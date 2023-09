Dân tình đòi gỡ phim ngôn tình 500 tỷ này: Nam chính tai nạn vẫn đẹp vô lý, thoại lí nhí chả mở nổi miệng

Kể từ khi lên sóng, phim ngôn tình Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã khiến khán giả vô cùng quan tâm vì đã bị "đắp chiếu" khá lâu. Sau thành công của Liên Hoa Lâu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thành Nghị và nước đi tiếp theo của anh lần này. Mặc dù vậy, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi lại gây thất vọng nặng nề với những ai đã trông ngóng rất lâu, từ kịch bản đến diễn xuất đều lỗi thời và có nhiều điểm phi lý.

Trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi có 2 tuyến thời gian chính là quá khứ và hiện tại. Trong quá khứ, nam chính Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và nữ chính Chu Cực (Trương Dư Hi) từng gặp gỡ và cộng tác với nhau lễ truy tìm một loại thảo dược quý vốn được cho là đã biến mất. Ngay từ dòng thời gian này, khán giả đã phát hiện nhiều tình tiết được sắp đặt vô lý, phi thực tế. Chẳng hạn như việc Chu Cực còn là "lính mới", cầm tấm bằng tốt nghiệp chưa nóng tay đã bị điều đi đến đất nước xa xôi hẻo lánh, tràn ngập bệnh dịch để công tác... một mình.

Trong khi đó, Phó Vân Thâm đường đường là nhà sinh vật học tiềm năng, lại là "phú nhị đại" một gia đình giàu có nhưng lại đi đến quốc gia khác cùng với cậu trợ lý "dở dở ương ương", vụng về.

Về sau, Phó Vân Thâm và Chu Cực yêu nhau nhưng rồi cũng tách ra vì công việc đã xong. Phó Vân Thâm về nước thì bất ngờ gặp tai nạn vì một người phụ nữ lạ mặt bỗng dưng lao ra đường. Trong tập 10, nam chính Gió Nam Hiểu Lòng Tôi tránh né giao thông và bị đụng vào một chiếc xe chở toàn vật liệu xây dựng. Anh bị nhiều vật nhọn đâm vào người, thế nhưng điều tức cười là những thứ này đâm mọi nơi trừ gương mặt của anh. Trang QQ mỉa mai đến vật liệu xây dựng cũng biết suy nghĩ, né xa gương mặt đẹp trai của Thành Nghị trong phim.

Nhân vật Phó Vân Thâm không bị thương gì ở đầu và mặt, thế nhưng bất ngờ bị liệt toàn thân. Đây cũng là điều được QQ đặt câu hỏi khi không có sự giải thích cụ thể, hợp lý nào cho vấn đề này.

Thành Nghị bị tai nạn nhưng vẫn đẹp

Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất và cách thoại của Thành Nghị tiếp tục bị lên án. Cả phim anh bày một vẻ mặt chán đời, hận cả thế giới, lại còn nói chuyện lí nhí và gần như không hề mở to miệng. Chỉ khi bị nữ chính Chu Cực kéo tụt vai áo, anh mới mở miệng to một chút vì bất ngờ. Thêm vào đó, diễn xuất hạn chế của Trương Dư Hi, nhất là ở cảnh gặp lại Phó Vân Thâm ở tình trạng ngồi xe lăn khiến khán giả "tụt mood" vì quá đơ.

Diễn xuất thiếu sức hút của cả 2 diễn viên chính

Đứng trước nhiều điểm trừ và thành tích không quá khả quan trong thời gian này, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi được trang QQ dự đoán sẽ khiến nền tảng Youku gặp lỗ. Trang QQ còn đề cập đến thông tin rằng trước đó, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi được Youku mua bản quyền với mức giá lên đến 150 triệu NDT (hơn 500 tỷ đồng), một con số vô cùng lớn với dự án ngôn tình chiếu mạng thế này.