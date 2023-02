Cuộc thi tìm kiếm tài năng Bac Ninh's Students Got Talent đã chính thức quay trở lại với tổng giải thưởng lên tới 600 triệu đồng

Bac Ninh's Students Got Talent là cuộc thi tìm kiếm tài năng được tổ chức bởi Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT. Dành được sự quan tâm và ủng hộ sau mùa 1, Bac Ninh's Students Got Talent 2023 quay trở lại với concept "xịn sò" hơn cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 600 triệu đồng.



Thí sinh tham gia Bac Ninh's Students Got Talent 2023 sẽ trải qua 3 vòng thi: Vòng Sơ loại, vòng Tuyển chọn và vòng Chung kết.

Vòng Sơ loại được bắt đầu từ ngày 02/2/2023 đến 28/2/2023. Top 20 thí sinh xuất sắc có điểm số cao nhất do Ban Tổ chức (BTC) chấm chọn sẽ được công bố trong ngày 01/3/2023 và lọt vào vòng Tuyển chọn. 20 thí sinh/nhóm thí sinh có 07 ngày chuẩn bị và gửi video tiết mục dự thi vòng Tuyển chọn tới BTC (hoặc có thể sử dụng video dự thi ở vòng Sơ loại). Sau đó, các tiết mục dự thi sẽ được BTC đăng tải lên fanpage Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Ninh vào ngày 10/3/2022. Thời gian bình chọn cho các tiết mục diễn ra từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 20/3/2023.

Thời gian diễn ra Bac Ninh’s Students Got Talent 2023

Đêm Chung kết là sân khấu trình diễn bùng nổ của TOP 10 thí sinh tài năng vượt qua vòng Tuyển chọn, trong đó 08 tiết mục được BTC lựa chọn và 02 tiết mục được yêu thích nhất dựa trên số điểm bình chọn của khán giả. Ngày 01/4/2023, đêm Chung kết sẽ được tổ chức theo hình thức công diễn trực tiếp trên sân khấu siêu hoành tráng tại Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT.

Em Nguyễn Công Duy (Áo sơ mi trắng) – Thí sinh đạt giải Khuyến khích Bac Ninh’s Students Got Talent 2022

Em Nguyễn Công Duy - Thí sinh đạt giải Khuyến khích của mùa 1 và hiện đang là học sinh tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT chia sẻ: "Em thấy mình thật may mắn khi là một thành viên của ngôi nhà Bac Ninh's Students Got Talent. Khi mới bắt đầu tham gia đăng ký, em cũng chỉ nghĩ đây là như một cơ hội thử sức và giao lưu, nhưng em thật sự bất ngờ với sự đầu tư và khâu tổ chức chuyên nghiệp của Nhà trường. Bac Ninh's Students Got Talent mùa 1 đã cho em thật nhiều trải nghiệm, nhiều cơ hội, cho em hiểu thêm về môi trường học tập và phát triển bản thân để giờ đây em đã trở thành một FSchooler chính hiệu. Em hy vọng cuộc thi năm nay sẽ có thật nhiều thí sinh tham gia và chúc các bạn sẽ tự tin tỏa sáng."

Bac Ninh's Students Got Talent là sân chơi tìm kiếm tài năng được tổ chức thường niên dành cho học sinh tại Bắc Ninh với mong muốn trao cơ hội được tỏa sáng, phát triển bản thân và giao lưu học hỏi giữa các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh. Trở lại mùa mới, cuộc thi hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự đầu tư chuyên nghiệp và cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Hãy tự tin đăng ký và thu về cho mình nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích nhé.

Tổng giá trị giải thưởng của Bac Ninh's Students Got Talent 2023 lên tới hơn 600.000.000 đồng, bao gồm giải thưởng tiền mặt, giấy chứng nhận và các suất học bổng trị giá 100%, 70% và 50% khi học tập tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT.

Ngay từ bây giờ, thí sinh có thể đăng ký tham gia cuộc thi TẠI ĐÂY.

Thời hạn đăng ký vòng Sơ loại: 02/2/2023 - 28/2/2023

Mọi thông tin về cuộc thi được cập nhật tại Fanpage: Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Ninh.