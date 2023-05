Cựu Thủ tướng Jacinda Ardern: Người mẹ mạnh mẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ trên thế giới

Khi nhậm chức Thủ tướng New Zealand ở tuổi 37 vào năm 2017, bà Jacinda Ardern đã đưa quốc gia này trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu.

Trong những năm nhiệm kỳ, bà đã trở thành một biểu tượng, một nhà đấu tranh vì quyền của phụ nữ. Không những vậy, Ardern còn mang lại nguồn năng lượng nhân ái và uy quyền cho một lĩnh vực chính trị.

Bên cạnh những thành tựu to lớn trong công việc, Ardern còn nổi tiếng với vai trò là một người mẹ. Tháng 9/2018, Jacinda Ardern đã làm nên lịch sử khi trở thành nhà lãnh đạo đất nước đầu tiên đưa con gái mới sinh tới cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Bằng những hành động mạnh mẽ của mình, Ardern đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng một người mẹ hoàn toàn có thể thành công trong sự nghiệp.

Jacinda Ardern gặt hái được nhiều thành công trong cả sự nghiệp chính trị và sự nghiệp làm mẹ

Một nhà lãnh đạo "khác thường"

Trước khi trở thành Thủ tướng của New Zealand, Ardern từng làm nhiều công việc khác nhau như DJ bán thời gian, nhân viên phục vụ cửa hàng thức ăn nhanh và tình nguyện viên tại một khu bếp phát thức ăn miễn phí.

Sau khi nhậm chức, Ardern ngay lập tức thể hiện năng lực lãnh đạo tài tình của mình. Vào tháng 3/2019, bà dẫn dắt New Zealand trải qua một trong những tháng ngày đen tối nhất lịch sử: Một tay súng ra tay tàn sát 51 tín đồ trong một buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo thuộc thành phố Christchurch.

Trong vòng vài ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, Ardern thông qua luật cấm các loại vũ khí bán tự động nguy hiểm, đồng thời tuyên bố kế hoạch mua lại vũ khí để khuyến khích người dân giao nộp súng đang sở hữu. Sau khi luật được ban hành, cảnh sát đã thực hiện tiêu huỷ hơn 50.000 khẩu súng, trong đó có nhiều khẩu súng trường.

Ngoài ra, nữ Thủ tướng cũng được ca ngợi vì khả năng lãnh đạo quốc giao khi đối mặt với đại dịch Covid-19. Cụ thể, Ardern đã áp dụng những biện pháp quyết liệt để hạn chế số ca tử vong, chẳng hạn như đóng cửa hoàn toàn biên giới và để người dân trong nước sinh hoạt như bình thường.

Một người mẹ mạnh mẽ bứt phá những quan điểm lạc hậu

Ardern hạ sinh bé gái Neve Te Aroha tại Bệnh viện Auckland vào ngày 21/6/2018 và trở lại với công việc chỉ 6 tuần sau đó. Vì Ardern quyết định cho con bú sữa mẹ, Neve gần như phải đi cùng với mẹ trong mọi chuyến công tác dài ngày.

Đó là lý do cô bé 3 tháng tuổi đã xuất hiện một cách bất ngờ tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và thoả thích chơi đùa với mẹ dù bà có một bài phát biểu ngay sau đó. Chia sẻ về hành động đưa con vào cuộc họp, nữ Thủ tướng cho biết đây là một "quyết định thực tế" đối với bà.

"Tôi có khả năng đưa con cùng đi làm, không có nhiều môi trường công việc cho phép bạn làm điều đó. Tôi không phải là tiêu chuẩn vàng trong việc nuôi dạy một đứa trẻ vì tình huống của mỗi người là khác nhau", Ardern khiêm tốn chia sẻ về hành trình nuôi dạy con của mình.

Jacinda Ardern chơi với con gái trước giờ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Đây không phải lần duy nhất công chúng bắt gặp nữ Thủ tướng quyền lực với vai trò một người mẹ. Trong một lần phát sóng trực tiếp, khi đang thảo luận giữa chừng về việc thay đổi quy định hạn chế do dịch Covid-19, Ardern bất ngờ bị phân tâm bởi tiếng gọi "mẹ ơi". Hoá ra, cô bé Neve đã không ngủ và chạy ra ngoài để tìm mẹ.

Đáp lại con gái, Ardern trả lời: "Con phải ở trên giường chứ. Đến giờ đi ngủ rồi bé yêu, hãy quay trở lại giường, mẹ sẽ vào sau một giây nữa thôi". Tiếp đó, bà quay lại xin lỗi người xem và giải thích tình huống gặp phải. Sự cố này đã khiến người xem, đặc biệt là những người mẹ có con nhỏ cảm thấy đồng cảm sâu sắc vì đây cũng là trải nghiệm mà nhiều người gặp phải khi làm việc tại nhà trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành.

Ardern đã không khiến việc làm mẹ trở nên dễ dàng, bà không giả vờ rằng mình có thể giải quyết gọn gàng tất cả mọi thứ nhưng cũng không tự trách chính mình vì những khó khăn. Bà chỉ đơn giản thừa nhận thực tế: Đôi khi em bé sẽ xuất hiện trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đôi khi lịch trình chuyến bay sẽ được chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng Ardern không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là bà đang cố gắng cân bằng cả hai bên theo một cách khả thi nhất.

Tuy là một trong hai nhà lãnh đạo đất nước duy nhất sinh con khi còn đang tại nhiệm, Ardern tin rằng "một ngày nào đó, chuyện này sẽ trở nên hết sức bình thường". Bên cạnh đó, bà hy vọng rằng trường hợp của mình sẽ thay đổi cách nghĩ của mọi người về những bà mẹ mang con đi làm, đồng thời trở thành động lực cho những người phụ nữ muốn cân bằng giữa sự nghiệp và nuôi dạy con cái.

Đến thời điểm hiện tại, tuy đã từ chức Thủ tướng để tập trung cho gia đình, những thành tựu mà Ardern để lại cho New Zealand là không thể phủ nhận. Lãnh đạo Đảng đối lập, Christopher Luxon, từng phát biểu rằng Ardern đã "đóng góp đáng kể cho New Zealand thông qua một công việc khó khăn và đòi hỏi sự khắt khe", đồng thời gọi bà là "đại sứ mạnh mẽ của New Zealand trên trường quốc tế".

"Sự lãnh đạo của cô ấy sau cuộc tấn công khủng bố ở Christchurch vừa mạnh mẽ lại vừa nhân ái, và đó là điều mà cô ấy có thể tự hào", Luxon nói thêm.

Thủ tướng Úc, Anthony Albanese, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ardern: "Cô ấy đã cho thế giới thấy cách lãnh đạo bằng trí tuệ và sức mạnh. Cô ấy đã chứng minh rằng sự đồng cảm và hiểu biết sâu sắc là những phẩm chất lãnh đạo mạnh mẽ".