Đại sứ quán Việt Nam bảo hộ công dân trong vụ rơi xuống biển tại Nhật Bản

Theo TTXVN, đến trưa 21-3, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 người, trong đó 1 người không nguy hiểm đến tính mạng và 1 người tử vong. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Fukui, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21-3, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một nhóm người đang câu cá, thông báo có thành viên rơi xuống biển. Nhóm gồm 8 nam giới, đều là thực tập sinh kỹ năng người Việt, trong độ tuổi từ 20 đến 30. Trong lúc câu cá tại khu vực gần ngọn hải đăng trên đê chắn sóng, 5 người được cho là đã bị sóng lớn cuốn rơi xuống biển.

Khu vực xảy ra tai nạn là khu vực bị cấm tiếp cận. Thời điểm xảy ra vụ việc, cảnh báo sóng lớn đã được ban hành. Theo cơ quan chức năng, khu vực này trước đó đã được đặt biển “cấm vào” do sóng lớn và địa hình nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân. Ông Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết cơ quan này đang tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội người Việt Nam tại Fukui để kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ các lao động liên quan.