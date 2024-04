Dân quận 4 khổ sở vì hàng xóm nuôi gần 100 con chó: Phát khiếp vì mùi hôi nồng nặc!

Clip: Người dân quanh khu vực bức xúc vì hộ gia đình nuôi đến hơn 100 con chó

Nuôi thú cưng là điều ngày càng phổ biến, đặc biệt với những người yêu động vật, thú cưng không chỉ đơn thuần là vật nuôi mà còn là người bạn thân thiết, thành viên trong gia đình. Vậy nhưng, việc này chỉ có thể thực sự vui vẻ, hạnh phúc khi những chú thú cưng này không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người xung quanh.

Trời nóng, từ căn nhà 190 Hoàng Diệu (phường 9, quận 4, TP.HCM) luôn phát ra những tiếng chó sủa inh ỏi, mùi hôi toả ra nồng nặc dù đứng cách đó cả con đường. Đây cũng chính là nơi đàn chó với hơn 100 con chen chúc khiến người dân khu vực xung quanh không khỏi bất bình nhiều năm qua.

Hơn 100 con chó ngập trong căn nhà nhỏ

Nhắc đến căn nhà và đàn chó này, bà T.T.H (Quận 4, TP.HCM) sống gần đó không khỏi bức xúc bởi nó ảnh hưởng đến bà trong từng bữa ăn, giấc ngủ mỗi ngày:

"Nhiều lúc ăn cơm nghe mùi muốn ói luôn á. Bỏ cơm không ăn được luôn. Bây giờ càng ngày nghe mùi hôi nặng. Người ta bán hàng kìa, khách tới mua hôi quá người ta đi. Chúng tôi đâu có thù oán gì đâu, chỉ có hôi quá chịu không nổi thôi."

Chị L.P.L. (Quận 4, TP.HCM) cũng là người sống ngay sát căn nhà đặc biệt chia sẻ:

"Nuôi suốt gần 10 năm nay rồi, hôi có phải vừa mà mùi bay thẳng lên lầu, sân thượng luôn. Trên đó có bà ở cũng không chịu nổi, phải đóng cửa 24/24. Nhiều lúc chị muốn ra sân ngồi cũng ra không có được nữa. Rồi càng ngày càng sinh sản lên, nó nói là nó nuôi từ thiện."

"Nuôi từ thiện" là vậy, nhưng dường như, đàn chó không được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, phải sống trong điều kiện chật chội, bốc mùi hôi thối. Không những vậy, theo lời người dân nơi đây, chị Th. những tưởng yêu thương động vật nhưng lại có thể sẵn sàng ném những chú chó này như "ném bowling":

Anh N.Đ.T. (Quận 4, TP.HCM) cho biết: "Họ hoàn toàn không có một biện pháp nào về vệ sinh an toàn để chăm sóc đàn chó đó mà họ nuôi cả trăm con. 4 5 giờ sáng chó chạy ra ngoài đó, cái người tên T. nói là yêu thương chó nắm con ném như bolling chứ không phải gì. Ngoài ra còn có nguy cơ dịch bệnh nữa. Họ không tắm rửa cho chó gì hết, phân chó thì họ để đầy lan can, trên lầu nhà họ, ngoài lan can xong bốc mùi hôi đầy ra cả phố."

Khi bị góp ý về vấn đề vệ sinh, những người chủ chó đã có phản ứng quá khích

Khi chúng tôi đến tác nghiệp, ghi nhận tình hình thì người phụ nữ trong căn nhà với hơn 100 chú chó này không hề có ý muốn tiếp chuyện. Chỉ khi vào vai mạnh thường quân để tiếp cận thì người phụ nữ mới thay đổi thái độ, niềm nở nói về giống chó ở đây cũng như cách nuôi, cách sống chung với chúng mỗi ngày:

"Chó cỏ đem về nuôi tùm lum hết, tùm lum giống hết. Ăn uống bình thường có gì đâu. Tụi em có gạo thì xịn cho tụi nó rồi chị đi xin nước lèo người ta bán còn dư về trộn cho tụi nó ăn. Nhà chật thì ngủ chung với tụi nó luôn."

Dù người dân xung quanh đã nhiều lần góp ý, phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường, thậm chí viết cả đơn cầu cứu lên chính quyền nhưng tình trạng chưa được giải quyết dứt điểm. Theo lời người dân kể, khi được góp ý về vấn đề nuôi chó làm mất vệ sinh thì những người trong căn nhà này đã có những phản ứng quá khích, dùng gạch đá, cây để tấn công lại.

Đơn cầu cứu của người dân khu vực xung quanh

Dần dà, những người dân nơi đây chỉ có thể biết chịu đựng và tự khiến có những cách khiến cuộc sống của mình dễ chịu hơn một chút, như việc đốt vỏ bưởi, không bao giờ mở cửa nhà hay đơn giản là... không ra ngoài hiên đứng.

"Ngày nào chị cũng phải đốt vỏ bưởi hết vì mùi hôi tanh thở không nổi luôn"

"Nhà chị ở bên đối diện nhưng nó sủa lên rất ồn. Đứng bên đây dù đứng ra trước cửa thôi cũng thấy hôi mà mùi khó chịu lắm. Chị không dám ra đằng trước đứng, chỉ có ở trong nhà thôi à."

Người phụ nữ sống cùng 100 con chó trong căn nhà nhỏ kém vệ sinh

Người dân phải đốt vỏ bưởi mỗi ngày để bớt mùi hôi