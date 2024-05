Cuối cùng thì % Arabica cũng đã mở chi nhánh mới xịn như nước ngoài nhưng tiếc là khách Việt lại không còn "mặn mà" nữa rồi

Đã một năm sau khi cửa hàng % Arabica đầu tiên ra mắt nhưng ấn tượng của các vị khách yêu mến cà phê tại Việt Nam đối với thương hiệu này vẫn chưa quá sâu sắc. Khi lượt nhắc đến thương hiệu trên mạng xã hội lẫn lượng khách vẫn còn khá khiêm tốn, nhất là vào thời điểm quan trọng như dịp cuối năm, Tết hay lễ thì % Arabica Việt Nam đều không phải là sự lựa chọn ưu tiên. Trong một năm đó, thương hiệu đã có "rumor" khai trương thêm chi nhánh mới tại Diamond Plaza với nhiều hứa hẹn. Thế nhưng, % Arabica lại bất ngờ đặt chi nhánh thứ hai tại địa điểm mới, cho cửa hàng ở trung tâm thương mại sầm uất vào quên lãng.

Sau thông báo từ bỏ mặt bằng tại tầng 5 trung tâm thương mại Diamond Plaza trên Fanpage chính thức, thương hiệu này mong muốn tìm kiếm một mặt bằng độc lập và lớn hơn. Điều đó đã đúng khi địa điểm mới tại đường Công xã Paris, ngay sát Bưu điện thành phố, đối diện Nhà thờ Đức bà, đi vài bước là đường sách thơ mộng.

"Mục sở thị" cửa hàng cà phê % Arabica chi nhánh thứ hai tại Việt Nam.

Điểm cộng lớn nhất ở chi nhánh mới chính là địa điểm rất dễ "tiếp cận" hơn chi nhánh cũ gấp trăm lần. Thay vì phải leo cầu thang 4 tầng hay trả tiền để đi thang máy thì chi nhánh mới chỉ cần bước vào là xong. Mình đánh giá thương hiệu đã đầu tư rất nhiều vào chi nhánh hai này nên họ đã nhận được rất nhiều lời khen không gian đẹp khi đăng tải hình ảnh trên fanpage. Sự thay đổi của % Arabica khiến mình và nhiều thực khách khác cảm thấy bất ngờ vì trông sáng sủa hơn, "cool" hơn thật.

Những mô hình máy pha cà phê khổng lồ, những tấm kính trắng phản chiếu hay cửa nẻo đều "mở toang" là nét đặc trưng nhất trong lối kiến trúc của thương hiệu này. Đặc biệt, thiết kế ô vuông bao cà phê có ký hiệu % đặc trưng được ốp khắp tường làm người ta liên tưởng đến các chi nhánh tại Thái Lan hay Singapore, Malaysia. Còn không gian bên ngoài lại phảng phất sự tối giản, trắng tinh tươm mà % Arabica đã làm tại quê nhà Nhật Bản và Abu Dhabi, Kuwait,…

Sự kết hợp đó khiến không gian tại chi nhánh này thêm phần đặc biệt, lại rất thoáng đãng và hoà hợp tuyệt đối với toà Bưu điện thành phố kế bên. Khen thêm sự ăn ý này khi % Arabica vẫn giữ được nét hiện đại, tính tế bên cạnh nét cổ kính, nguy nga của những công trình kiến trúc lịch sử của TP.HCM. Đây là điều mà chi nhánh đầu tiên của họ không thể làm được, để lại sự tiếc nuối lớn cho ai là fan cứng của thương hiệu %.

Về khẩu vị thì mình không thể đánh giá đúng 100% được, vì theo mình thì cà phê của thương hiệu vẫn rất thanh thoát và tôn lên sự chua nhẹ, có hậu vị rõ ràng của hạt cà phê Arabica. Hương thơm đặc trưng của hạt cà phê này cũng làm mình ấn tượng nhưng chỉ cảm nhận được khi thực khách ngồi trong phòng lạnh, còn khi ra ngoài thì mọi thứ hoàn toàn biến mất.



Nhưng trong quá trình trải nghiệm lại xảy ra một nỗi "kinh hoàng" với người trẻ như mình - chính là việc quán opening nhưng lại không cho phép chuyển khoản hay quẹt thẻ tín dụng. Bất tiện hơn là cây ATM gần nhất cũng cách đến 800 mét và mình lại không đi xe. Sau khi đội nắng đi rút tiền để thanh toán thì đội ngũ nhân viên của % Arabica đã "tinh tế" hơn khi cử nhân viên đứng ngay cửa để thông báo với thực khách rằng chúng tôi hiện nay chỉ nhận tiền mặt, nếu ai muôn thanh toán thẻ hay chuyển khoản thì xin thông cảm quay lại lần sau. Thế là mình lại chứng kiến loạt khách tiu nghỉu ra về hoặc ráo riết đi tìm tiền mặt, số khác lại phải đứng ở quầy thanh toán tìm cách trả tiền món nước vừa mới order.

Tưởng rằng đây chỉ là một sự cố nho nhỏ nhưng mình ở đó cả buổi chiều đến nhìn những lượt khách bối rối bước ra khỏi quầy order vì không chuẩn bị tiền mặt, theo lẽ thông thường khi đến một thương hiệu lớn như vậy thì việc cho phép thanh toán visa hay chí ít là chuyển khoản là phải có. Một thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới, đặt cửa hàng ngay vị trí đắc địa toàn khách quốc tế, một quận đi đầu trong việc thanh toán không tiền mặt trong thành phố, đến cả các quầy ăn uống vỉa hè, hàng rong đều đầu tư mã QR thì chuyện thanh toán này quả thật là một điểm trừ to lớn cho những ai đến % Arabica trải nghiệm những ngày đầu.





Nhưng dường như, lợi thế về vị trí lại là điểm cộng duy nhất tại chi nhánh thứ hai. Vì mọi người cũng chẳng biết bàn tán thứ gì khác ngoài thốt lên: "Địa điểm này đắc địa thật!".

Có lẽ vì câu chuyện muôn thuở là mức giá của % Arabica cao hơn nhiều so với những thương hiệu cà phê khác. Đồ uống rẻ nhất trong menu là Espresso, cũng có giá 65.000 đồng cho ly size nhỏ nhất. Các món khác đều được niêm yết với giá trong khoảng 80.000 - 120.000 đồng/ly. Đáng chú ý, món Matcha Soft Cream cỡ trung bình có giá lên tới 145.000 đồng/ly. Chưa kể, món nước chanh tại % Arabica đang được niêm yết với giá 90.000 - 100.000 đồng/ly. Còn nếu khách hàng muốn mua nước lọc, cũng phải trả tới... 70.000 đồng. Với mức giá 100.000 đồng, chúng ta đã có một ly nước size lớn tại Starbucks còn ở đây thì mới chỉ là size nhỏ.

Ngoài ra, menu của % Arabica lại rất đơn giản, chỉ gồm mười mấy món và thuần cà phê vốn là bản chất thương hiệu. Mà cũng vì không có Frappuccino, trà hay gần đây nhất là cold brew như sở thích của thực khách Việt nên không phải ai đến % Arabica cũng có thể gọi đồ uống được, trừ những người sẵn sàng chi giá cao để thưởng thức cà phê Specialty. Còn đối với các thực khách trót say đắm vị cà phê đậm đà chuẩn gu người Việt thì họ đều công nhận thức uống tại % Arabica khá chán, chưa kể lại rất đắt. Nhiều vị khách cũng bình luận trên mạng xã hội rằng họ chỉ đến một lần để thử rồi thôi, chứ để gắn bó lâu với thương hiệu thì chưa chắc.



Khi đến quán mình cũng không gặp quá nhiều các bạn trẻ - tệp khách hàng thường xuyên ở các thương hiệu cà phê khác đến check-in. Chi nhánh này có lẽ chỉ thu hút các vị khách nước ngoài từ Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, Thái, Malaysia, Singapore, Trung Quốc... tò mò về một địa điểm mới khu vực trung tâm quận 1 và biết về thương hiệu % nổi tiếng trên thế giới. Số ít người Việt có mặt tại quán, nhưng đa phần là du học sinh, khách du lịch từ các thành phố khác hoặc nhân viên văn phòng gần đó.

Tuy tồn tại nhiều bất cập nhưng nhìn chung, trải nghiệm chi nhánh hai của % Arabica hơn rất nhiều chứ so với lần đầu mình bước vào chi nhánh thứ nhất tại chung cư cà phê Nguyễn Huệ. Nhưng để quay lại đây thì chỉ có hai khả năng xảy đến với mình, một là bạn bè, đối tác muốn gặp mặt ở một địa điểm trung tâm, mang tính biểu tượng của thành phố, hai là dẫn những ai tò mò muốn biết % Arabica tại Việt Nam khác biệt thế nào so với các nước trên thế giới. Ngoài ra không còn lý do nào đủ thuyết phục hơn nữa vì mình còn rất rất nhiều lựa chọn khác hợp lý hơn ngoài kia. Đến cuối, mình vẫn còn một điều đáng tiếc nữa là: phải chi % Arabica chọn địa điểm này, lối kiến trúc này là chi nhánh đầu tiên thì mọi thứ sẽ thuận lợi và được lòng thực khách Việt hơn biết bao…

