Cựu Công chúa Nhật hiếm hoi lộ diện trên phố, gây chú ý bởi vẻ ngoài sau gần 2 năm rời hoàng gia

Vào ngày 28/6 (giờ địa phương), tờ Daily Mail đã đăng tải những hình ảnh mới nhất về Cựu công chúa Nhật Bản Mako (31 tuổi) khi cô được phát hiện đi mua sắm một mình tại khu chợ của người Amish. Được biết, đây là lần đầu tiên cánh săn ảnh bắt gặp Mako kể từ khi tin tức Kei Komuro, người chồng thường dân của cô, chính thức vượt qua kỳ thi luật sư New York.

Cựu công chúa Nhật Bản được bắt gặp trên đường phố New York, Mỹ

Ở lần xuất hiện hiếm hoi này, Cựu Công chúa Mako che mặt với khẩu trang y tế. Cô mặc trang phục đơn giản với quần jean ống rộng, áo đen và giày thể thao kết hợp phụ kiện là chiếc túi tote trắng trơn màu. Theo mô tả của Daily Mail, Mako trông có vẻ thờ ơ, đi dạo dọc vỉa hè khi được bắt gặp.

So với thời điểm còn là thành viên hoàng gia, Mako giờ giản dị và phóng khoáng hơn rất nhiều

Kể từ khi công khai hẹn hò, Công chúa Mako và Kei Komuro luôn phải chịu áp lực rất lớn từ phía dư luận Nhật Bản do Mako là con gái cả của Thái tử Akishino, còn gia đình Kei Komuro vướng phải nhiều tin đồn liên quan đến tài chính.



Vượt qua mọi sóng gió, cặp đôi vẫn "đính hôn không chính thức" vào năm 2017 và đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 11/2018. Dù vậy, do lùm xùm từ phía nhà trai, phải đến năm 2020, cả hai mới có một lễ cưới đơn giản và kín đáo. Sau khi kết hôn, công chúa Mako đã phải từ bỏ hoàn toàn tước vị hoàng gia và cùng chồng sang Mỹ sinh sống từ cuối năm 2021.

Cặp đôi quyết định xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ

Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của cặp đôi được cho là đã phần nào ổn định khi họ sinh sống trong một căn hộ sang trọng ở New York. Tại đây, Mako dựa vào am hiểu của mình về nghệ thuật đã tìm được công việc tình nguyện viên không lương tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET), còn Kei Komuro đã đỗ được kỳ thi luật New York sau 2 lần thi trượt trước đó.

Việc Kei Komuro đỗ kỳ thi luật đã giúp cặp đôi tháo gỡ được gánh nặng tài chính và visa tại Mỹ. Hiện tại, cả hai vẫn lựa chọn cuộc sống rất kín tiếng và bình lặng ở New York dù đời tư của họ vẫn là chủ đề được giới truyền thông quan tâm.

Nguồn: Daily Mail