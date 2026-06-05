Đại gia chăn nuôi muốn xây 3-5 chung cư nuôi heo tại Hà Nội: Mỗi chung cư có 8.400 heo nái, cung cấp 250.000 heo thịt/năm

BAF cho biết đang nghiên cứu triển khai từ 3-5 dự án chăn nuôi heo theo mô hình "chung cư nuôi heo" tại Hà Nội, sau dự án đầu tiên được phê duyệt tại Tây Ninh.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF, chia sẻ tại hội thảo về giải pháp công nghệ cho nông nghiệp xanh và ESG ngày 4/6.

Theo doanh nghiệp, mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công. Đặc biệt là sẽ giải quyết được áp lực môi trường.

Theo đại diện doanh nghiệp, mỗi dự án dự kiến có quy mô khoảng 8.400 heo nái, cung cấp khoảng 250.000 heo thịt mỗi năm. BAF cho rằng mô hình chăn nuôi nhiều tầng giúp tăng hiệu quả sử dụng đất so với phương thức chăn nuôi truyền thống, đồng thời tạo điều kiện triển khai các giải pháp xử lý và tái sử dụng chất thải.

Ông Trương Bá Sỹ - Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF

Tại sự kiện, ông Trương Bá Sỹ - Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF cũng tiết lộ thông tin doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt.



Trước đó, hồi tháng 7 năm ngoái, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư Tổ hợp trang trại chăn nuôi heo nhà cao tầng công nghệ cao.

Dự kiến, dự án có tổng diện tích 1.550ha, là tổ hợp khép kín bao gồm 4 tòa nhà, tích hợp hệ thống trang trại nuôi heo nái, heo thịt và nhà máy sản xuất cám. Trang trại có quy mô lên đến 64.000 heo nái, 1,6 triệu heo thịt, cùng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 600.000 tấn/năm.

BAF là công ty chăn nuôi của ông Trương Sỹ Bá, được thành lập vào năm 2017. Tân dụng ưu thế từ mảng cung ứng nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi, BAF hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi heo, chế biến và cung ứng thực phẩm. BAF được biết đến là chủ quản thương hiệu Heo Ăn Chay.

Theo báo cáo tài chính, BaF ghi nhận doanh thu hơn 5.045 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100,4 tỷ đồng trong năm 2025. Riêng quý IV/2025, hoạt động chăn nuôi chịu ảnh hưởng bởi giá heo hơi giảm.

Năm nay, BaF đặt mục tiêu bán ra khoảng 1,247 triệu con heo. Với giả định giá heo hơi bình quân đạt 65.000 đồng/kg, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch doanh thu 8.720 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.036 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần kết quả thực hiện năm 2025.