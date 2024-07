Dàn sao quy tụ tại sự kiện ra mắt bộ nhận diện mới của thương hiệu Chilly

Dung dịch vệ sinh Chilly, là thương hiệu bán chạy số 1 tại Italy và là top 2 thương hiệu dung dịch vệ sinh phụ nữ bán chạy nhất tại châu Âu năm 2023 thuộc tập đoàn Bolton Group. Lần ra mắt bộ nhận diện mới này thể hiện sự quyết tâm của Chilly trong việc đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng hiện đại.

Sự kiện đặc biệt cùng các sao hàng đầu

Nhận diện mới của Chilly được thiết kế thời thượng, trẻ trung và hiện đại, thể hiện tinh thần năng động, phóng khoáng, đồng thời giữ vững các giá trị cốt lõi về chất lượng và sự tin cậy của thương hiệu.

Đại diện Tập đoàn Bolton Group phát biểu về tầm nhìn chiến lược của Chilly

Tại sự kiện, Ông Manuel Tosetti - Giám đốc Điều hành Bolton Group khu vực Trung Đông và Châu Á Thái Bình Dương - đã chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của Chilly: "Với tầm nhìn trở thành top 1 thương hiệu dung dịch vệ sinh được yêu thích nhất thế giới, chúng tôi mong muốn xây dựng một hình tượng mới mẻ hơn cho thương hiệu, Chilly mang tới những giá trị lớn lao cho người tiêu dùng, đó là những phút giây hạnh phúc khi họ chăm sóc vùng nhạy cảm.

Sự kiện ra mắt bộ nhận diện mới không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu diện mạo mới của sản phẩm mà còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ca sĩ Hà Nhi giao lưu và biểu diễn

Sự góp mặt của Hà Nhi cùng những ca khúc sôi động thổi bùng một tinh thần Chilly trẻ trung, hiện đại. Bên cạnh đó, phần giao lưu với các khách mời đặc biệt và lễ tri ân các nhà phân phối tiêu biểu, những người đã đồng hành cùng Chilly suốt thời gian qua, đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt và ý nghĩa.

Lễ tri ân các nhà phân phối tiêu biểu

Chilly cam kết sẽ tiếp tục mang lại giá trị vượt trội cho người tiêu dùng qua chất lượng sản phẩm cũng như tạo cảm hứng để phụ nữ tự do chia sẻ, lắng nghe và được giáo dục về các vấn đề liên quan đến chăm sóc cá nhân vùng kín. Định vị mới của Chilly không chỉ phá vỡ những rào cản về ngại ngùng khi nói đến các vấn đề nhạy cảm, mà còn giúp phái đẹp tự tin, tận hưởng sự thoải mái, an toàn do sản phẩm mang lại

Bộ nhận diện mới của sản phẩm Chilly

Sự kiện ra mắt bộ nhận diện mới của Chilly tại Hà Nội đã để lại ấn tượng sâu sắc và mở ra chặng đường phát triển mới đầy hứa hẹn cho thương hiệu. Chilly sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn thế giới trong việc vệ sinh chăm sóc vùng nhạy cảm.



Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco

Địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.