Đàn ông làm được 5 điều này trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời: Sớm muộn cũng phú quý hơn người

John Rockefeller đã viết trong cuốn "38 lá thư gửi con trai": Thói quen giống như một sợi dây mà chúng ta dệt hàng ngày. Sợi dây này có thể kéo chúng ta lên đỉnh cao hoặc kéo chúng ta xuống vực thẳm.

Nếu có bất kỳ may mắn nào trên thế giới, đó là do bạn đã sử dụng thời gian rảnh rỗi hiệu quả. Đằng sau tất cả những điều may mắn là sự chăm chỉ và tích lũy từng chút một. Hãy tận dụng tốt khoảng thời gian sau khi tan sở và rèn luyện thói quen kỷ luật bản thân, như vậy mới có thể tích lũy vận may cho mình và đi đến cuộc sống mà mình mong muốn.

Thói quen sau giờ tan tầm có thể thay đổi cuộc đời

Einstein đã từng nói: Sự khác biệt giữa con người nằm ở thời gian rảnh rỗi, nơi sản sinh ra những tài năng, cũng như những kẻ lười biếng, say xỉn, mê bài và cờ bạc.

Tất cả mọi người đều có 168 giờ trong 7 ngày một tuần. Sau khi bạn làm việc 8 tiếng một ngày và ngủ 8 tiếng một ngày, bạn còn 56 giờ rảnh rỗi trong một tuần. Một số người sử dụng thời gian này để học tập, rèn luyện và cải thiện bản thân; số khác sử dụng nó để ăn uống, vui chơi, phung phí nó.

Một vài ngày không tạo ra sự khác biệt nhưng một hai năm sau, khoảng cách sẽ lớn dần.

Một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc từng chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình rằng: Khi mới đến New Oriental làm giáo viên tiếng Anh, thu nhập thấp khiến cuộc sống của ông vô cùng khó khăn. Mỗi ngày, giống như hầu hết các đồng nghiệp của mình, ông lên lớp hơn mười tiếng đồng hồ, từ sáng đến tối, sau đó trở về ký túc xá trong tình trạng kiệt sức.

Sự khác biệt đến khi ông bắt đầu đọc sách trong một giờ mỗi ngày và viết ra những suy nghĩ của mình, trong khi các đồng nghiệp đi mua sắm, xem TV và ngủ sau khi tan làm. Sau khi kiên trì thói quen này trong hai năm, ông đã xuất bản thành công các tác phẩm và trở thành một nhà văn nổi tiếng.

Thói quen của một người ẩn giấu số phận của họ. Đầu tiên chúng ta hình thành thói quen, sau đó thói quen sẽ tạo nên cuộc đời của chúng ta.

Khi bạn dành thời gian rảnh rỗi của mình cho những thứ vô nghĩa, cuộc sống của bạn bị trói buộc trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Thay vì lãng phí thời gian trong sự mê muội, tốt hơn hết là bạn nên tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi rải rác từ bây giờ và dùng sự kiên trì lâu dài để đổi lấy những điều may mắn trong cuộc sống.

Có hàng chục ngàn người trên thế giới, nhưng điều thực sự khác biệt giữa họ nằm ở thói quen của họ sau khi tan sở. Hãy biến tất cả những thói quen tốt đó thành chất dinh dưỡng, liên tục nâng cao hiểu biết, tăng trưởng giá trị của bản thân. Đừng bao giờ coi thường những tiến bộ nhỏ, mỗi ngày tiến lên một bước nhỏ sẽ đưa bạn đến đỉnh cao.

Tận dụng tốt thời gian sau khi tan sở thực chất là đầu tư vào bản thân.

5 điều đàn ông nên duy trì khi bước vào giai đoạn quan trọng nhất

1. Thói quen tập thể dục

Tập thể dục là cội nguồn của sức khỏe. Sau giờ làm việc, hãy dành thời gian để cơ thể được vận động nhiều hơn; chạy bộ, chơi bóng, dù chỉ là một động tác co duỗi đơn giản. Chỉ khi bạn chăm sóc cơ thể thật tốt, bạn mới có thể gặp may mắn.

2. Thói quen học tập

Khả năng học tập là nền tảng của mọi khả năng. Bạn cũng có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để đăng ký tham gia một vài khóa học trực tuyến hoặc lấy một vài chứng chỉ. Tất cả những kỹ năng bạn học được sẽ được chuyển hóa thành những cơ hội bất ngờ trên đường đời.

3. Thói quen đọc sách

Chiều cao của đời người thường bằng độ dày của những quyển sách dưới chân. Sau công việc 8 tiếng mỗi ngày, hãy dành thời gian để đọc thêm sách, đó có thể là sách chuyên môn, khoa học xã hội kinh điển hoặc tiểu thuyết và tiểu luận.

Càng đọc nhiều sách, kiến thức của bạn càng rộng và nhận thức của bạn càng cao. Với sự hỗ trợ của sách, bạn có thể sử dụng kiến thức để bồi đắp cho khả năng của mình và sử dụng khả năng của bạn để đảo ngược vận mệnh.

4. Thói quen nhìn nhận lại bản thân

Cuốn sách "Trưởng thành cả đời" viết: suy ngẫm + đau đớến bộ.

Chỉ thông qua kiểm điểm, con người mới phát hiện ra điểm thiếu sót của mình và tự điều chỉnh cho phù hợp.

Trước khi đi ngủ mỗi ngày, hãy đặt điện thoại xuống, dành 15 phút để nghĩ xem bạn đã trải qua một ngày như thế nào. Sửa chữa kịp thời có thể giúp bạn biến trải nghiệm thành kinh nghiệm, tự nhiên có thể tránh được việc đi đường vòng.

5. Thói quen chánh niệm

Trong thời đại ngày càng có nhiều phương thức giải trí như hiện nay, năng lượng của chúng ta dễ dàng bị tiêu hao vào những việc vô nghĩa. Chỉ bằng cách tập trung đủ, bạn mới có thể hoàn thành bất cứ điều gì một cách tốt nhất.

Học cách loại bỏ sự sao nhãng, tối đa hóa việc sử dụng thời gian và sử dụng sự tập trung để làm việc và học tập. Thành công thực sự là việc sử dụng ổn định những lợi thế nhỏ. Khi đạt được một thành công nhỏ, nó sẽ thúc đẩy sự xuất hiện nhũng thành công lớn hơn.

Khi bạn nắm bắt từng phút từng giây và nỗ lực tiến về phía trước, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống là một phản ứng dây chuyền của sự cải tiến không ngừng.

Học cách trân trọng thời gian sau khi tan sở và phát triển thói quen tốt để gặt hái được sự ưu ái của số phận.