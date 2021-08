Đại sứ Australia tại Việt Nam “bật mí” cách trở thành một nhà ngoại giao chuyên nghiệp

"Shine with Australia 2021 - Tỏa sáng cùng Australia" là tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng của các chuyên gia giáo dục Australia, cựu du học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia. Các nhân vật chia sẻ hành trình của chính mình và nền giáo dục Australia đã đóng góp như thế nào cho cuộc sống và sự nghiệp của họ trên kênh IFO Nightly Show - Đài Truyền hình Việt Nam từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 11 năm 2021. Chương trình được thực hiện bởi VTV7 và Chính phủ Australia phối hợp với các đối tác của Study Australia từ tất cả các Bang và Vùng lãnh thổ Australia.

Xuyên suốt 22 tập theo chủ đề được phát sóng vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, khán giả có cơ hội khám phá sự độc đáo của các bang và vùng lãnh thổ của Australia, tìm hiểu những nét đặc trưng của nền giáo dục Australia bao gồm môi trường giáo dục và tầm nhìn, chất lượng và cơ hội việc làm. Bên cạnh phần chia sẻ tương tác của diễn giả, chương trình còn có ban nhạc IFO Band, dàn dẫn chương trình tài năng và các hoạt động giao lưu thú vị với khách mời thông qua "IFO Stay at Home". Khán giả được tham gia cuộc thi "Voice of the Week" và các câu đố vui về Australia trên nền tảng mạng xã hội với những phần quà hấp dẫn từ BTC.

Chương trình mong muốn đồng vọng cùng những ước mơ người trẻ về hành trình cùng ra biển lớn mà ngôn ngữ chính là tấm vé thông hành đầu tiên cùng các bạn chinh phục mục tiêu này.