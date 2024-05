Cuối tuần hội mẹ Gen Z dắt các “ngoan xinh iu” khám phá bí ẩn tính cách của con tại Me Since 1988

Surprising Saturday tạo sân chơi bổ ích cho các bé Mầm non – Tiểu học và tặng cơ hội cho các bé nhận 01 suất trại hè Summer Camp trị giá 15 triệu đồng cùng 15 vé vui chơi cuối tuần Happy Weekend miễn phí tại Me Since 1988.

Quý phụ huynh đăng ký tham gia chương trình qua điện thoại: 076 812 0584 hoặc đăng ký tại: https://forms.gle/sFrWG8VHcAap6Esq7

Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như kiểm tra năng khiếu của các bé, khám phá thế giới học cụ Montessori đa dạng, vui chơi thỏa thích ở khu vận động, vẽ tranh, học nấu ăn. Đặc biệt, các giáo viên nước ngoài tại các khu vui chơi luôn chào đón, khuyến khích để các bé tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh và có được ngày vui chơi thỏa thích.

Phụ huynh đưa các bé đến với ngày hội còn tận hưởng không gian đọc sách, thưởng thức ly nước ép trái cây mát lành, thư giãn và làm đẹp. Ba mẹ có thể dạo quanh khám phá học cụ và môi trường Montessori, phương pháp giáo dục mà "idol giới trẻ" các bé yêu đang theo học.

Lấy phương pháp giáo dục Montessori làm trọng tâm, Me Since 1988 tổ chức sự kiện Surprising Saturday hỗ trợ phụ huynh khám phá điểm mạnh của con. Qua đó, trường sẽ tư vấn để các bé phát huy đúng với năng khiếu của bản thân thông qua hàng loạt các trò chơi thử thách trí thông minh đầy thú vị. Với hệ thống cơ sở vật chất học tập và giải trí được đầu tư bài bản và hiện đại, Me Since 1988 cũng là điểm đến thư giãn vô cùng lý tưởng cho cả gia đình trong ngày nghỉ cuối tuần.

Trường liên cấp Mầm non - Tiểu học Montessori Me Since 1988 khơi nền tảng, xây động lực cho các bé học tập và phát triển tiềm năng của mình bằng cách kết hợp phương pháp Montessori trong môi trường tiếng Anh hoàn toàn với giáo viên nước ngoài. Me Since 1988 còn tâm huyết đưa các môn thực hành cuộc sống như nấu ăn, làm mộc, may thêu… vào chương trình giảng dạy để giúp các con có sự quan sát tốt hơn và áp dựng những kiến thức, kỹ năng vào cuộc sống hàng ngày ngay từ rất nhỏ.