Đặc nhiệm Mỹ báo động quanh Tháp Trump - Công bố tung tích hung khí và thứ đáng sợ giấu trên xe nghi phạm

Đặc nhiệm Mỹ báo động, canh chặt Tháp Trump

CBS News ngày 14/7 đưa tin, sở cảnh sát thành phố New York đã tăng cường an ninh xung quanh Tháp Trump - tòa nhà chọc trời xa hoa bậc nhất của ông Trump ở Manhattan, cũng như các địa điểm khác trong thành phố New York sau khi xảy ra vụ xả súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13/7.

Đoạn video do truyền thông Mỹ phát sóng cho thấy cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc đơn vị ứng phó khẩn cấp được triển khai cùng lực lượng cảnh sát thường trực để bảo vệ tòa nhà.

An ninh Mỹ được tăng cường tại Tháp Trump sau khi cựu Tổng thống Mỹ bị tấn công tại sự kiện vận động tranh cử ngày 13/7. Nguồn: Eyewitness News ABC7NY

"Những gì diễn ra trong sự kiện ở Pennsylvania thật kinh khủng. Tôi xin gửi lời cầu nguyện tới cựu Tổng thống Trump, gia đình ông ấy và tất cả những người có mặt tại hiện trường. Bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở đất nước này.

Vì lý do phòng ngừa tối đa, Sở cảnh sát New York (NYPD) đang tăng cường các sĩ quan đến một số địa điểm nhất định trên khắp 5 quận" - Thị trưởng thành phố New York Eric Adams viết trên X.

Trong số các địa điểm được tăng cường an ninh có Tháp Trump (Trump Tower), Tòa nhà Trump (Trump Building), Quảng trường Foley và Tòa thị chính New York.

Một đám đông đã kéo tới bên ngoài Tháp Trump ngay trong tối 13/7. Mang theo cờ Mỹ và đội mũ có khẩu hiệu "Make America Great Again" (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại), những người ủng hộ ông Trump đã quyết định tập trung bên ngoài tòa tháp sau khi theo dõi vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ qua truyền hình.

An ninh xung quanh Tháp Trump đã được đặt trong tình trạng báo động cao, xe tuần tra của cảnh sát xếp hàng dọc các con phố xung quanh.

An ninh xung quanh Tháp Trump được đặt trong tình trạng báo động cao. Ảnh: CBS News

Tung tích khẩu súng nã đạn vào ông Trump

Hãng thông tấn AP dẫn lời 2 quan chức thực thi pháp luật của Mỹ cho biết, khẩu súng trường AR-15 mà nghi phạm Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) - đến từ Bethel Park, bang Pennsylvania - dùng để tấn công ông Trump trong sự kiện vận động tranh cử ngày 13/7 đã được cha của đối tượng này mua từ ít nhất 6 tháng trước.

Theo hãng thông tấn DPA (Đức), tại Mỹ, AR-15 có thể mua trực tuyến với giá khoảng 1.000 USD.

Hiện đặc vụ liên bang Mỹ vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thời điểm và cách thức mà Crooks lấy được khẩu súng, đồng thời thu thập thông tin về đối tượng này để xác định động cơ tấn công.

Súng AR-15 được bày bán bên trong cửa hàng súng Bullet Hole ở Sarasota, Florida tháng 1/2013. Ảnh: Reuters

Theo tờ Guardian, súng trường AR-15 là một trong những loại vũ khí thuộc hàng "khét tiếng" nhất của Mỹ. Đó là vì AR-15 đã được sử dụng trong một chuỗi các vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ, ví dụ như vụ tấn công ở Las Vegas tháng 10/2017 khiến 59 người thiệt mạng, và vụ tấn công chống phong trào LGBTQ+ khiến 5 người thiệt mạng ở Colorado Springs tháng 11/2022.

"Đây là một loại vũ khí chiến tranh thực sự chỉ phù hợp với những người lính trong vùng chiến sự. Khả năng giết chết nhiều người một cách nhanh chóng của AR-15 là lý do tại sao chúng tôi muốn nó bị cấm" - Bà Lindsay Nichols, giám đốc chính sách tại Trung tâm Luật Giffords - nơi thúc đẩy các quy định về súng - nói với NBC.

Tuy nhiên, nhiều người Mỹ lại coi AR-15 như một biểu tượng của "quyền sở hữu vũ khí". Đáng lưu ý, khi thực hiện vụ tấn công nhằm vào ông Trump ngày 13/7, Crooks đã mặc một chiếc áo phông có logo của kênh Youtube ủng hộ các loại súng mang tên "Demolition Ranch".

Đây là một trong những kênh ủng hộ súng phổ biến nhất ở Mỹ, với gần 12 triệu người đăng ký theo dõi.

Crooks mặc áo phông có logo của kênh Youtube "Demolition Ranch" khi bị mật vụ Mỹ nổ súng tiêu diệt. Ảnh: NYPost

Phát hiện thuốc nổ trên xe nghi phạm

Tờ Wall Street Journal (WSJ) tối 14/7 đưa tin, các thiết bị nổ đã được tìm thấy bên trong chiếc xe hơi của Crooks đỗ không xa khu vực diễn ra sự kiện vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania.

Các nhà chức trách Mỹ cho biết, cảnh sát đã nhận được nhiều báo cáo về "các gói hàng đáng ngờ" xung quanh khu vực Crooks phục kích để tấn công cựu Tổng thống Mỹ, buôc họ điều động các kỹ thuật viên xử lý bom mìn tới.

Lực lượng chức năng đang tích cực làm rõ hiện trường trước khi khám xét nhà của Crooks.