nhân cho các phần quà hấp dẫn.

Để tham gia chương trình, người chơi có thể truy cập website Gia Đình Nestlé (https://www.giadinhnestle.com.vn/tetcauduladuoc) và nhanh chóng tạo ra các lời chúc ý nghĩa, độc đáo để tặng cho người thân, bạn bè và dành cơ hội chiến thắng những phần quà giá trị. Người chơi có thể tùy chọn đối tượng nhận lời chúc cho người thân trong gia đình, đồng nghiệp hay bạn bè với nhiều chủ đề lời chúc về sắc đẹp, sức khỏe, sự nghiệp, tài lộc, may mắn hay hạnh phúc, sau đó chọn biểu tượng cảm xúc, màu sắc giao diện của tấm thiệp để tạo nên những lời chúc phù hợp và độc đáo. Với tính năng không giới hạn số lần tạo thiệp, người chơi có thể thoải mái tạo ra những lời chúc ưng ý nhất để gửi đến bạn bè và người thân trong dịp Tết này.

Đồng hành cùng người tiêu dùng, Nestlé Việt Nam mong muốn lan tỏa những lời cầu chúc giản dị và thực tế đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đồng thời cùng nhau nỗ lực để biến những mong cầu trong năm mới thành hiện thực.