Dàn "bản sao" Hoa ngữ gây náo loạn 2022: Cúc Tịnh Y bị chị gái "lấn lướt", ai học đòi làm Lưu Diệc Phi thứ 2?

Màn ảnh Hoa ngữ năm rồi có nhiều sự đụng độ dở khóc dở cười giữa một bên là ngôi sao nguyên bản, còn một bên là... "bản sao" đầy ồn ào. Sự xuất hiện của những cái tên này khiến công chúng hoang mang, ngán ngẩm và thậm chí gây phẫn nộ.



Cúc Tịnh Y - Hứa Giai Kỳ

Khoảng thời gian qua Cúc Tịnh Y đang khá im ắng, không có dự án phim nào nổi bật để chiêu đãi công chúng. Đã vậy, mối quan hệ giữa nữ diễn viên và công ty chủ quản Ti Ba còn được cho là không êm đệp. Một trong những dấu hiệu lớn nhất của ồn ào này là sự xuất hiện của "bản sao" Cúc Tịnh Y dù không hề có bất cứ công bố chính thức nào. Trong tiết mục Đêm thanh minh kỳ diệu của đài Hà Nam, Hứa Giai Kỳ - bạn diễn của Cúc Tịnh Y trong Như Ý Phương Phi năm nào đã xuất hiện với tạo hình giống hệt "em gái". Thế nhưng nhan sắc của Hứa Giai Kỳ bị chê "xơ cứng", không tự nhiên và thu hút như Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y.

Hứa Giai Kỳ.

Cả hai đóng chung Như Ý Phương Phi.

Thành Nghị - Lý Hoành Nghị

Kể từ khi ra mắt đến nay, nhan sắc của Thành Nghị và Lý Hoành Nghị đã khiến không ít khán giả phải hoang mang, khó phân biệt. Cho đến khi Lý Hoành Nghị bắt đầu đóng phim, đặc biệt là mảng cổ trang thì sự tương đồng này càng rõ rệt hơn. Trong Thiếu Niên Ca Hành, Lý Hoành Nghị được nhiều khán giả nhận xét có điểm giống đàn anh, thế nhưng khí chất lại không bằng. Trước đó Thành Nghị đã có sự trở lại trong Trầm Vụn Hương Phai và tiếp tục được khen ngợi.

Thành Nghị.

Lý Hoành Nghị.

Hai mỹ nam giống nhau như đúc.

Lưu Diệc Phi - Triệu Lộ Tư

Không còn "đeo bám" Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư bị mỉa mai là đã có đối tượng mới trong năm 2022 để "noi gương". Thời gian gần đây, nàng tiểu hoa 95 liên tục được so sánh như "bản sao" của Lưu Diệc Phi. Trên phim trường Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư có cảnh đu dây, mặc trang phục trắng và được nhận xét là giống Cô Cô năm xưa. Đã vậy, góc nghiêng của cô còn được cho là gợi nhớ Lưu Diệc Phi, thế nhưng càng ngày càng khiến khán giả chán ngán.

Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn.

Lưu Diệc Phi thời đóng Tiểu Long Nữ.

Triệu Lộ Tư trở thành "bản sao" Lưu Diệc Phi khiến khán giả ngán ngẩm.

Triệu Lộ Tư - Điền Hi Vi

Cố gắng trở thành "bản sao" của đàn chị, Triệu Lộ Tư lại trở thành đối tượng của một đàn em khác. Năm 2022 đánh dấu sự xuất hiện của một cái tên "thị phi" mới, đó là Điền Hi Vi. Không chỉ giống hệt Triệu Lộ Tư ở nụ cười công nghiệp, phong cách đóng phim nhí nhảnh, tươi sáng mà Điền Hi Vi còn có nhiều ồn ào "cọ nhiệt", dính líu từ đàn anh này đến đàn chị khác một cách khó chấp nhận. Đã vậy, Điền Hi Vi còn từng được QQ gọi là "đối thủ sẽ thay thế Triệu Lộ Tư" trong tương lai, vậy thì còn gì để nói nữa đây?

Điền Hi Vi.

Triệu Lộ Tư cũng có "bản sao".

Ảnh: Sina