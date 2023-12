Dàn food reviewer đồng loạt "hóa cam" để chúc mừng "nhân vật" này thêm một tuổi

Càng đến gần ngày 12.12, loạt tin tức liên quan đến "Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật" trên ShopeeFood càng tăng tiến theo cấp số nhân bởi hội thực thần không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước bộ sưu tập deal độc quyền đến từ các thương hiệu nổi tiếng, mã giảm giá đến 50% và loạt món ngon 1 đồng đi kèm miễn phí vận chuyển trên app Cam.



Không khí đón sinh nhật tưng bừng này còn nhanh chóng lan tỏa đến các bàn tiệc đầy ắp món ngon của dàn food reviewer sành ăn như Quan Không Gờ, Bé 7, Nuchu, Tóc Vàng Hoe trong những ngày gần đây. Cùng xem những gương mặt này chuẩn bị gì để chào mừng sinh nhật "bạn thân" ShopeeFood và lắng nghe cả những tâm sự chân thành của họ về công việc, cuộc sống bên hội bạn thân và "khách mời bất đắc dĩ" là… anh shipper áo cam nhé.

Quan Không Gờ bày cách duy trì "tình bạn thân" với anh em cùng nhà và ShopeeFood

Sống chung với bạn bè thân thiết ngay từ những ngày đầu lên Sài Gòn lập nghiệp, Quan Không Gờ luôn ý thức được việc phải làm gì để duy trì tình bạn. Bởi theo anh chàng, mọi mối quan hệ trong đời đều cần nỗ lực để giữ lấy. Vốn thích ở nhà và tụ tập bè bạn, Quan lập ngay ý tưởng tiệc nhỏ cuối năm để cùng nhau tâm sự nhỏ to, đặt món nhanh gọn với người bạn thân thiết không kém là ShopeeFood để cả nhóm chỉ việc ngồi vào bàn và ăn uống no say mà thôi.

Anh chàng còn "chơi trội" bằng cách mời đến anh shipper áo cam, tiện thể khoe bạn cùng nhà việc "bạn thân" ShopeeFood tung ưu đãi khủng ra sao trong dịp app đặt món này thêm một tuổi.

Bí quyết khởi nghiệp của Nuchu là tích cực gắn bó với đồng sự qua từng bữa ăn



Cuối năm luôn là thời điểm tuyệt vời để tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại những gì đã làm được trong năm vừa qua. Với Nuchu và các cộng sự của mình, khó khăn và thành công luôn song hành với nhau trong năm 2023 nhưng quan trọng là họ biết đoàn kết để vượt qua thử thách. Chia sẻ trong video mới nhất của mình, Nuchu cho biết anh chàng luôn tìm cách kết nối cả team bằng những bữa ăn ngon, và "mười lần như chục", tất cả đều chọn đặt món trên ShopeeFood để được ngơi tay khỏi công việc và thảnh thơi tâm sự với nhau.

Biết tin ShopeeFood đang tung "một nùi" ưu đãi đón sinh nhật, Nuchu đặt ngay bàn ăn toàn món khoái khẩu như gà rán, trà sữa, tré trộn, mì tương đen, mua thêm bánh kem và mời cả anh shipper ShopeeFood tham gia như một cách mừng nhà Cam thêm 1 tuổi

Mặc đồ bà ba cam làm sinh nhật, Bé 7 nhận ngay món quà bất ngờ từ ShopeeFood



Đang háo hức bóc quà nào vàng nhẫn, nào xà bông… thì Bé 7 đột nhiên phát hiện ra trên bàn tiệc thiếu món khoái khẩu của mình là gà rán. Trong khi khách mời khuyên răn "có gì ăn nấy" đi thì Bé 7 nhanh trí nhớ ra ShopeeFood có cả đại tiệc món ngon đậm ưu đãi nhân dịp sinh nhật 12.12. Thế thì việc gì phải "chắt bóp", thẳng tiến app cam để đặt món ngay vì thức ăn ngon và niềm vui là hai thứ không bao giờ nên tiết kiệm, bạn nhỉ!

Đãi tiệc bạn bè dịp cuối năm thì làm sao có thể thiếu vắng ShopeeFood? Học lỏm "bí kíp" đặt món đậm ưu đãi từ Bé 7 trong đại tiệc mừng sinh nhật 12.12 ngay để không phải hao ví

Tóc Vàng Hoe thổi nến và mukbang thịnh soạn mừng sinh nhật "bạn thân"



Chớp cơ hội "đỉnh chóp" như Tóc Vàng Hoe, ShopeeFood vừa bật mí loạt ưu đãi xịn tại 12.12 Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật là cô nàng ngay lập tức đặt ngay một bàn ăn "ê hề" hải sản để làm mukbang sashimi hoành tráng cho dịp cuối năm. Từ hàu sống size khủng, cá hồi tươi ngon, sò đỏ giòn ngọt cho đến tôm hùm Alaska… đều được cô nàng rinh về một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi và siêu tiết kiệm nhờ vào ShopeeFood. Bạn đã sẵn sàng để thổi nến, nâng ly và săn vạn món ngon cùng "app cam" như cô nàng xinh xắn với sức ăn siêu khủng này chưa?

Thừa nhận đi, bạn không thể kiên nhẫn xem hết mukbang của cô nàng này được vì chiếc bụng réo gọi phải không? Nhanh chân lên ShopeeFood săn ưu đãi và ăn ngay cho "đã thèm" bạn ơi!

Bên cạnh chuỗi ưu đãi hấp dẫn tại Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật, đừng bỏ qua bộ siêu voucher Vạn Năng giảm thẳng từ 30.000 đồng đến 130.000 đồng mà không cần phải lòng vòng qua nhiều bước áp mã. Voucher sẽ được tung ra đều đặn vào 10 giờ sáng và 2 giờ chiều mỗi ngày từ năm 2023 để giúp bạn cùng bạn bè, gia đình tận hưởng trọn vẹn các bữa tiệc hoành tráng với chi phí tiết kiệm mùa lễ hội cuối năm.