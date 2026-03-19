Cuộc sống tuổi 50 của "ông hoàng nhạc đỏ" và mối tình từ thời cấp 3: Quấn quýt không rời

Nhắc đến dòng nhạc cách mạng tại Việt Nam, Trọng Tấn là một trong những giọng ca tiêu biểu, được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ông hoàng nhạc đỏ". Không chỉ có sự nghiệp bền bỉ, nam ca sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình kéo dài từ thời học sinh đến cuộc sống gia đình viên mãn hiện tại.

Vợ chồng Trọng Tấn - Thanh Hoa.

Từ cậu học trò mê hát đến "ông hoàng nhạc đỏ" và mối tình trong sáng đến sâu đậm

Trọng Tấn tên thật là Vũ Trọng Tấn, sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã bộc lộ niềm đam mê âm nhạc và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ.

Bước ngoặt đến khi anh theo học tại Nhạc viện Hà Nội, sau đó giành giải Nhất "Giọng hát hay Hà Nội" năm 1997 và tiếp tục ghi dấu ấn tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999. Sở hữu chất giọng tenor (nam cao) cùng kỹ thuật vững vàng, Trọng Tấn nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng, gắn liền với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng.

Cùng với Việt Hoàn và Đăng Dương, anh tạo nên bộ ba giọng ca nhạc đỏ quen thuộc với khán giả. Đến hiện tại, Trọng Tấn vẫn là cái tên sáng giá, đắt show ở dòng nhạc anh theo đuổi.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Trọng Tấn còn có mối tình trong sáng đến sâu đậm từ thời học trò. Trọng Tấn và bà xã Thanh Hoa quen nhau khi còn học cấp 3 tại Thanh Hóa. Trọng Tấn hơn cô em dễ thương một lớp.

Tình cảm của họ nảy nở từ những điều rất giản dị: Những mẩu giấy nhỏ, những lá thư tay được giấu kín trong ngăn bàn. Chính những dòng chữ mộc mạc, những vần thơ của chàng học sinh mê hát đã dần chinh phục trái tim cô bạn cùng trường.

Sau này, khi Trọng Tấn ra Hà Nội theo đuổi con đường âm nhạc còn Thanh Hoa ở lại quê nhà, khoảng cách không khiến tình cảm phai nhạt. Những lá thư tay tiếp tục trở thành sợi dây gắn kết, giúp họ giữ vững mối quan hệ qua nhiều năm xa cách. Khác với nhiều mối tình học trò thường dang dở, câu chuyện của Trọng Tấn lại đi đến một cái kết trọn vẹn khi cả hai quyết định gắn bó lâu dài.

Trọng Tấn - Thanh Hoa có cuộc sống viên mãn, nhiều người ngưỡng mộ.

Cuộc sống viên mãn sau ánh đèn sân khấu, quấn quýt không rời

Bên cạnh sự nghiệp ổn định, cuộc sống gia đình của Trọng Tấn cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Bà xã anh hiện là giảng viên tiếng Anh tại Khoa Văn hóa thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là người đứng sau hỗ trợ nam ca sĩ trong các hoạt động nghệ thuật với vai trò quản lý. .

Chính vì thế mà Thanh Hoa và Trọng Tấn thường "dính lấy nhau như sam" trong mọi hành trình nghệ thuật suốt nhiều thập kỷ qua. Họ cùng xuất hiện ở nhiều chương trình lớn, nhiều sự kiện của showbiz. Sự tỏa sáng của Trọng Tấn luôn có hậu phương vững chắc là người vợ yêu chồng phía sau.

Không chỉ trong công việc, vợ chồng "ông hoàng nhạc đỏ" cũng quấn quýt không rời ở đời sống thường nhật.

Trên mạng xã hội, cặp đôi thường đăng tải những chuyến đi chơi cùng nhau. Những lúc ngồi thư giãn bên nhau hay cùng nhau làm vườn, cùng nhau đi thể thao... Sự đồng hành ấy tạo nên hình ảnh một cặp đôi đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.