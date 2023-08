Đa-zi-năng học tập, làm việc mà không chán, bí quyết của Khánh Vy là gì?

Tìm cảm hứng trong mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất



Bí quyết nào để Khánh Vy có thể cân được mọi vai trò và vẫn luôn rạng rỡ?

Có người đùa chắc chắn Khánh Vy phải là siêu nhân hoặc… có khả năng phân thân mới có thể xoay xở từng ấy việc. Khánh Vy phân trần thật ra chuyện đa nhiệm tưởng khó nhằn nhưng lại rất đơn giản, điều quan trọng nhất chính là chúng ta luôn háo hức và mong muốn làm công việc của mình với trọn vẹn cảm hứng và sự yêu thích.



"Vy luôn cố gắng duy trì và tìm kiếm cảm hứng trong từng chi tiết nhỏ nhất. Một bài nhạc êm dịu hoặc không gian yêu thích, và đặc biệt Vy luôn cho phép bản thân mình được 'chơi' với sắc màu trên từng trang giấy mà Vy cần đọc hay làm việc. Từng tài liệu đều có thể trở nên rực rỡ, kích thích não bộ của mình tương tác và phản ứng lại một cách tích cực hơn, sáng tạo hơn. Nhờ vậy không có một công việc hay tư liệu nào của Vy nhàm chán, mà ngược lại sống động và nhiều cảm hứng vô cùng" - cô bạn tài năng bật mí.

Để có thể thổi màu vào từng trang in ấn, cô bạn cho biết đã tìm hiểu và tậu cho mình một chiếc máy in Epson EcoTank để sẵn sàng "chiến" với mọi công việc, từ học tập, sáng tạo cho đến những tài liệu văn phòng tưởng chừng như nhàm chán.

"Cây đũa phép" thần kỳ của Khánh Vy - bảo bối cho mọi sắc màu rực rỡ

Chia sẻ về lựa chọn và quyết định của mình, Vy cho biết điều quan trọng nhất chính là chúng ta phải hiểu rõ nhu cầu của bản thân lẫn ưu điểm nổi trội mà sản phẩm có thể mang lại. Với bản thân Khánh Vy, yêu cầu của cô nàng là chi phí đầu tư và vận hành hợp lí, chất lượng in chuẩn chỉnh, và đặc biệt là dễ dàng kết nối, cơ động cao cho các công việc văn phòng, học tập lẫn sáng tạo hằng ngày.

Dòng máy in Epson EcoTank mang đến cho Vy sự bất ngờ khi sở hữu đầy đủ các ưu điểm mà cô bạn này tìm kiếm

Đầu tiên, dòng sản phẩm Epson EcoTank có một tính năng vượt trội trên thị trường là công nghệ In Không Nhiệt giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ trong quá trình in ấn, tiết kiệm năng lượng đáng kể so với máy in thông thường.



Nhờ vào ưu điểm vượt trội này, máy in có thể cho ra các trang in có độ phân giải cao, chất lượng in không nhoè, màu in thì cực kỳ sống động. Ngoài ra, điểm Vy "siêu yêu" chính là khả năng in trang đầu rất nhanh sau khi vừa khởi động máy, khác với các dòng máy cũ phải chờ kha khá thiết bị mới sẵn sàng. Theo thông tin Khánh Vy tìm hiểu thì dòng máy in này có thể in tới 7.500 trang in màu chỉ với một bộ mực, vì vậy người sở hữu có thể tiết kiệm chi phí in ấn cũng như tổng chi phí đầu tư. Máy in phun màu Epson còn hỗ trợ tính năng Epson Connect - trong đó công dụng mà Vy mê nhất chính là khả năng kết nối in ấn qua wifi siêu đơn giản, phù hợp với các bạn nữ hoặc những ai không quá rành về công nghệ.

"Từ ngày có bảo bối này, mỗi trang in đều luôn bùng nổ sắc màu để mình thoải mái làm việc, học hành, sáng tạo, điều cứ ngỡ sẽ xa vời với những gì Vy từng biết về máy in màu đấy" - Khánh Vy tiết lộ