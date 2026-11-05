Đám cưới cháu trai Vua Charles bất ngờ hé lộ chi tiết đặc biệt: Không có bánh cưới truyền thống, thực đơn cũng rất khác biệt

Sau 5 tháng kết hôn, nàng dâu mới của Hoàng gia Anh lần đầu tiết lộ những chi tiết thú vị về tiệc cưới riêng tư tại điền trang của Vương nữ Anne.

Đám cưới hoàng gia thường khiến công chúng liên tưởng đến những chiếc bánh cưới nhiều tầng, thực đơn cầu kỳ và các nghi thức trang trọng. Thế nhưng, hôn lễ của Peter Phillips, cháu trai Vua Charles, và Harriet Sperling hồi tháng 6/2026 lại có những lựa chọn khá bất ngờ.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi kết hôn, Harriet tiết lộ vợ chồng cô đã quyết định không phục vụ bánh cưới truyền thống. Thay vào đó, món tráng miệng được lựa chọn là một phần tiramisu khổng lồ. Không chỉ vậy, thực đơn còn sử dụng nguyên liệu được nuôi trồng ngay tại điền trang của gia đình.

Những chi tiết vừa được công bố cho thấy một khía cạnh gần gũi hơn của đám cưới từng quy tụ nhiều thành viên cấp cao Hoàng gia Anh.

Không có bánh cưới nhiều tầng, cặp đôi lựa chọn món tráng miệng bất ngờ

Ngày 6/6/2026, Peter Phillips và Harriet Sperling tổ chức hôn lễ tại nhà thờ All Saints ở Kemble, Gloucestershire, Anh. Peter là con trai Vương nữ Anne và là cháu ngoại lớn tuổi nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Vì vậy, dù không phải thành viên hoàng gia thực hiện nhiệm vụ chính thức, đám cưới của anh vẫn thu hút sự quan tâm lớn.

Buổi lễ có sự tham dự của Vua Charles, Vương hậu Camilla, Thân vương William, Vương phi Kate cùng nhiều người thân trong gia đình. Sau nghi thức tại nhà thờ, các khách mời tiếp tục tham dự tiệc cưới được tổ chức ở Gatcombe Park, điền trang của Vương nữ Anne.

Khác với phần lễ có sự xuất hiện của truyền thông, không gian tiệc cưới được giữ khá riêng tư. Cặp đôi không công bố hình ảnh bên trong buổi tiệc, khiến nhiều chi tiết chỉ được hé lộ trong cuộc phỏng vấn mới nhất của Harriet với tạp chí Hello!.

Theo Marie Claire, Harriet cho biết tiệc cưới được tổ chức trong khu vườn thuộc điền trang Gatcombe Park. Sau một buổi sáng trời mưa, thời tiết trở nên thuận lợi hơn khi buổi tiệc bắt đầu. Khách mời được thưởng thức các món ăn nhẹ, rượu champagne và âm nhạc biểu diễn trực tiếp. Không gian được cô mô tả là thoải mái, thân mật, đúng với mong muốn của hai vợ chồng.

Điều đặc biệt nhất nằm ở món tráng miệng.

Thay vì đặt một chiếc bánh cưới nhiều tầng như thường thấy trong các đám cưới hoàng gia, Peter và Harriet lựa chọn một phần tiramisu khổng lồ. Tiramisu là món tráng miệng nổi tiếng của Italy, thường được làm từ các lớp bánh quy thấm cà phê, kem mascarpone và bột cacao. Việc lựa chọn món ăn này thay bánh cưới truyền thống tạo nên nét riêng cho buổi tiệc.

Harriet không tiết lộ kích thước cụ thể hay hình thức trang trí của món tiramisu. Tuy nhiên, chỉ riêng quyết định thay thế bánh cưới đã cho thấy cặp đôi không đặt nặng việc phải tuân theo mọi quy ước quen thuộc.

Thực đơn sử dụng nguyên liệu từ điền trang của Vương nữ Anne

Không chỉ có món tráng miệng đặc biệt, bữa tiệc còn sử dụng thịt cừu được nuôi tại chính điền trang Gatcombe Park. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi Gatcombe Park không đơn thuần là nơi ở của Vương nữ Anne mà còn gắn liền với đời sống nông thôn và các hoạt động nông nghiệp của gia đình bà.

Theo chia sẻ của Harriet, việc phục vụ thịt cừu từ điền trang giúp bữa tiệc mang thêm dấu ấn cá nhân, thay vì chỉ là một buổi chiêu đãi xa hoa. Gatcombe Park là điền trang nằm ở Gloucestershire, được cố Nữ hoàng Elizabeth II mua vào năm 1976 cho con gái Anne và người chồng đầu tiên của bà. Đây cũng là nơi Peter Phillips cùng em gái Zara Tindall lớn lên. Vì vậy, việc lựa chọn Gatcombe Park làm địa điểm tổ chức tiệc cưới không chỉ thuận tiện mà còn mang ý nghĩa gia đình đặc biệt.

Harriet cho biết buổi tiệc có ban nhạc biểu diễn trực tiếp và các khách mời đã cùng nhau khiêu vũ. Khi được hỏi có phát biểu trong tiệc cưới hay không, cô tiết lộ mình để Peter đảm nhận phần này vì cho rằng chồng có khả năng phát biểu tốt hơn. Không khí buổi tiệc được mô tả là tràn ngập tiếng cười. Chương trình kết thúc vào nửa đêm, nhưng nhiều khách mời vẫn muốn tiếp tục vui chơi. Đối với Harriet, đó chính là dấu hiệu cho thấy mọi người đã có một buổi tiệc thực sự vui vẻ.

Chi tiết xúc động trong ngày cưới của nàng dâu mới Hoàng gia Anh

Bên cạnh những tiết lộ về thực đơn và không gian tiệc cưới, Harriet còn chia sẻ cảm xúc khi được nhiều thành viên Hoàng gia Anh đến chúc phúc. Trong đó, sự hiện diện của Vua Charles và Vương hậu Camilla khiến cô đặc biệt xúc động. Dù không tham dự tiệc cưới tại Gatcombe Park do phải đến sự kiện đua ngựa Epsom Derby, nhà vua và vương hậu vẫn có mặt tại nghi thức kết hôn ở nhà thờ.

Harriet cho biết cô đã rất xúc động trước sự hiện diện của hai người và phải cố gắng giữ bình tĩnh để không bật khóc. Đám cưới cũng là dịp ba người con từ các cuộc hôn nhân trước của Peter và Harriet cùng xuất hiện.

Harriet có con gái riêng Georgina, hiện 14 tuổi, trong khi Peter có hai con gái Savannah và Isla với người vợ đầu Autumn Kelly. Cả ba cô gái đều tham gia đội phù dâu, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại. Với Harriet, hôn lễ không đơn giản là sự kiện đánh dấu cuộc hôn nhân thứ hai mà còn là dịp hai gia đình cùng bước vào một chặng đường mới.

Sau 5 tháng, khi nhìn lại đám cưới, cô vẫn giữ nguyên cảm giác xúc động.

Điều thú vị là giữa một sự kiện có sự tham dự của nhà vua, vương hậu và nhiều nhân vật hoàng gia, những kỷ niệm được Harriet nhắc đến lại rất đời thường: Thời tiết bất ngờ đẹp lên, món tiramisu khổng lồ, ban nhạc sống và những người thân cùng nhau khiêu vũ.

Có lẽ đó cũng chính là điều khiến đám cưới của Peter Phillips và Harriet Sperling trở nên đặc biệt. Không phải sự xa hoa hay những nghi thức cầu kỳ, mà là cách cặp đôi lựa chọn tổ chức ngày vui theo đúng mong muốn của mình.

*Theo marie claire