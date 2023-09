Đám cưới của cặp đôi nên duyên nhờ app hẹn hò: Cô dâu mặc hẳn váy cưới dát vàng

Giống như nhiều cô gái trẻ còn độc thân khác, Claire cũng sử dụng app hẹn hò với hy vọng có thể tìm được một mối quan hệ tình cảm để thoát cảnh "lắm mối tối nằm không". Tuy nhiên, cô gái người New Zealand cũng chẳng đặt nhiều niềm tin vào việc mình sẽ tìm được một người bạn trai nghiêm túc, chứ đừng nói là một người chồng, từ những ứng dụng hẹn hò.

Nhưng người ta thường bảo "tình yêu sẽ đến vào lúc chúng ta ít mong chờ nhất" và điều này hoàn toàn đúng với Claire.

5 năm trước, Claire "tương hợp" với James Tucker trên Tinder. Hai người gặp nhau lần đầu tiên sau khoảng 1 tuần trò chuyện online và sau khoảng gần 3 tháng tìm hiểu, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Cho đến tận lúc đó, Claire vẫn không hề nghĩ rằng James sẽ trở thành chồng và cha của con mình.

Hai người hẹn hò được hơn 1 năm thì James ngỏ lời cầu hôn. Chia sẻ với The Knot, Claire cho biết: "Chúng tôi hẹn hò vô cùng vui vẻ nhưng chưa một lần nghiêm túc đề cập tới chuyện kết hôn nên tôi đã vô cùng bất ngờ khi James quỳ xuống, giơ ra chiếc nhẫn đính kim cương và cầu hôn mình".

Cặp đôi người New Zealand dự định tổ chức đám cưới vào năm 2019. Tuy nhiên, họ đã phải tạm hoãn dự định này do Claire mang thai với tình trạng sức khỏe không tốt cho lắm và một phần cũng do dịch Covid.

Vì những lý do ấy mà mãi cho tới đầu năm 2023, hôn lễ của cặp đôi mới chính thức diễn ra.

Claire và James trong đám cưới

Điểm đặc biệt trong đám cưới của cặp đôi người New Zealand chính là chiếc váy cưới dát vàng của cô dâu. Claire cho biết: "Tôi đã xem cả trăm mẫu váy cưới nhưng chẳng thực sự ưng chiếc nào. Cho tới khi nhìn thấy chiếc váy cưới dát vàng của nhà thiết kế Brooke Tyson, tôi mới có cảm giác thỏa mãn vì biết đây chính là chiếc váy dành cho mình".

Chiếc váy cưới dát vàng của Claire

Một điểm đặc biệt khác trong lễ cưới chính là phần hoa trang trí và hoa câm tay của cô dâu. Thay vì lựa chọn những loại hoa thường được dùng cho đám cưới như hoa hồng, cẩm tú cầu, mẫu đơn,... cặp đôi người New Zealand lại lựa chọn hoa lan cho sự kiện trọng đại trong cuộc đời mình.







Hoa cài ngực chú rể và hoa cầm tay cho cô dâu đều là hoa lan trắng

Chia sẻ thêm về hôn lễ của mình, cô dâu Claire cho biết hoa lan vốn là loài hoa yêu thích của mình và cũng là món quà mà James đã tặng cho cô trong buổi hẹn hò đầu tiên. Đó là lý do cả hai quyết định lựa chọn hoa lan cho đám cưới, chứ không phải bất kỳ loài hoa nào khác.



Cặp đôi từ chối tiết lộ giá trị của chiếc váy cưới dát vàng và chỉ khẳng định rằng cả hai cảm thấy việc lựa chọn một chiếc váy độc nhất vô nhị cho sự kiện trọng đại này là hoàn toàn xứng đáng, không có gì phải đắn đo hay nuối tiếc.