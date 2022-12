Cựu phát ngôn viên gia đình khẳng định Vương tử Harry và Meghan đang phạm sai lầm khi tự so sánh mình với Vương phi Diana

Vào hôm thứ Ba (6/12), Netflix đã phát hành đoạn trailer đầy đủ cho Harry và Meghan - bộ phim tài liệu gồm 6 phần với nội dung được dự đoán là sẽ đưa ra một số sự thật xung quanh cuộc sống của Vương tử Harry và vợ.

Trong đoạn trailer, Harry đề cập đến sự xâu xé của báo giới đối với những người phụ nữ trong Vương thất, đồng thời vẽ ra một mối liên hệ trực tiếp giữa mẹ - Vương phi Diana quá cố - và người vợ Meghan. Công tước đã mô tả cảm xúc của mình là sợ hãi và “không muốn lịch sử lặp lại".

Tuy nhiên, Dickie Arbiter, cựu phát ngôn viên của Nữ vương Elizabeth, cho biết bản thân Vương phi Diana cũng đóng vai trò lớn trong việc định hình mối quan hệ của bà với báo giới.

Dickie Arbiter đã cảnh báo Harry và Meghan trước ngày đoạn trailer được tung ra

Arbiter chia sẻ với TalkTV: “Lần đầu tiên tôi gặp Diana là vào 3 ngày trước đám cưới của cô ấy. Tôi hiểu rõ cô ấy và đã làm việc với Vương phi trong vòng 5 năm. Có những lúc chính Diana là người chủ động thu hút cánh nhà báo".

Khi nói về những phát ngôn của Công tước Harry trong đoạn trailer, Arbiter cho biết: “Harry nói rằng không muốn những gì xảy ra với Diana tiếp tục xảy ra với Meghan. Thực ra Vương phi Diana cũng là người có lỗi.

Vậy nên đừng khuấy đục nước bằng cách nói rằng 'Tôi không muốn chuyện đã xảy ra với mẹ lại xảy ra với Meghan', bởi bản thân Công tước và Nữ công tước cũng là người chủ động với giới truyền thông trước".

Đoạn trailer không phải là bằng chứng về lần đầu tiên Harry so sánh mẹ và vợ mình. Trong chương trình The Me You Can't See được phát sóng vào năm 2021, Harry đã nói: “Mẹ tôi bị báo giới truy đuổi đến chết vì có quan hệ tình cảm với một người da màu, và hãy xem chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Lịch sử sẽ lặp lại, và họ sẽ không dừng lại cho đến khi Meghan cũng gặp kết cục như thế".

Công tước xứ Sussex tin rằng chuyện xảy ra với mẹ sẽ lặp lại với vợ mình

Vương tử cũng cảm thấy tức giận vì vợ chồng anh liên tục bị theo dõi. Bị chụp ảnh, rượt đuổi và quấy rối, tiếng bấm máy và ánh đèn flash khiến Harry “sôi máu".

Cả William và Harry đều từng đưa ra những bình luận công khai về cách mẹ của họ vật lộn với sự lấn lướt của báo chí. Trong một bộ phim tài liệu kỷ niệm 20 năm ngày mất của Vương phi Diana, William cho biết: “Hầu hết thời gian bà ấy khóc vì sự quá đáng của báo chí".

Và trong The Me You Can't See, Harry lại một lần nữa lặp lại những cảm xúc này khi nhớ lại cảnh mẹ mình bị những tay săn ảnh rượt đuổi khi anh còn bé: “Bà ấy gần như không thể lái xe vì nước mắt. Điều đó xảy ra hàng ngày cho đến khi bà qua đời".

Công tước xứ Sussex cũng nói về lỗi của các phóng viên trong cái chết của mẹ mình: “Chính những nhà báo đã đuổi theo bà ấy vào đường hầm, chụp ảnh bà ấy qua đời trên hàng ghế sau của chiếc xe đó".

Bức ảnh được phóng viên chụp vào lúc cố Vương phi Diana gặp tai nạn làm dấy lên sự chỉ trích nặng nề của dư luận

Theo Yahoo Anh, cựu phát ngôn viên đã đúng khi nói rằng chính Diana là người đã chủ động thu hút báo chí. Điều này có thể thấy được thông qua sự hợp tác giữa bà và tác giả Andrew Morton trong cuốn sách bán chạy nhất của ông, mang tên “Diana: Her True Story" (tạm dịch: Diana: Chuyện thật của cô).

Ngay cả cựu thư ký riêng của cố Vương phi, Patrick Jephson thừa nhận cả Diana và Vua Charles đều công kích nhau trước báo chí khi cuộc hôn nhân bước vào giai đoạn tan vỡ.

Đó là chưa kể, sự yêu mến của công chúng và ảnh hưởng sâu rộng của Vương phi Diana là thứ mà người con dâu thứ 2 này vẫn chưa thể có được. Vì lẽ đó, mọi sự so sánh đem ra đều trở nên khập khiễng.

Nguồn: Yahoo News