Đại diện các dự án được vinh danh tại Gala Human Act Prize: “Chúng tôi khâm phục những gương mặt, dự án năm nay”

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ... Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize còn ra đời với mục tiêu đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ.

Những sáng kiến, ý tưởng có giá trị cho cộng đồng và những bài học thực tiễn về mô hình của các dự án đã được lưu trữ trên Thư viện Sáng kiến cộng đồng để tất cả những người quan tâm mà chưa biết cách làm, chưa có ý tưởng có thể tham khảo và học hỏi.

Ông Lê Quốc Minh (Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng) cho biết, năm đầu tiên của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, do Báo Nhân Dân khởi xướng, nỗ lực tìm những đơn vị và cá nhân tiên phong, những người dám đi những bước đầu tiên trên một hành trình đầy khó khăn, thử thách.

"Những bước chân đầu tiên này sẽ mở ra một hành trình mới, bởi có những người tiên phong thì chắc chắn sẽ có những người tiếp bước. Bất kỳ hành động nào vì cộng đồng, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ góp phần hướng đến mục tiêu lớn lao hơn mà tất cả chúng ta đều mong muốn - đó là một cuộc sống chất lượng và bền vững cho cả xã hội. Đừng ngập ngừng khi làm việc thiện, và đừng chần chừ khi lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp trong cuộc sống." Ông Lê Quốc Minh cho biết.

Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023 đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt khi thu hút hơn 130 dự án xã hội góp mặt, đưa dấu ấn tiên phong của những "anh hùng" vẫn âm thầm và bền bỉ hoạt đồng vì cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ.

Các đại diện thắng giải Human Act Prize chia sẻ cảm xúc

Những chia sẻ đầy cảm xúc của đại diện các dự án xuất sắc đươc vinh danh tại Gala Human Act Prize 2023.

Sau khi nhận giải, bà Nguyễn Xuân Tú – Giám đốc điều hành Quỹ HOPE (Hy Vọng) xúc động, chia sẻ: "Tôi rất xúc động và hạnh phúc vì được thay mặt Quỹ HOPE nhận giải thưởng danh giá. Hôm nay chúng tôi được trao giải thưởng hạng mục bền bỉ. Đây là niềm vinh dự của chúng tôi, vinh dự vì những hành trình dài trong suốt năm qua trên những nẻo đường đến những vùng rất sâu rất xa, gập ghềnh đã được kết nối để lan tỏa. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực trong việc kịp thời phát hiện, hỗ trợ hạ tầng các vùng khó khăn, thúc đẩy các ý tưởng ứng dụng công nghệ, hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng."



Bà Tú cho biết thêm: "Dự lễ trao giải, tôi cực kỳ ấn tượng với câu nói của anh Lê Quốc Minh: "nếu làm việc thiện đừng ngần ngại, đừng ngại ngùng để chia sẻ những công việc, hành động đó của mình". Mình thấy truyền thống làm việc thiện của Việt Nam cũng là truyền thống lâu đời, tuy nhiên hầu hết mọi người đều đang âm thầm làm, đây là lúc mình nên thực hiện theo lời khuyên anh Minh dành cho mọi người."

Nói về cảm xúc sau khi nhận giải thưởng hạng mục triển vọng, ông Nguyễn Hoành Tiến - Phó chủ tịch cấp cao của MOMO - cho biết: "Chúng tôi rất cảm động, rất ngạc nhiên và khâm phục những gương mặt, dự án tham gia buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin dành lời cảm ơn đến ban giám khảo cùng ban tổ chức, đã ghi nhận những đóng góp của MOMO đối với cộng đồng. Giải thưởng "Human Act Prize" là một sáng kiến rất hay, chương trình giúp lan tỏa ý nghĩa cộng đồng, là nơi kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ và đầu tư cho những hoạt động cộng đồng có thể lan tỏa được giá trị đẹp trong tương lai."

Đối với Trung Úy Dương Hải Anh - Công an tỉnh Sơn La, mặc bộ cảnh phục trên người, anh cảm thấy vui mừng khi đã góp phần giúp những em nhỏ vùng cao Sơn La có những bữa cơm no khi tới trường. "Rất may mắn khi dự án "Nuôi em Mộc Châu" góp mặt trong một chương trình mang tầm cỡ Quốc gia lớn đến như vậy. Hôm nay, tôi vinh dự khi được đại diện nhận giải dự án triển vọng. Human Act Price không chỉ dừng lại là một giải thưởng, đây còn là nơi kết nối và lan tỏa những thư viện sáng kiến để hỗ trợ cho các đội nhóm tình nguyện khác có thể học những sáng kiến này, phát triển nhân rộng quy mô toàn quốc."

Tới dự lễ trao trải, Call Me Duy (Vũ Duy) cho rằng quy mô chương trình rất hoành tráng, được đông đảo người dân quan tâm, theo dõi. "Human Act Price truyền cảm hứng rất nhiều cho những người đang ngày đêm nỗ lực hành động vì cộng đồng. Theo dõi giải thưởng từ những ngày đầu công bố, bản thân tôi cùng được học hỏi và truyền cảm hứng rất nhiều bởi mình rất quan tâm đến những sản phẩm y tế như thuốc cho phụ nữ và trẻ em,... Bản thân mình thấy các dự án năm nay rất ấn tượng, nhưng mình rất thíc dự án Tủ thuốc của em, được thành lập và giải quyết rất nhiều bài toán sức khỏe trẻ em.

"Sau sự kiện, mình nhận ra làm thiện nguyện hãy cứ làm, đừng nên suy nghĩ mình còn trẻ chưa có gì, đợi khi mình có đầy đủ mọi thứ mình mới làm. Hãy cống hiến hết mình, đôi khi thiện nguyện chỉ đơn giản là vì cộng đồng, là cống hiến giá trị sức khỏe cho xã hội." Duy chia sẻ thêm.

Các dự án được vinh danh tại các Hạng mục giải thưởng

Các hạng mục Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2023 với chủ đề "Dấu ấn tiên phong" bao gồm: Hạng mục "Ý tưởng vì Cộng đồng" vinh danh dự án với ý tưởng triển khai khả thi, góp phần thúc đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Cụ thể, hạng mục Giải Ý tưởng vì cộng đồng vinh danh 3 dự án: "Tủ thuốc cho em" của Công ty cổ phần Genestory; "Hỗ trợ bệnh nhân ung thư của" Tổ chức Y học cộng đồng; "Chuyện người muôn năm cũ" của Ethnicity Vietnam.

Hạng mục Giải Dự án Kịp thời vinh danh 2 dự án: "Nền tảng xã hội thiện nguyện" của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank); Siêu thị Mini Tết 0 đồng" của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Hạng mục Giải Dự án Triển vọng vinh danh 4 dự án: Thiên thần TokyoLife của Công ty cổ phần IntelLife; Thiên thần TokyoLife của Công ty cổ phần IntelLife; Nhóm từ thiện Fly To Sky; Heo đất MOMO.

Hạng mục Giải Dự án Bền bỉ vinh danh 4 dự án: Quỹ sữa vươn cao Việt Nam (Công ty cổ phần sữa Việt Nam); Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương (Vietnam Airlines); Quỹ Hy vọng; Tắt đèn bật ý tưởng (Công ty cổ phần thương mại BOO);

Hạng mục Giải Dự án Truyền cảm hứng vinh danh 5 dự án: Nuôi em; Trái tim cho em; FAS Angel; Sáng kiến Ung thư Muối; Quỹ LOAN;

Hạng mục Giải Dự án Bền vững vinh danh 5 dự án: Dự án GreenPlan (Công ty Cổ phần Traphaco); Kinh tế tuần hoàn nhựa (Unilever Vietnam); Quỹ Phát triển bền vững Six Senses Ninh Vân Bay (Khu Nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay); Dự án Nhà an toàn (Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững); Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu long (Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền).

Ngoài ra, 5 sáng kiến xuất sắc giành Giải Human Act Prize: Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero (Công ty cổ phần Sữa Việt Nam); Vì cuộc sống tốt đẹp hơn (LOréal Vietnam); Hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) Việt Nam); Thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam trên nền tảng phát triển bền vững, vì sức khỏe cộng đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn TH).

Hạng mục Giải Human Act Prize mang tính dấu ấn đã được trao để vinh danh những hành động mang lại đóng góp tích cực và bền vững cho cộng đồng.