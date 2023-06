Đã biết được thông tin một người vẽ bậy lên đoàn tàu Metro

Ngày 13-6, Công an TP HCM đã có thông tin về kết quả điều tra vụ đoàn tàu số 3, tuyến metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bẩn tại depot Long Bình ở TP Thủ Đức.

Tàu metro bị vẽ bậy hồi tháng 4-2023

Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường, rà soát camera khu vực trong dự án, lấy lời khai bảo vệ và các hộ dân giáp ranh hàng rào dự án, đã xác định được hai người nghi vấn là Ilyevsky Sergey (30 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Belarus) và một người chưa rõ lai lịch.

Được biết, Sergey làm nghề vẽ tranh graffiti bằng sơn trên đường phố, từng 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó, Sergey xuất cảnh đi Singapore ngày 3-5.

Công an TP HCM chỉ đạo công an địa phương tiếp tục xác minh, truy tìm người đi cùng Sergey để mời về làm việc. Đồng thời, yêu cầu Công an TP Thủ Đức giao Công an phường Long Bình (TP Thủ Đức) tăng cường tuần tra khu vực dân cư xung quanh depot; vận động người dân tố giác nếu phát hiện trường hợp xịt sơn, vẽ bẩn lên tường, toa tàu, gầm cầu.

Ngoài ra, giao công an địa phương có trách nhiệm hướng dẫn 3 nhà thầu chính là Liên danh Sumitomo, Hitachi, Thái Sơn đang thi công tại depot bổ sung thêm hệ thống chiếu sáng, camera. Chính quyền địa phương cũng sẽ vận động người dân tố giác nếu phát hiện trường hợp xịt sơn, vẽ bẩn lên tường, toa tàu, gầm cầu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM xác nhận tàu metro bị vẽ bậy vào ngày 30-4. Các toa tàu bị vẽ bậy thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Trong đó, có một số toa tàu bị vẽ bậy với nhiều hình thù và màu sắc, các nét vẽ giống phong cách graffiti (vẽ tranh đường phố).