Cuộc sống hôn nhân của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đình đám làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ những ngày này.

Chỉ trong 4 ngày, Đoàn Văn Hậu hai lần tận hưởng niềm vui vô địch, một lần cùng đội tuyển Việt Nam và một lần trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Trong cả hai khoảnh khắc đáng nhớ ấy, bên cạnh hậu vệ sinh năm 1999 luôn là Doãn Hải My cùng con trai nhỏ, tạo nên những hình ảnh gia đình hạnh phúc nhận được nhiều sự yêu thích trên mạng xã hội.

Hai lần vô địch trong 4 ngày, Văn Hậu luôn có vợ con bên cạnh

Tối 26/8, Đoàn Văn Hậu cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2. Văn Hậu đá chính trong cả hai lượt trận chung kết và có tổng cộng 7 lần ra sân tại giải đấu, đánh dấu màn trở lại đầy ý nghĩa sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương.

Trên khán đài hôm ấy, Doãn Hải My đưa con trai đến cổ vũ chồng. Sau tiếng còi mãn cuộc, hai mẹ con xuống sân chung vui, để Văn Hậu có thể tận hưởng khoảnh khắc nâng cúp cùng những người thân yêu nhất. Trước sự chứng kiến của đông đảo truyền thông, người hâm mộ, Văn Hậu không ngần ngại trao cho Hải My nụ hôn ngọt ngào chứng minh tình yêu.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Chỉ bốn ngày sau, gia đình nhỏ tiếp tục có mặt tại sân Hàng Đẫy. Tối 30/8, CLB Công an Hà Nội đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỷ số 5-0 để giành Siêu cúp Quốc gia 2025/26. Văn Hậu được tung vào sân trong hiệp hai và cùng các đồng đội hoàn tất thêm một danh hiệu chỉ ít ngày sau chức vô địch Đông Nam Á.

Doãn Hải My cũng có mặt trên khán đài từ sớm cùng con trai để tiếp lửa cho ông xã. Khi trận đấu kết thúc, cô và bé Lúa xuống sân, cùng Văn Hậu ghi lại những khoảnh khắc gia đình bên chiếc cúp mới. Những hình ảnh cả ba quây quần giữa sân Hàng Đẫy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Ảnh: Đoàn Văn Hậu

Ảnh: Đoàn Văn Hậu

Sau tất cả, người đồng hành với Văn Hậu vẫn là Hải My

Điều khiến những khoảnh khắc vô địch của Văn Hậu trở nên đặc biệt hơn nằm ở câu chuyện phía sau hai chiếc cúp. Trước khi có thể trở lại sân cỏ và liên tiếp tận hưởng những ngày rực rỡ, hậu vệ sinh năm 1999 đã trải qua hơn hai năm điều trị chấn thương.

Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2023 với chấn thương điểm bám gân gót Achilles ở chân phải, sau đó kéo theo vấn đề ở đầu gối và khiến quá trình hồi phục kéo dài hơn dự kiến. Văn Hậu phải trải qua nhiều đợt thăm khám, phẫu thuật và phục hồi tại Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.

Ngay sau đám cưới, Hải My đã đồng hành cùng chồng trong những chuyến đi điều trị. Có thời điểm đang mang thai những tháng cuối, cô vẫn cùng Văn Hậu ra nước ngoài để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Khi chồng sang Hàn Quốc phẫu thuật, Hải My cố gắng giữ bình tĩnh để động viên anh trước giờ lên đường, nhưng sau khi chiếc xe rời đi, cô bật khóc vì vừa lo lắng, vừa thương và xót cho chồng.

Ảnh: Đoàn Văn Hậu

Hải My gọi ông xã là một "chiến binh" và cho biết cô chưa từng mất niềm tin vào khả năng trở lại của anh. Trong khi Văn Hậu miệt mài tập phục hồi, cô vừa chăm sóc gia đình, vừa chăm con trai đầu lòng, vừa tiếp tục đồng hành cùng chồng qua từng giai đoạn điều trị.

Giữa hai lần nâng cúp là một câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động

Ngay sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, Văn Hậu chia sẻ lại bức thư anh từng viết cho chính mình vào tháng 1/2025, thời điểm phải chống nạng trở về Việt Nam sau ca phẫu thuật và chứng kiến các đồng đội nâng cúp từ bên ngoài sân cỏ.

Trong lá thư ấy, Văn Hậu tự hẹn với phiên bản tương lai rằng mình phải trở lại thi đấu. Hơn một năm sau, điều ước ấy đã thành hiện thực. Anh trở lại sân cỏ, trở lại đội tuyển Việt Nam rồi cùng các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Hải My cũng chia sẻ lại bài viết của chồng và nhìn lại hơn hai năm đã qua. Cô nói mình luôn khâm phục sự chăm chỉ, kỷ luật và nỗ lực thầm lặng của Văn Hậu, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến "chiến binh" của mình trở lại.

Từ những ngày tiễn chồng sang Hàn Quốc trong nước mắt đến khoảnh khắc cùng anh và con trai đứng giữa sân Mỹ Đình, rồi tiếp tục xuống sân Hàng Đẫy ăn mừng chiếc cúp thứ hai, Hải My gần như chưa vắng mặt trong những dấu mốc quan trọng của Văn Hậu.

Ảnh: Đoàn Văn Hậu.

Sau những năm tháng chịu nhiều áp lực và sự hoài nghi về khả năng trở lại, vợ chồng Văn Hậu - Hải My giờ đây đang tận hưởng những ngày đẹp nhất bên nhau. Hai chiếc cúp trong bốn ngày có lẽ cũng là phần thưởng ngọt ngào cho một gia đình đã cùng nhau đi qua quãng thời gian không hề dễ dàng.