Đại diện NBA tới Việt Nam và tín hiệu trở lại thị trường bóng rổ Việt

Ngày 02/10 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sheila Rasu, trưởng bộ phận Marketing Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ (NBA) tại khu vực Đông Nam Á và Châu Á, đã dự lễ khai mạc giải đấu Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026 Brought by VNPAY (SBC 2026).

Sự xuất hiện của đại diện tới từ NBA được xem là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh các hoạt động kết nối giữa bóng rổ Việt Nam và NBA đang có những chuyển biến mới.

Lễ khai mạc còn có sự góp mặt của ông Mai Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF). Sự hiện diện của các bên tại SBC 2026 tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi về sự phát triển của bóng rổ Việt Nam cũng như những khả năng kết nối và hợp tác với NBA trong tương lai.

Bà Sheila Rasu, trưởng bộ phận Marketing NBA, tới tham dự giải đấu SBC 2026 (TP. Hồ Chí Minh)

Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm bóng rổ Việt Nam đang chú trọng phát triển từ học đường, phong trào đến chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác quốc tế. Các hệ thống giải đấu như Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) và Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC), là những sân chơi tạo cơ hội cho vận động viên trong nước thi đấu, tích lũy kinh nghiệm cùng các vận động viên quốc tế. Thuộc mùa giải thứ tư của hệ thống VBC, giải đấu SBC đang dần hoàn thiện về chuyên môn và công tác tổ chức, thu hút sự quan tâm của cộng đồng bóng rổ trong nước.

Trận đấu trong ngày thi đấu đầu tiên tại SBC 2026

Gần đây, triển vọng hợp tác tiếp tục được đề cập tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương với NBA tại Hoa Kỳ ngày 22/9 (theo giờ địa phương). Phía Việt Nam đề xuất NBA mở rộng hoạt động, hỗ trợ phát triển bóng rổ học đường, bóng rổ nữ, đào tạo tài năng trẻ và tăng cường các chương trình giao lưu với cầu thủ NBA.

Từ những nền tảng này, nhiều cơ hội hợp tác giữa NBA và bóng rổ Việt Nam được mở ra. Các chương trình đào tạo trẻ, phát triển bóng rổ học đường và bóng rổ nữ có thể là những hướng đi phù hợp trong giai đoạn đầu. Xa hơn, việc tăng cường kết nối có thể tạo tiền đề cho các chương trình đào tạo chuyên môn, hoạt động giao lưu với cầu thủ NBA cũng như những sự kiện bóng rổ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Đại diện New Sports trong chuyến làm việc tại văn phòng NBA Châu Á.

Từ năm 2024 đến nay, New Sports, với định hướng hoàn thiện hệ sinh thái thể thao dành cho nhiều nhóm tuổi và trình độ, đã liên tục làm việc cùng NBA để chuẩn bị cho những kế hoạch mới trong tương lai. Thông qua lần gặp gỡ tại SBC 2026, việc kết nối với NBA được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội trao đổi và tìm kiếm những mô hình hợp tác phù hợp với sự phát triển của bóng rổ Việt Nam.