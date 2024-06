Dàn nghệ sĩ khuấy động Húc Fest Hà Nội: Trúc Nhân trở lại mạnh mẽ, Low G và Obito “nhả flow” mượt mà

Mang thông điệp "Cứ tiến bước, húc tới đi" đầy mạnh mẽ, Red Bull và dàn nghệ sĩ đã bung tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với khán giả và để lại dấu ấn mạnh mẽ qua những bản hit đình đám.



Kể từ đầu năm 2024, nhãn hàng Red Bull trực thuộc công ty TCP Việt Nam đã liên tục lan tỏa thông điệp mới "Cứ tiến bước, húc tới đi" với chuỗi sự kiện và hoạt động sôi nổi cho cộng đồng cũng như giới trẻ Việt Nam. Từ thử thách "Húc tới đi" trên các nền tảng mạng xã hội, drone show hoành tráng tại bến Bạch Đằng- TP. Hồ Chí Minh nhân dịp lễ 30/4 đến sự kiện Húc Fest cực bùng nổ vừa qua, tất cả đều góp phần cổ vũ tinh thần năng động, tự tin vào chính mình, sẵn sàng đối diện áp lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của các bạn trẻ. Mà trên hành trình đó, Red Bull chính là một người bạn đồng hành thân thiết.

Một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Húc Fest không thể không kể đến đêm nhạc hội. Theo đó, sự xuất hiện của của những nghệ sĩ tên tuổi như Low G và Obito - những rapper Gen Z hàng đầu, Phương Ly, Trúc Nhân, Rapper 24K Right đã truyền đi năng lượng "Húc tới đi" của nhãn hàng Red Bull đầy mạnh mẽ, mang lại một buổi tối đặc biệt đáng nhớ cho giới trẻ thủ đô.

Phương Ly "đốn tim" fan với loạt hit đáng yêu và giọng hát trong trẻo

Là "ngoại lệ" của dàn line-up, nữ ca sĩ Phương Ly mở màn đêm nhạc trong khuôn khổ Húc Fest với diện mạo tươi tắn và giọng hát ngọt ngào. Những câu hát đầy tình cảm được Phương Ly truyền tải qua loạt hit "Missing You", "Anh Là Ngoại Lệ Của Em", "Mặt Trời Của Em" khiến khán giả không khỏi xao xuyến.

Ở phần nghỉ giữa những bài hát, Phương Ly tích cực di chuyển về các phía của khán đài và tương tác với khán giả. Nụ cười tươi tắn của nữ ca sĩ như tiếp thêm năng lượng cho các fan cổ vũ mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn.

Nguồn năng lượng tích cực và ngọt ngào của Phương Ly khiến sân khấu như bừng sáng

Low G và Obito – cặp đôi Phong Long "lái rap" từ Bắc vào Nam

Không để người hâm mộ thất vọng, "Nhà hóa học Đống Đa" Low G mở màn set diễn của mình với hit "Tán gái 505". Ngay sau đó là "Simp Gái 808" và "Simple Cypher" khiến khán giả không thể ngồi yên.

Low G nhả vần "nghệ" bao nhiêu, fan hét to bấy nhiêu

Nối tiếp Low G, từ góc sân khấu, Obito bước về khu vực chính khiến khán giả vô cùng hào hứng. Chủ nhân của album "Đánh Đổi" chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt bài hát "Simple Love", "When You Look At Me", "Tell The Kids I Love Them"...

Obito vừa xuất hiện trên cùng sân khấu đã khiến các rap fan reo hò liên tục

Việt Max mang bộ sưu tập "Húc Tới Đi" lên sân khấu

Dù đã xuất hiện tại Húc Fest từ buổi sáng để giới thiệu bộ sưu tập thời trang Red Bull x PUSW, Việt Max vẫn chính thức giới thiệu từng món trong bộ sưu tập trên sân khấu đêm nhạc của Húc Fest. Bao gồm 16 món đồ cực "chất" được sáng tạo và sản xuất trong vỏn vẹn 1 tháng, bộ sưu tập "Húc tới đi" hợp tác cùng nhãn hàng Red Bull vừa là minh chứng cho sức sáng tạo bền bỉ của Việt Max và đội ngũ PUSW, vừa là tuyên ngôn cho tinh thần "Húc tới đi", sẵn sàng vượt mọi thử thách của nhãn hàng.

Việt Max bước ra chào khán giả sau buổi trình diễn

Khoác lên người set áo Workwear và quần Relax Pants thuộc bộ sưu tập thời trang Red Bull x PUSW, Việt Max đã mang đến hình tượng "cool, ngầu" gây ấn tượng cho hàng nghìn khán giả.

24k.Right chất "từ A đến Z"

Á Quân chương trình Rap Việt mùa 3 xuất hiện tại Húc Fest với vẻ ngoài cực ngầu và giao diện "boy phố" đã thành công "đốn đổ" không ít trái tim fan hâm mộ.

Ở khu vực Fanzone, người hâm mộ được ngắm 24k.Right ở khoảng cách gần hơn

Không hổ danh là bản hit khuấy động không khí, "Từ A đến Z" khiến cả khán đài phải nhún nhảy. Bên cạnh đó, 24k.Right còn mang đến những track cực "gắt" trích từ album "Nội Dung Nhạy Cảm" – EP đầu tay của anh sau chương trình Rap Việt đình đám.

Trúc Nhân đã "thoát" được biệt danh "Trúc Nhàn"

Là cái tên kết "show" cho Húc Fest và được mong đợi nhất, Trúc Nhân xuất hiện đầy tự tin và không kém phần tinh nghịch với trang phục màu xanh dương. Nụ cười duyên dáng và biểu cảm đa dạng của anh khi nhập tâm vào phần trình diễn khiến khán giả hò reo thích thú.

Ngay từ lúc bước ra sân khấu, Trúc Nhân đã chiếm trọn "spotlight"

Trúc Nhân đem đến loạt hit làm nên tên tuổi như "Sáng Mắt Chưa?", "Bốn Chữ Lắm" và "Có Không Giữ Mất Đừng Tìm". Với sự hỗ trợ của dàn vũ công chuyên nghiệp, màn biểu diễn của anh khiến khán giả trầm trồ liên tục.

Không chỉ "đã tai", màn biểu diễn của Trúc Nhân còn vô cùng "đã mắt"

Sau hai năm vắng bóng, Trúc Nhân trở lại vô cùng mạnh mẽ tại Húc Fest, tại đây, anh đã phô diễn giọng hát vô cùng nội lực của mình với những nốt cao cùng khả năng trình diễn xuất sắc trên sân khấu. Anh cho biết mình đã trình diễn trong các lễ hội của Red Bull nhiều lần và lần nào cũng thấy Red Bull "nhiệt" và trẻ hơn, đặc biệt là tại Húc Fest. Cũng trong dịp này, anh đã "nhá hàng" về sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của mình.

Trong khuôn khổ Húc Fest, giới trẻ Hà Nội còn được trải nghiệm hàng loạt hoạt động thú vị khác như chiêm ngưỡng bộ sưu tập thời trang Red Bull x PUSW hợp tác cùng Việt Max, thay đổi kiểu tóc cùng 4RAU Barber Shop, tham gia cuộc thi nhảy đường phố Street Dance, trải nghiệm các loại đồ uống mocktail được pha chế từ nguyên liệu chính là Red Bull…

"Thông qua Húc Fest, mình đã có cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Bên cạnh đó, thông điệp "Húc tới đi" khuyến khích người trẻ vượt qua rào cản để theo đuổi đam mê của bản thân đã thực sự chạm đến mình. Mình hy vọng Red Bull sẽ mang đến nhiều hoạt động thú vị như Húc Fest trong thời gian tới", Diễm Quỳnh, Hà Nội