Cựu cán bộ công an chết có ảnh hưởng đến vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương?

Liên quan đến vụ án cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương khiến 32 người tử vong, đến nay cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng. Nhiều bạn đọc thắc mắc "việc ông Nguyễn Duy Linh, cựu cán bộ công an, bị khởi tố trong vụ án giờ đã chết thì có ảnh hưởng đến vụ án?"

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo VNSND tỉnh Bình Dương cho rằng việc ông Nguyễn Duy Linh chết không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án.

Lực lượng PCCC & CNCH kiệt sức sau khi tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú

Theo vị này, trách nhiệm của Nguyễn Duy Linh và trách nhiệm của các bị can khác trong vụ án đã rõ. Nếu ông Linh còn sống thì xử lý đúng trách nhiệm, còn đã chết thì phải đình chỉ

Nói rõ hơn về hành vi của ông Nguyễn Duy Linh, lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương cho biết trước đó, ngày 19-9-2018, ông Linh được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ông Linh được phân công nhiệm vụ quản lý, điều hành các mặt công tác chung của Đội.

Năm 2019 và 2020 ông này được phân công quản lý địa bàn phường An Phú, trong đó có cơ sở karaoke An Phú.

Tuy nhiên, trong thời gian trực tiếp phụ trách công tác PCCC & CNCH, ông Linh chỉ thực hiện kiểm tra an toàn về PCCC đối với cơ sở này 1 lần và không có kế hoạch kiểm tra, không có thông báo kiểm tra gửi cho cơ sở trước 3 ngày theo quy định.

Khi kiểm tra, mặc dù phát hiện và ghi nhận chủ cơ sở karaoke An Phú có một số vi phạm trong công tác PCCC nhưng ông Linh không báo cáo lãnh đạo xử phạt vi phạm hành chính. Ông này cũng không phát hiện và kiến nghị để chủ cơ sở karaoke An Phú khắc phục những thay đổi so với thiết kế đã được thẩm duyệt, nghiệm thu...



Trong thời gian công tác tại Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Thuận An từ năm 2018-2022, với vai trò vừa là chỉ huy, vừa là cán bộ trực tiếp quản lý địa bàn phường An Phú, ông Linh không thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, chức trách nhiệm vụ được giao…

Trước đó, công an khởi tố ông Nguyễn Duy Linh nhưng cho tại ngoại để chữa bệnh. Ngày 12-6, ông này chết do bệnh lý và đến ngày 20-6 công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Vì thế đến nay cáo trạng truy tố 4 người, gồm Lê Anh Xuân- chủ quán karaoke, và 3 cựu công an là Vũ Trường Sơn; Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Văn Võ.