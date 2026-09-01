Bên trong căn nhà ở quê của Đình Bắc: Nhìn bộ sưu tập danh hiệu, bằng khen mà choáng váng

Đình Bắc vừa về quê tổ chức tiệc tân gia, căn nhà mới khang trang trưng bày cả gia tài của tiền đạo sinh năm 2004.

Tối 31/8, gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã tổ chức tiệc tân gia khang trang tại xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An). Khách mời là anh em họ hàng, bà con làng xóm và bạn bè đồng đội của Đình Bắc đến chung vui. Bữa tiệc không chỉ đánh dấu mốc gia đình chuyển về ngôi nhà mới mà còn là dịp để người thân, xóm giềng ăn mừng ngày nam cầu thủ trở về sau khi cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Căn nhà 2 tầng mang phong cách hiện đại được khởi công từ tháng 10/2025 trên khu đất nằm ngay cạnh ngôi nhà cũ của gia đình. Sau gần 9 tháng thi công và hoàn thiện nội thất, công trình chính thức đưa vào sử dụng. Ngay từ thời điểm nhà mới hoàn thiện phần thô vào tháng 3, tiền đạo sinh năm 2004 từng đăng tải hình ảnh công trình kèm dòng nhắn "Báo hiếu cho bố mẹ". Đây cũng là mục tiêu lớn mà chân sút trẻ quê Nghệ An luôn hướng tới kể từ khi bắt đầu thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Căn nhà khang trang Đình Bắc vừa xây báo hiếu bố mẹ (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Gia đình Đình Bắc mở tiệc chiêu đãi họ hàng, hàng xóm, bạn bè của Đình Bắc (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Tiệc tân gia được tổ chức hoành tráng (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Những hình ảnh trong ngày vui được hé lộ bên trong căn nhà đã hoàn thiện dân tình lập tức chú ý vào bộ sưu tập danh hiệu, bằng khen, huy chương của Đình Bắc. Toàn bộ không gian của phòng khách được bố mẹ Đình Bắc dành trọn cho sự nghiệp của con trai.

Bên trong phòng khách nhà Đình Bắc (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Bộ sưu tập những danh hiệu của Đình Bắc (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Bằng khen và huy chương của tiền đạo trẻ, vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải đến chúc mừng đàn em (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

(Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Đình Bắc đã sớm sở hữu bộ sưu tập danh hiệu vô cùng đồ sộ ở cả cấp độ tập thể lẫn cá nhân. Trong màu áo câu lạc bộ, chân sút sinh năm 2004 từng đặt dấu ấn đầu tiên khi giúp CLB Quảng Nam vô địch Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 để giành vé thăng hạng V.League, đồng thời cá nhân anh cũng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng năm đó. Chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng để cùng đội bóng ngành công an bước lên ngôi vương V.League 2025/2026.

Ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, tiền đạo này trở thành nhân tố nòng cốt trong hàng loạt chiến tích vang dội. Trong màu áo U23 Việt Nam, anh cùng đồng đội bước lên đỉnh khu vực với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Ở giải đấu này, anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cùng năm, U23 Việt Nam giành HCV SEA Gaes 33 trên đất Thái Lan.

Tiếp đó, Đình Bắc cùng các đồng đội tạo nên cột mốc lịch sử khi giành tấm HCB tại VCK U23 châu Á 2026, giải đấu mà Đình Bắc rực sáng để đoạt danh hiệu Vua phá lưới châu lục. Đỉnh cao trong màu áo Đội tuyển Quốc gia của chân sút này là chức vô địch ASEAN Cup 2026. Màn trình diễn thăng hoa tại giải đấu đã giúp anh lập cú đúp danh hiệu cá nhân bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới với 5 bàn thắng.