Dàn ô tô cổ nổi tiếng thế giới tới Hà Nội “du xuân”

Ngày 23/2, đoàn xe cổ của câu lạc bộ Rally The Globe (Vương quốc Anh), có sự góp mặt của nhiều ô tô nổi tiếng thế giới đã có mặt tại Hà Nội. Ảnh: Phan Ngọc Linh.

Bắt đầu tại TPHCM, đoàn phượt đi qua Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan để về đích tại thủ đô nước ta. Họ di chuyển 6.866 km đường rừng, núi và ven biển. Ảnh: Rally The Globe.

Điểm nhấn của đoàn du lịch nằm ở việc tất cả chiếc xe đều có ngoại hình lịch lãm, đậm chất châu Âu và Mỹ. Ảnh: Rally The Globe.

Có tuổi đời lâu nhất trong đội xe là chiếc Bentley 4 1/2 Litre Le Mans sản xuất năm 1927. Nó được trang bị động cơ 4.5 lít 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất 110 mã lực, đi kèm hộp số sàn 4 cấp. Ảnh: Phan Ngọc Linh.

Năm 2023, Rally the Globe đã mang đến cho những người tham gia 17.000 km phiêu lưu trong 48 ngày, bao gồm cả chuyến đi đầu tiên đến Bắc Mỹ. Do đây là tổ chức luôn được cả thế giới chú ý, việc họ chọn TPHCM, Hà Nội là điểm đầu, điểm cuối cho hành trình đầu năm 2024 hứa hẹn quảng bá thêm nhiều hình ảnh du lịch của nước ta. Ảnh: Rally The Globe.

Trong suốt hành trình, đội phượt phải dành ra những ngày nghỉ để bảo dưỡng phương tiện nhằm tạo nên chuyến đi an toàn. Ảnh: Rally The Globe.

Không chỉ đơn thuần là lái xe, đoàn du lịch Rally The Globe còn khám phá nhiều nét văn hoá, danh lam thắng cảnh ở nước ta như vịnh Hạ Long, Hà Giang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Ảnh: Rally The Globe.

Trước đó, ngay trong đầu năm Giáp Thìn, Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều sự kiện du lịch có quy mô toàn cầu. Ngày 21/2, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ đón và chào mừng 11 đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 đến với Vịnh Hạ Long. Ảnh: Alex Tiến.