Đại gia đổ tiền tỷ mua ô tô, đồng hồ hàng hiệu cho nhân viên, bản thân lại trông như “gã lang thang”, có lý do đặc biệt

Keanu Reeves, một trong những diễn viên hàng đầu của Hollywood, không chỉ nổi tiếng với sự xuất sắc trên màn ảnh mà còn được biết đến với tính cách đáng kính và lòng nhân hậu. Anh được nhìn nhận như một "quý ông quốc dân" nhờ hình ảnh lạnh lùng, bá đạo trong các vai diễn, và tính cách đồng cảm, tử tế ngoài đời.

Với sự nghiệp kéo dài nhiều năm, Keanu Reeves đã chứng tỏ mình là một trong những diễn viên thành công trong ngành công nghiệp điện ảnh. Sự xuất hiện của anh trong hàng loạt phim hành động thành công vang đội như Ma trận, John Wick 1-2-3-4…. đã mang lại cho anh sự công nhận toàn cầu và thu nhập đáng kể. Theo thống kê của Celebrity Net Worth, tài sản cá nhân của Keanu Reeves được ước tính lên đến khoảng 380 triệu USD.

Gần đây, truyền thông tiết lộ khoản thù lao ấn tượng của nam diễn viên này từ vai diễn John Wick. Theo The Hollywood Reporter, Keanu Reeves được cho là đã nhận được khoảng từ 1 đến 2 triệu USD cho vai diễn trong phần đầu của loạt phim.

Đến phần thứ tư của loạt phim John Wick mang tên "John Wick: Chapter 4" (2023), số tiền mà đoàn phim trả cho Keanu Reeves đã tăng ít nhất gấp 7 lần so với phần đầu tiên. Cụ thể, ngôi sao này được cho là đã nhận 15 triệu USD (tương đương hơn 366 tỷ đồng) để tiếp tục mang đến hình ảnh "sát thủ bút chì" đầy ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Phần mới nhất - John Wick: Chapter 4 ra mắt hồi tháng 3 năm ngoái đã thu về hơn 440 triệu USD và nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình, trong đó được đánh giá 94% trên Rotten Tomatoes. Ảnh: LIONSGATE

Mỗi phần mới của loạt phim này đều gặt hái thành công về mặt doanh thu, với mức tăng dần đều. Tính đến thời điểm hiện tại, cả 4 phần của John Wick đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Vì vậy, số tiền mà Keanu Reeves kiếm được từ dự án này được ước tính là nhiều hơn thu nhập kể trên, bởi anh còn nắm giữ cổ phần trong dự án phim đình đám. Những con số này không chỉ thể hiện sự thành công về mặt nghệ thuật của Keanu Reeves mà còn là minh chứng cho sự khéo léo trong việc quản lý tài chính và đầu tư của anh.



Để đạt được thành công to lớn như vậy, Keanu Reeves đã phải vượt qua nhiều thách thức và đặt ra sự nỗ lực tuyệt vời. Mắc phải căn bệnh Dyslexia – hội chứng khó đọc, anh không thể tốt nghiệp trung học do gặp nhiều khó khăn trong việc nhớ kiến thức.

Tuy nhiên, ngày nay, Keanu đã vượt qua rất nhiều trở ngại và trở thành một độc giả nhiệt huyết. Thậm chí, anh còn đọc một cách trôi chảy bộ tiểu thuyết gồm 7 tập "Remembrance of Things Past" của Marcel Proust, với tổng cộng 1,5 triệu từ và dài tới hơn 3000 trang giấy. Đạo diễn của bộ phim "The Day the Earth Stood Still" đã mô tả Keanu Reeves là "một trong những người đọc tham lam nhất trên thế giới".

Những biến cố trong cuộc đời phong phú và đầy thăng trầm của Keanu Reeves đã làm nên dấu ấn đặc biệt của người đàn ông kiệm lời này. Anh đối mặt với mọi nỗi đau, chọn sự hào phóng bằng việc hy sinh mọi thứ, chỉ để giữ lại cho mình một cuộc sống giản dị.

Bức ảnh "Keanu buồn" đã được lan truyền rất nhiều trên mạng và gắn liền với phong cách sống bình dị của tài tử Keanu Reeves trong mắt các fan.

Một nhà sản xuất tại Hollywood đã chia sẻ về sự hào phóng của Keanu Reeves, kể về việc anh đã tặng cho một nhân viên xây dựng phim trường Ma trận 20.000 USD sau khi biết người đó gặp khó khăn về tài chính.

Không chỉ dừng lại ở đó, Keanu Reeves đã tặng mỗi diễn viên đóng thế trong The Matrix Reloaded một chiếc xe Harley-Davidson và mỗi diễn viên đóng thế trong quá trình quay John Wick 4 ở Paris (Pháp) và Berlin (Đức) một chiếc đồng hồ Rolex Submariner đắt đỏ với những dòng cảm ơn được khắc riêng ở mặt sau.

Keanu Reeves tặng đồng hồ đắt tiền cho các diễn viên đóng thế.‏

Keanu Reeves sẵn lòng sử dụng một phần lớn tiền hoa hồng từ phòng vé để tặng cho các nhân viên phía sau màn ảnh, vì anh cho rằng họ đã có những đóng góp quan trọng vào thành công của bộ phim.



Thậm chí, nam diễn viên đã tự giảm thù lao của mình trong các bộ phim The Devil's Advocate và The Replacements để đảm bảo ekip có đủ tiền mời các ngôi sao khác tham gia.

Ngoài ra, Keanu Reeves thường xuyên đóng góp cho các tổ chức từ thiện như tổ chức Stand Up To Cancer, bệnh viện nhi Sick Kids ở Toronto, tổ chức PETA, và nhóm SCORE chuyên chăm sóc và điều trị các vận động viên bị tổn thương tủy sống.

Người bạn của gia đình Keanu Reeves đã tiết lộ: "Anh ấy đã làm rất nhiều điều tốt và hiến dâng rất nhiều tiền bạc cho mọi người, nhiều hơn rất nhiều so với những gì công chúng biết. Anh ấy luôn nhận thức rõ rằng mình là người may mắn khi có thể thành công và giàu có như vậy. Khác biệt với nhiều ngôi sao lớn khác ở Hollywood, anh ấy cũng không bao giờ coi điều đó là lẽ đương nhiên".

‏Với ngôi sao đắt giá này, tiền chưa bao giờ tạo nên hạnh phúc. Bản thân anh từng chia sẻ với trang Hollywood: "Tiền không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng muốn tận hưởng cuộc sống mà không phải căng thẳng khi sở hữu tài khoản ngân hàng có quá nhiều số 0. Tôi cho đi rất nhiều và chọn sống đơn giản… Chúng ta đều biết rằng sức khỏe mới là điều quan trọng hơn hết".‏

(Tổng hợp)