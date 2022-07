Dân tình thi nhau đi Hạ Long: Đừng bỏ lỡ 3 quán cà phê "view xịn" có 1-0-2 này

Hạ Long là địa điểm được nhiều du khách ưa chuộng, nhất là trong khoảng thời gian gần đây, khi mùa hè về và ai cũng chỉ muốn vi vu. Đa số các vị khách khi đến Hạ Long đều trải nghiệm tham quan danh lam thắng cảnh và vui chơi tại những địa điểm nổi tiếng, ít có ai nán lại ngồi cà phê bởi tâm lý quán nào mà chẳng như nhau. Chính vì vậy, không ít du khách bỏ lỡ những quán cà phê có view cực xịn để chiêm ngưỡng thành phố xinh đẹp này. Nếu bạn sắp đi Hạ Long, hãy tham khảo những quán cà phê mới có không gian cực "xịn", lại đang được giới trẻ mê mẩn dưới đây nhé.



 Thông Zeo Coffee 

Thông Zeo Coffee thuộc tổ hợp cà phê trên đồi thông, nằm ở vị trí đắc địa sau lưng là rừng trước mặt là biển, quán có nội thất hầu hết được làm bằng gỗ với gam màu nâu ấm là chủ đạo. Lựa chọn nơi đây là điểm ngồi thư giãn, ngắm cảnh rất hợp lý, cảm nhận hương gỗ thơm cùng sự tươi mát của rừng thông sẽ là một trải nghiệm hiếm có ở vùng biển.

Ảnh: @Nguyễn Minh Đức, @Tâm Nguyễn

Khác các quán cà phê thông thường, Thông Zeo bán theo vé vào cửa được làm dưới dạng hộ chiếu mini khá độc đáo, giá vé là 80.000 VNĐ/người bao gồm 1 đồ uống và 1 bánh bất kỳ. Menu của quán gây chút lú với người nghe bởi những cái tên "Mây sớm" hay "Trà chiều buông" khó ai có thể hình dung được nếu không đọc giải nghĩa của nó. Các loại đồ uống sẽ thay đổi tùy theo mùa và nguyên liệu, tuy nhiên hương vị không được đánh giá cao như sự kỳ vọng của khách hàng.

Sở hữu mặt tiền hướng ra Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long nơi cập bến của rất nhiều du thuyền 5 sao hiện đại, vị trí có 1-0-2 này khiến Thông Zeo hút được nhiều khách hàng ghé thăm.

Ảnh: @Dzungdzung_16, @Nguyễn Minh Tuân

Được xem là địa điểm "sống ảo" hot nhất nhì tại Hạ Long, khung cảnh nơi đây có vẻ như chiều lòng được mọi thế hệ, từ lớp trẻ đến các bậc phụ huynh, thậm chí các cặp đôi cũng lựa chọn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên đồi thông này.

Ảnh: @phusonnnnnnn, @The delia, @Hoang Thu Ha, @Thuwthor, @Dunk_1611

Phải công nhận rằng Thông Zeo rất thơ mộng nhưng, không gian đẹp thì dễ được quan tâm đặc biệt là trong mùa du lịch, lượng khách ghé đến quán sẽ khá đông, vì vậy bạn hãy xem xét lựa chọn khung giờ hợp lý để thoải mái khi muốn chụp nhiều ảnh tại quán nhé.

Ảnh: @Nguyễn Minh Đức, @Luren Hoàng, @Nguyễn Minh Tuân

Vào buổi tối nơi đây lung linh không kém so với những tòa nhà cao tầng phía xa. Nếu đứng dưới cảng tàu nhìn lên, bạn sẽ thấy Thông Zeo như đàn đom đóm rực sáng giữa trời.

Ảnh: @Nguyễn Minh Đức, @Khanhnguyen

Thông Zeo coffee Địa chỉ: 1036 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Giờ mở cửa: 7:00 - 23:00 Giá cả: 80.000 VNĐ/người

Zone C Coffee

Zone C được mệnh danh là quán cà phê trên cây độc lạ giữa thành phố Hạ Long bởi một phần nằm trên thân cây long não cổ thụ, phần còn lại trải rộng với hướng dựa vào đồi, hướng nhìn ra biển. Thoạt nhìn có thể thấy đây là ngôi nhà với rất nhiều cửa sổ, nhưng thực chất đó là một phần thành quả của sự kết hợp từ 100 cánh cửa gỗ cũ, bên cạnh đó các nội thất và vật dụng của quán cũng được tận dụng từ nguyên liệu tự nhiên.

Ảnh: @Thanh Hoa, @Việt Dũng

Là quán cà phê độc lạ, cũng là quán có đường lên khó tìm nhất tại Hạ Long. Nếu bạn muốn đến Zone C theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại thì rất dễ bị lạc, đây cũng là lý do khiến du khách dễ dàng bỏ qua địa điểm này. Quán cũng đã khắc phục bằng cách quay clip hướng dẫn đường lên trên trang cá nhân Zone C Coffee, bạn có thể tham khảo hoặc gọi điện trực tiếp cho nhân viên của quán để được hướng dẫn.

Khác xa vẻ tráng lệ của những quán cà phê trên các tòa nhà cao tầng, Zone C như một làn gió mới, không gian bao trùm bởi màu xanh cây cỏ với những khung cửa đủ sắc màu. Ngoài khu vực trong nhà còn có ban công và lều gỗ trên cao cực chill, là điểm lý tưởng săn ảnh hoàng hôn Hạ Long xế chiều.

Vào buổi tối, ngồi Zone C hóng gió biển, chiêm ngưỡng cầu Bãi Cháy 7 màu hay vòng quay mặt trời là trải nghiệm thú vị khi đến Hạ Long. Tuy nhiên, với vị trí bao quanh bởi cây cối rậm rạp bạn nên chuẩn bị cho mình lọ thuốc bôi chống muỗi tránh trường hợp làm mồi cho chúng.

Về đồ uống, Zone C không có nhiều mới lạ, hầu như đều là các loại đồ uống quen thuộc như trà, cà phê và sinh tố, mức giá khá hợp lý so với mặt bằng chung.

Zone C Coffee Địa chỉ: đồi Hải Quân, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Giờ hoạt động: 07:00 - 23:00 Giá cả: 40.000 - 70.000 VNĐ

Tiệm cà phê Nashi

Điều ấn tượng mà Nashi mang đến đầu tiên chính là không gian xanh tươi, lối vào được trang trí bằng chùm hồng trồng hai bên cổng. Giữa một thành phố tấp nập, thiết kế của quán lại giống một ngôi nhà nhỏ, cảm giác như đến chơi nhà một người bạn hơn là đến một quán cà phê đơn thuần.

Quầy pha chế bằng gỗ khá đơn giản nằm ngay lối vào, để dành khuôn viên bên trong cho khách. Được biết thêm từ thiết kế đến nội thất đều được chủ quán Nashi tự tay thực hiện, dù mọi thứ vẫn khá hoang sơ nhưng lại tạo cảm giác thân thuộc.

Ảnh: @Leminh

Mỗi một không gian của quán lại có một màu sắc riêng, khu vực trong nhà theo phong cách vintage được bài trí bằng nhiều đồ vật màu cổ điển, còn bên ngoài là khoảng sân với những mảnh vườn nhỏ, hội đam mê cây cối mà đến đây chắc phải cắm chốt cả ngày.

Ảnh: @Hạnh Lê

Nếu bạn thuộc "người chơi hệ ảnh phim" thì khung cảnh tại Nashi sẽ giúp bạn có những nước ảnh màu hoài niệm ưng ý.

Ảnh: @Nashi, @Hạnh Lê

Tại Nashi, đồ uống cũng khá phong phú với các loại sinh tố, sữa chua mix vị, hay các loại trà, nhiều nguyên liệu được quán làm thủ công nên sẽ có hương vị riêng khá độc đáo. Đây là một địa điểm mới lạ bạn có thể ghé qua trong hành trình tận hưởng mùa hè ở Hạ Long.

Tiệm cà phê Nashi Địa chỉ: Đường Lâm Bi- Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Từ Hoàng Quốc Việt rẽ vào bờ hồ Hùng Thắng khoảng 300m) Giờ mở cửa: 9:00 - 22:30 Giá cả: 35.000 - 65.000 VNĐ

https://kenh14.vn/dan-tinh-thi-nhau-di-ha-long-dung-bo-lo-3-quan-ca-phe-view-xin-co-1-0-2-nay-20220624204205936.chn