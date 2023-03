Cuộc sống tại chung cư hơn 40 năm ở TP.HCM sau sự cố sập hành lang, cần di dời khẩn cấp

Chung cư Tôn Thất Thuyết (phường 4, quận 4, TP.HCM) có tuổi đời hơn 40 năm nên đã dần xuống cấp, nhiều hạng mục có dấu hiệu bị hư hỏng, đặc biệt sau sự cố sập đà tại khu vực hành lang nên UBND quận 4 đã có quyết định di dời các hộ dân tại đây sang tạm cư nơi khác.

Hiện có khoảng 100 hộ dân sống tại lô C chung cư Tôn Thất Thuyết và đang chờ phương án của chính quyền địa phương trong việc di dời.

Hôm 6/2 mới đây, một phần đà, lan can tại hành lang lô C chung cư (mặt đường Tân Vĩnh) bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều người bất an. Ngay sau đó chính quyền địa phương đã lên phương án khắc phục tạm thời bằng các cột sắt thay cột bê tông đã bị gãy đổ, đồng thời lập hàng rào khu vực tầng trệt nơi xảy ra sự cố và dán cảnh báo "cấm lại gần".

Lô C chung cư Tôn Thất Thuyết đã cũ, xuống cấp sau hơn 40 năm. Dây điện, dây cáp chằng chịt nguy cơ cháy nổ thường trực

Qua ghi nhận thực tế, có thể thấy phần hành lang lô C chung cư đã xuống cấp trầm trọng, tường bị bong tróc, cột chống cũng tương tự và lộ ra lớp sắt gỉ, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.



Sau sự cố sập sập đà, sàn và lan can hành lang, mặc dù bất an nhưng người dân tại lô C cho rằng cuộc sống vẫn ổn nhưng… "không biết đâu mà lần" và lo lắng sẽ có sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Do đó cư dân tại đây mong muốn chính quyền địa phương có phương án hợp lý để người dân an tâm.

Tuy nhiên, phương án được người dân hài lòng nhất là cải tạo, sửa chữa lại hiện trạng hành lang lô C như lô A và B vừa được tu sửa vào tháng 2 năm trước. Bên cạnh đó người dân vẫn mong tái định cư tại chỗ cũ sau khi di dời tạm cư tại nơi mới.

Khu vực mặt trước lô C, phần tiếp giáp với lô B của chung cư có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào nên chính quyền địa phương đang thực hiện khắc phục tạm thời bằng việc lắp đặt các thanh sắt chống đỡ phần hành lang

Anh Phước (35 tuổi, lô C) cho biết: "Sau sự cố trên cư dân ở đây vẫn có cuộc sống bình thường, ở trong nhà có thể thấy vẫn kiên cố, chỉ ngoài hành lang do không được tu sửa nên thấy xuống cấp vậy thôi. Chúng tôi chỉ mong lô C này được tu sửa khang trang như lô A và B mới đây, còn việc di dời thì vẫn chưa tính đến vì còn chờ chính quyền địa phương đưa phương án rõ ràng".



Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Anh Thư (58 tuổi, số nhà 108, lô C ) cho hay: "Xây dựng lại chung cư là việc phải làm rồi nhưng lộ trình làm như thế nào thì vẫn mong Nhà nước tính toán hợp tình hợp lý cho người dân. Chúng tôi mong Nhà nước tìm kiếm chủ đầu tư để xây dựng lại chung cư này để người dân có thể tái định cư tại đây, để cuộc sống người dân, con cái học hành không bị xáo trộn nhiều. Chúng tôi chỉ mới nhận thông báo sắp di dời nhưng kế hoạch chi tiết, lộ trình như thế nào vẫn chưa có nên phải chờ".

Còn bà Nguyễn Thanh Nhung (căn hộ 212 lô C) cho biết đã hơn 30 năm sống tại chung cư này và nhận thấy kết cấu bên trong chung cư vẫn còn kiên cố, đặc biệt các căn hộ vẫn còn chắc chắn chưa nhận thấy xuống cấp nên hai mẹ con bà yên tâm khi ở đây.

"Hơn 30 năm nay, gia đình tôi chỉ sửa sang lại nhà vài lần và đa số chỉ quét vôi, lát gạch. Nhà nguyên bản chứ chưa từng đập phá, thay đổi kết cấu, thỉnh thoảng trời mưa bị thấm dột nhưng không đáng kể. Tôi chỉ mong khu vực hành lang công cộng và mặt tiền phía ngoài chung cư lô C được nâng cấp sửa chữa cho chắc chắn như lô A và B", bà Nhung chia sẻ.

Phần hành lang lô C bị đổ sập hôm 6/2 và hiện đã được khắc phục. Sau khi khắc phục, chính quyền địa phương cũng dán cảnh báo để người dân hạn chế đi lại qua khu vực nguy hiểm này

Theo UBND quận 4, ngoài vị trí xảy ra sự cố sập đà, sàn hành lang, tường lan can lối đi thì tại các vị trí trước số nhà 101, 205, 210, 201… các cấu kiện cột, dầm, sàn bê tông, ban công bằng gạch đều bị nứt vỡ có nguy cơ sụp đổ gây nguy hiểm.



Những hộ đang sinh sống tại lô C chung cư này sẽ được bố trí tạm cư tại căn hộ chung cư số 4, đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh.

Cuộc sống người dân tại lô C vẫn tạm ổn sau sự cố sập hành lang nhưng nỗi lo lắng vẫn thường trực vì khu vực hành lang các tầng đã xuống cấp

Nhiều cột hành lang tại các tầng xuống cấp, bê tông rơi vỡ lộ ra phần sắt gỉ

Bếp than được cư dân nấu nướng tại hành lang chung cư

Mặc dù hành lang chung cư khá sạch sẽ do người dân ý thức dọn dẹp thường xuyên nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp. Trong ảnh lan can sắt nguy cơ bị rơi xuống đất do đã bị bong mối hàn

Nhiều trần nhà hành lang được vá tạm thời do bê tông rơi

Tuy nhiên tại một góc hành lang chưa được khắc phục do vị trí dễ bị sụp đổ

Lan can hành lan bị hư hỏng

Có những góc hành lang lô C bị xuống cấp nặng nhưng do đây là vị trí có nền yếu nên chưa được sửa chữa

Bà Nguyễn Thanh Nhung (căn hộ 212 lô C) cho rằng thỉnh thoảng mưa có thấm dột nhưng căn hộ mình vẫn kiên cố

Hầu hết căn hộ tại lô C chung cư Tôn Thất Thuyết có diện tích từ 50m2 trở lên mỗi hộ thường có nhiều thành viên sinh sống