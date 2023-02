Dàn thí sinh Miss Charm 2023 đọ sắc trên sân golf trong trang phục của James Joyce Golf

Vừa qua, 38 thí sinh xinh đẹp, tài năng tới từ các quốc gia lớn đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại giải đấu Mini Golf Grand Ho Tram Strip với trang phục thể thao tới từ nhà James Joyce Golf.



Dàn chân dài Miss Charm 2023 khoe sắc trong thiết kế thể thao đặc trưng của bộ môn quý tộc thuộc thương hiệu James Joyce Golf

Các item thể thao năng động, trẻ trung với form dáng quý tộc với các chất liệu co giãn thông thoáng tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của các người đẹp.

Dù có nhiều thí sinh lần đầu tiên được làm quen với bộ môn này nhưng khi khoác lên các thiết kế của nhà James Joyce, họ trở nên chuyên nghiệp và đẳng cấp tuyệt đối.

BST của James Joyce Golf đa dạng mẫu mã, họa tiết lẫn màu sắc phù hợp với từng dáng người lẫn màu da của các thí sinh Miss Charm 2023.

Được sáng tạo từ bàn tay tài hoa của thế hệ nhà thiết kế trẻ người Việt, các thiết kế độc đáo của JAMES JOYCE GOLF như một bản giao hưởng của màu sắc, họa tiết và chất liệu để tạo nên sự hòa quyện giữa bộ môn thể thao quý tộc và những tinh hoa nghệ thuật đỉnh cao.

Đường may thủ công tỉ mỉ, trên nền chất liệu nhập khẩu cao cấp mang đến sự thông thoáng, thoải mái và thuận tiện trong vận động, phù hợp với thể trạng và đặc điểm khí hậu của người Việt Nam. Ngoài ra, các sản phẩm JAMES JOYCE GOLF còn có mức giá hợp lý, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm nước ngoài. Đó cũng là lí do, ngày càng có nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz ưu ái trưng diện đồ của James Joyce Golf ra sân cỏ.

Hoa hậu Hương Giang năng động và đáng yêu hết nấc trong thiết kế áo khoác gió đặc biệt. Item mỏng nhẹ vô cùng thời thượng với chi tiết logo JJG in hologram ấn tượng.

Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân nổi bật trên sân golf.

Hoa hậu Jennifer Phạm sang trọng trong mẫu thiết kế mới nhất của James Joyce Golf.

Mỹ nhân "vũ trụ VTV" hào hứng trên sân với những cú swing đẹp mắt với thiết kế trẻ trung và quý tộc.

Siêu mẫu Thuý Hằng, Thuý Hạnh khoe sắc xinh tươi trong thiết kế mang 2 gam màu trắng đen cơ bản của nhà James Joyce Golf.

Nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và nhạc sĩ Huy Tuấn lại nam tính và lịch lãm với mẫu áo khoác White Quilted Fabric.

"Là một người yêu golf và say mê thời trang, tôi muốn mỗi lần lên sân sẽ có cơ hội được thay đổi một bộ trang phục khác nhau. Tuy nhiên, giá thành của những sản phẩm golf nhập khẩu đang bán trên thị trường quá cao và đôi khi thời gian đặt hàng phải tính bằng tuần. Tự tin có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng tương đương thậm chí vượt trội hơn các thương hiệu nước ngoài, tôi mong muốn tạo ra James Joyce Golf hoàn toàn Made in Vietnam với giá thành phù hợp để các golfer có thêm nhiều lựa chọn." - CEO & Founder của James Joyce Golf chia sẻ. Thương hiệu thời trang thể thao cao cấp James Joyce Golf hi vọng sẽ được đồng hành cùng với các golfer trên nhiều sân cỏ với những trải nghiệm thăng hoa.

Hãy ghé thăm cửa hàng của James Joyce Golf để trải nghiệm ngay hôm nay!

JAMES JOYCE GOLF - WHERE GOLF MEETS ART

Địa chỉ: Tầng 3, 110 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Fanpage: https://www.facebook.com/JamesJoyceGolf

Hotline: 092.207.2222