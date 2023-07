Cường Seven lái mui trần rước dâu, Vũ Ngọc Anh bật khóc trước khi về nhà chồng

Trưa ngày 28/7, tại nhà riêng của Vũ Ngọc Anh đã diễn ra buổi lễ rước dâu. Trong ngày trọng đại, cô dâu diện chiếc váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế xuyên thấu, toát lên sự quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch. Kết hợp với lối trang điểm sang trọng, Vũ Ngọc Anh khiến nhiều người xuýt xoa khi xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ, đằm thắm.

Về phía chú rể, Cường Seven lộ diện bảnh bao với bộ vest xanh lịch lãm. Nam ca sĩ gây chú ý khi lái chiếc xế hộp mui trần xịn xò để rước cô dâu. Trong một vài khung hình, Cường Seven không giấu được sự hạnh phúc, trên miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ trong giây phút đón bà xã của mình. Buổi lễ diễn ra trong không khí rộn ràng với sự chứng kiến của gia đình và những người thân thiết. Đặc biệt, khi chuẩn bị ra về cùng Cường Seven, Vũ Ngọc Anh đã không kiềm chế được cảm xúc, ôm chầm mẹ ruột rơi nước mắt.

Khoảnh khắc Vũ Ngọc Anh bật khóc khi về nhà chồng

Vũ Ngọc Anh lộ diện rạng rỡ trong buổi lễ rước dâu trưa nay

Gia đình, họ hàng có mặt chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của nữ diễn viên

Cường Seven diện vest bảnh bao cùng nhà trai đến rước dâu

Nam ca sĩ gây chú ý khi lái chiếc xế hộp sang trọng để rước dâu

Cường Seven tươi cười rạng rỡ chuẩn bị đón bà xã về nhà

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh về chung một nhà sau gần 7 năm bên nhau. Ngày 26/7 vừa qua, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia. Sau buổi lễ rước dâu trưa nay thì tiệc cưới sẽ được diễn ra vào chiều cùng ngày. Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức tại nhà hàng sang trọng ở Hà Nội với quy mô khách mời lên đến 1000 người.