Dân IT là khách hàng lớn nhất của app hẹn hò: Ngoài 30 tiền tiêu rủng rỉnh nhưng vừa bận vừa ế, tuyệt vọng "cúng tiền" cho app mong thoát kiếp FA

Top đầu bảng xếp hạng người ế Trung Quốc gọi tên ‘dân IT’

Hiện nay tại Trung Quốc, tuổi 35 được coi là ‘lằn ranh đỏ’ cho những ai còn độc thân. Theo 'Niên giám thống kê dân số và việc làm năm 2023' của Trung Quốc, tỉ lệ chưa kết hôn ở độ tuổi 30 đã vượt quá 25%, trong đó tỉ lệ chưa kết hôn của nam giới thường cao gấp đôi so với nữ giới.

Tình trạng này còn thể hiện rõ hơn với những người làm trong nghề IT. Khảo sát của viện nghiên cứu dữ liệu Lagou, Trung Quốc cho thấy tỉ lệ chưa lập gia đình của dân IT độ tuổi 30-35 lên tới 51,5%, gấp đôi mặt bằng chung của nước này.

Nguyên nhân chủ yếu là ngành IT tại Trung Quốc cũng như trên thế giới đang trong thời kỳ lướt sóng. Việc kiếm tiền nhanh, vội trở nên đáng được ưu tiên hơn so với lập gia đình. Tại các công ty công nghệ, sự chênh lệch tỉ lệ giới tính quá lớn, cộng thêm văn hóa làm việc 996 (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) vắt kiệt năng lượng, những người làm nghề IT hoàn toàn không có thời gian và tâm trí để yêu đương. Có nhiều người còn lảng tránh vấn đề này bằng cách nhận thêm dự án nhỏ để ‘đỡ phải nghĩ nhiều’ hay đi du lịch nước ngoài mỗi dịp lễ tết để tránh né họ hàng.

‘Dân IT’ là khách hàng lớn nhất của app hẹn hò

Khi đã chạm tới ‘lằn ranh đỏ’ tuổi 35, bị gia đình, họ hàng giục giã và được nỗi cô đơn chào đón mỗi ngày khi mở cửa bước vào nhà, người ta mới bắt đầu nghĩ khác. Đại đa số tìm đến các ứng dụng hẹn hò, trong đó phải kể đến Ergou - một nền tảng hẹn hò ở Trung Quốc, chuyên nhắm vào những nhóm người có trình độ học vấn cao để họ tìm được những người ở ‘mây cùng tầng’.

Ứng dụng hẹn hò Ergou.

Ergou ra đời vào năm 2019 nhưng đến nay đã đạt gần 10 triệu người dùng. Gần 100.000 người đã kết hôn nhờ ứng dụng này. Việc đăng ký Ergou có vẻ rườm rà khi người dùng phải trải qua tận ba bước xác nhận: danh tính, trình độ học vấn và nơi làm việc. Tuy nhiên, khi không còn lựa chọn nào khác thì một chút rườm rà này cũng không đáng ngại.

Thống kê của Ergou cho thấy, lập trình viên là nhóm người dùng đông đảo nhất của ứng dụng này, theo sau đó là kỹ sư, quản lý dự án, giám đốc sản phẩm, nhân viên công vụ, thiết kế, vân vân. Vài năm trở lại đây, lập trình viên được nhiều người chọn là một trong ba nghề đứng đầu trên thị trường hẹn hò ở Trung Quốc vì những người theo nghề này ‘có thu nhập cao, thật thà và chi tiêu thấp’.

‘Cúng tiền’ cho app mong ‘thoát ế’

Trong kỷ nguyên thuật toán, Ergou được xây dựng để đánh vào điểm yếu của dân văn phòng các công ti lớn trong việc tìm kiếm đối tượng hẹn hò: hiệu quả quả là trên hết, hay nói cách khác là ‘phải nhanh được việc’!

Trên Ergou, nếu muốn làm quen với ai đó, người dùng có thể thả tim hoặc gửi lời mời kết bạn. Thả tim thì rất kém hiệu quả, còn gửi lời mời kết bạn thì cần phải thực hiện các hoạt động theo ngày trong ứng dụng để tích điểm đổi thành 100 xu. Nếu không có thời gian thì vẫn có một cách nhanh hơn mà bất cứ dân IT ưa hiệu quả nào cũng chọn: nạp tiền mua xu với giá 30 NDT (khoảng 100.000 đồng)/100 xu. Như vậy, người dùng mất khoảng 100.000 đồng chỉ để gửi lời mời kết bạn nhưng bên kia lại chưa chắc đã chấp nhận. Nếu muốn tiết kiệm hơn nữa cả về thời gian lẫn công sức thì người dùng có thể mua gói thành viên với giá 588 NDT (khoảng 2 triệu đồng)/3 tháng.

Jia Yuefeng, một kỹ sư thuật toán Trung Quốc, là một người dùng Ergou cực kỳ kén chọn đối tượng cả về mặt ngoại hình lẫn trình độ học vấn. Hồi dùng bản miễn phí, mỗi tháng anh chỉ gặp mặt được một người. Để tăng hiệu quả, dù biết là phải chạy theo thuật toán nhưng anh vẫn ‘cắn răng’ bỏ ra gần 600 NTD để mua gói hội viên rồi thở dài: “Đắt thật nhưng không còn cách nào khác!”

App hẹn hò như Ergou dường như được coi như giải pháp cứu cánh cho các lập trình viên đang lâm vào khủng hoảng hẹn hò ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sau việc trả phí hội viên đắt ‘cắt cổ’, họ phải đối diện với những vấn đề lớn hơn mà không phải lúc nào cũng giải quyết được bằng tiền, ví dụ như kĩ năng trò chuyện, sắp xếp chỗ ăn, chỗ chơi trong cuộc hẹn… mà nhiều nam giới trong nghề IT xứ Trung tỏ ra lúng túng.

Tham khảo từ: Net Ease