Dàn nghệ sĩ đình đám và hot TikToker đồng loạt in ảnh hưởng ứng trào lưu “Lưu Giữ Thanh Xuân"

Chẳng hiểu vì lý do gì, in ảnh - việc làm quen thuộc đã có từ lâu bỗng trở thành trào lưu cực kỳ hot trên Facebook và TikTok dạo gần đây. Từ Bắc đến Nam, từ nghệ sĩ nổi tiếng đến hot Tiktoker, người người, nhà nhà rủ nhau đi in ảnh. Trên mạng xã hội, dân tình cũng rần rần chia sẻ những bức ảnh in đẹp "muốn xỉu", cùng những kỷ niệm có 1-0-2 từ những bức ảnh.



(TikToker: Bondayne)

Dàn TikToker đình đám và giới trẻ đua nhau khoe ảnh in từ máy BOFT.

Một bức ảnh nhỏ gọn, được in trực tiếp từ chiếc máy BOFT quen thuộc tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở Việt Nam. Chỉ cần lựa chọn ảnh từ tài khoản Instagram cá nhân trên máy, hoặc sở hữu trong tay một chiếc điện thoại smartphone có Wi-Fi, Bluetooth để kết nối với máy, thực hiện thêm vài thao tác quẹt chạm đơn giản đã có thể sở hữu những tấm ảnh in chất lượng.

Nhờ tính năng ưu Việt, nhanh gọn này mà việc in ảnh đơn thuần đã mau chóng trở thành trào lưu, được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình. In ảnh kỷ niệm tặng người thân, bạn bè; in ảnh cá nhân… tất cả mọi nhu cầu đều được tận dụng triệt để chỉ bằng một chiếc máy in ảnh nhỏ gọn như chiếc ATM quen thuộc.

Mlee, gia đình Đăng Khôi và rất nhiều nghệ sĩ như Giang Hồng Ngọc, Gil Lê, Khổng Tú Quỳnh, Khả Ngân, Tia Hải Châu, Thuỳ Anh… cũng nhiệt tình chia sẻ những bức ảnh in từ máy BOFT.

Các địa điểm in ảnh đình đám mà giới trẻ đang rủ nhau tới là Bitexco, Takashimaya, Vincom, The New Playground TP. Hồ Chí Minh, Bà Nà Hill Đà Nẵng, Vincom và Aeon Mall tại Hà Nội, Bình Dương, Hải Phong… Nhờ hiệu ứng từ TikTok và Facebook, cùng sự tin tưởng tuyệt đối từ các nghệ sĩ nổi tiếng và Hot Tiktoker mà những địa điểm có sự xuất hiện của máy BOFT cực kì đông đúc. Cộng đồng mạng còn rầm rộ truyền tai nhau bí quyết có một bức ảnh in ấn tượng là lồng ghép caption "chuẩn gu" dưới ảnh, linh hoạt căn chỉnh khung hình…

Cơ hội in ảnh rinh ngay quà xịn

Với sức hút không tưởng, BOFT Vietnam mong muốn chia sẻ nhiều hơn đến mọi người thông điệp ý nghĩa qua cuộc thi "Lưu giữ kỷ niệm" được tổ chức từ 28/7/2022 - 15/09/2022. Đây chính là cơ hội cho tất cả mọi người thoả sức chia sẻ kỷ niệm cá nhân qua những tấm ảnh in mang đậm giá trị tinh thần.

Thời gian sẽ qua đi nhưng kỷ niệm còn mãi. Vừa lan toả thông đệp ý nghĩa vừa nhận quà hấp dẫn, cuộc thi "Lưu giữ kỷ niệm" chính là hoạt động không thể bỏ lỡ trong mùa hè này. Còn chần chờ gì mà không tới ngay máy BOFT in ảnh và chia sẻ kỷ niệm ý nghĩa nào!

Tham gia ngay với 2 bước vô cùng đơn giản:

Bước 1: Quay clip tới máy BOFT in ảnh hoặc đăng tải ảnh in từ BOFT lên TikTok/Facebook cá nhân chính chủ ở chế độ công khai.

Bước 2: Chia sẻ kỷ niệm cá nhân tương ứng với những bức ảnh in từ BOFT. Sáng tạo nội dung và chỉnh sửa theo ý của bạn.

Yêu cầu: Sử dụng hashtag #BOFT #luugiukyniem.

01 kỷ niệm ý nghĩa nhất sẽ được BOFT lựa chọn và gửi tặng phần thưởng tiền mặt lên tới 10 triệu đồng.

https://kenh14.vn/dan-nghe-si-dinh-dam-va-hot-tiktoker-dong-loat-in-anh-huong-ung-trao-luu-luu-giu-thanh-xuan-20220727223436107.chn