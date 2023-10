Cựu giám khảo IELTS nhận xét tiếng Anh của MC Thanh Thanh Huyền: Biểu cảm tốt nhưng phát âm chỉ "tạm được"

Thanh Thanh Huyền là một trong những MC song ngữ hot nhất nhì hiện tại. Cô từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023... và mới đây nhất là Chung kết The New Mentor mùa đầu tiên...

Ở chương trình nào Thanh Thanh Huyền cũng nhận được nhiều bình luận tích cực với khả năng dẫn song ngữ lưu loát. Cô từng có "giai thoại" khiến nhiều người trầm trồ là nhớ được và nói trôi chảy 3000 chữ, 75 tên riêng trong khi trên tay không cầm kịch bản.

Thanh Thanh Huyền và Đức Bảo là 2 MC "cầm trịch" Chung kết The New Mentor 2023

Trước đó, cô cũng chia sẻ loạt ảnh hậu trường luyện tập vui vẻ

Mới đây, thầy Jack Zissler - một cựu giám khảo IELTS đã làm một clip chấm điểm khả năng nói tiếng Anh của một số MC nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có Thanh Thanh Huyền. Theo đó, thầy Jack đã lấy một đoạn clip Thanh Thanh Huyền với tư cách là thí sinh đang thuyết trình bằng tiếng Anh tại một cuộc thi về Hoa hậu.

Cựu giám khảo IELTS chấm điểm khả năng nói tiếng Anh của MC Thanh Thanh Huyền (Nguồn TikTok: @ask.jack)

Thầy Jack nhận xét, trình ngoại ngữ của Thanh Thanh Huyền là tương đối tốt. Nữ MC diễn đạt khá tốt với nhiều biểu cảm và giọng điệu phong phú. Dẫu vậy, cô vẫn mắc một số lỗi và cách phát âm cũng chỉ ở mức tạm được. Tóm lại, thầy chấm Thanh Thanh Huyền đạt 6.5 Speaking theo thang chấm của bài thi IELTS.

Hình ảnh MC Thanh Thanh Huyền ngoài đời thường

Bên cạnh khả năng dẫn song ngữ, MC Thanh Thanh Huyền từng khiến netizen trầm trồ với profile học vấn cực đỉnh. Được biết, Thanh Thanh Huyền từng học về nhạc cụ dân tộc, cụ thể là đàn tranh ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Sau đó, cô đỗ Thủ khoa của ngành Kinh doanh Thương mại, Đại học Nha Trang và theo học tại đây trong vòng 2 năm.

Nhưng kể từ sau khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015, nữ MC quyết định vào TP.HCM sinh sống. Tại đây, cô nàng bắt đầu lại việc học với một ngành học mới là ngành Truyền thông Đa phương tiện tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Thanh Thanh Huyền kể về thời sinh viên của mình: "Khi Huyền đi học, cũng vì cuộc sống mưu sinh nên cái gì cũng học chậm hơn người ta. Người ta học 5 môn thì trong học kỳ Huyền chỉ học 3 môn thôi để thời gian của mình cân bằng. Đồng thời Huyền cũng sắp xếp thời gian để học các môn kỹ năng khác ví dụ như kịch, ngoại ngữ.

Dù đã có công việc ổn định và đi làm từ rất sớm nhưng Huyền đã quyết tâm không bỏ học để đến được vạch đích này. Huyền rất biết ơn sự nghiêm khắc và động viên đến từ phía gia đình. Ngay từ nhỏ ba mẹ Huyền lúc nào cũng nói cho dù thành công và kiếm được bao nhiêu tiền thì làm MC phải không ngừng học hỏi!".

Dù đã là một MC song ngữ có tiếng hiện nay, song Huyền vẫn tiếp tục học tiếng Anh và những ngoại ngữ khác. Cô từng chia sẻ: "Công chúng ngày càng giỏi, mình cũng phải tốt lên chứ".