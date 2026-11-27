Các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), trong đó có 383 hài cốt có di vật kèm theo.

Tối 26-11, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng, phát hiện và quy tập thêm 9 hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ; đồng thời tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở đợt 2, từ ngày 15-10 đến hết ngày 26-11, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại khu B, đã phát hiện và quy tập được 410 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 hài cốt có di vật kèm theo.

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 26-11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên là 1.141, trong đó có 383 hài cốt có di vật kèm theo. Cụ thể, 1.108 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Các lực lượng đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.