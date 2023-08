Dàn người yêu tin đồn của Hoa hậu Tiểu Vy: Toàn mỹ nam từ Vbiz tới nước ngoài

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 và đến nay vẫn giữ phong độ là một trong những nàng Hậu được săn đón nhất nhì showbiz Việt. Cô được biết đến nhờ nhan sắc thuộc hàng top, được gọi là "mỹ nhân có gương mặt tỷ lệ vàng" hay đoạt danh hiệu "mỹ nhân của năm".

Có nhiều khán giả theo dõi trên truyền thông lẫn mạng xã hội, nhưng chuyện tình cảm của Tiểu Vy lại khá kín. Từ khi đăng quang Hoa hậu tới giờ cô chưa từng công khai bạn trai. Dù vậy, Tiểu Vy cũng không ít lần được gán ghép hoặc vướng nghi vấn hẹn hò với bạn khác giới. Những chàng trai từng được gọi là "người yêu tin đồn" của Tiểu Vy đều sở hữu ngoại hình nam thần.

Vận động viên bóng chuyền Trần Đình Hiếu

Tháng 10/2020, Tiểu Vy và Trần Đình Hiếu cùng xuất hiện trong một buổi tụ tập bạn bè. Hai người ngồi cạnh nhau, không hề có khoảng cách, Tiểu Vy ngồi nghiêng người ngả về phía chàng trai và đặt tay qua đùi anh. Bức ảnh này khiến cộng đồng mạng rộ lên nghi vấn Hoa hậu Việt Nam 2018 có bạn trai.

Trần Đình Hiếu sinh năm 1996, là vận động viên bóng chuyền. Anh sở hữu chiều cao 1m95, gương mặt điển trai không kém nam thần điện ảnh. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, bạn trai tin đồn của Tiểu Vy từng gây chú ý khi đóng MV Đúng cũng thành sai của Mỹ Tâm và Sugar Baby của Osad. Ngoại hình của Đình Hiếu và Tiểu Vy được nhiều khán giả khen tương xứng, đẹp đôi.

Dù vậy, cả hai đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận nghi vấn hẹn hò. Tiểu Vy cho biết: "Tôi với anh Hiếu chỉ là bạn, tự dưng mọi người gán ghép chứ cả hai không có gì cả. Bạn bè chụp hình với nhau thì rất bình thường, khi chụp ảnh nghiêng người chứ đâu hôn hít gì".

Ca sĩ Quân A.P

Tháng 3/2021, Tiểu Vy tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò cùng chàng ca sĩ điển trai Quân A.P. Thời điểm đó, Tiểu Vy thường xuyên có những động thái thể hiện sự ngưỡng mộ và thân thiết với Quân A.P. Nàng Hậu lên Đà Lạt xem Quân A.P biểu diễn, quay clip "bắn tim" và khen giọng hát của anh, sau đó còn sellfie cùng nhau.

Trong một buổi biểu diễn khác, Quân A.P khi trình diễn ca khúc You Are My Crush đã tiến lại gần Tiểu Vy, cầm tay nàng Hậu và nhảy múa vui vẻ cùng nhau. Nhiều khán giả nhận xét đây là cặp đôi "trai tài gái sắc", nếu thực sự hẹn hò cũng nhận được nhiều sự ủng hộ.

Tuy nhiên, Tiểu Vy sau đó đã giải thích về việc đi xem Quân A.P biểu diễn. Nàng Hậu cho biết, cô chỉ đơn giản là đi nghe nhạc, nếu hẹn hò thật thì sẽ không thản nhiên đăng lên mạng xã hội như vậy. Về phía Quân A.P, trong các cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ khẳng định mình luôn "giữ cái đầu lạnh" trước những mỹ nhân showbiz và tập trung vào sự nghiệp âm nhạc.

Tài tử Thái Lan Nicky Nachat

Chiều 15/8 vừa qua, trên mạng xã hội rộ lên nghi vấn Hoa hậu Tiểu Vy hẹn hò với nam diễn viên Thái Lan Nicky Nachat. Dân mạng soi ra nhiều khung hình Tiểu Vy và Nicky check-in ở cùng địa điểm, thời gian. Netizen Thái Lan còn chia sẻ clip Nicky Nachat đi chơi cùng một cô gái, được cho là Tiểu Vy. Không những vậy, tài tử Thái Lan gần đây khá siêng thả tim vào những bài đăng của Hoa hậu Việt Nam 2018 trên Instagram.

Nicky Nachat sinh năm 1990, là một diễn viên, MC và người mẫu tại Thái Lan. Anh nổi tiếng không chỉ trong nước mà nhiều khán giả Việt cũng biết đến qua những bộ phim như Cô Vịt Xấu Xí, Con Tim Sắt Đá, Chàng Hoàng Tử Trong Mơ... Đình đám nhất là phim Love In Market kết hợp cùng Mario Maurer.

Giữa lúc dân tình đang đồn đoán về chuyện tình cảm này, tối cùng ngày, Tiểu Vy đã đăng lên story bức ảnh của mình kèm bài hát Gái Độc Thân. Người hâm mộ cho rằng nàng Hậu đang ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cô vẫn chưa chính thức lên tiếng bất cứ điều gì.