Con gái của nữ ca sĩ tên là Nguyễn Bảo Thiên Di (tên thân mật là Misumi). Chia sẻ về ý nghĩa tên này, nữ ca sĩ cho biết: "Thiên Di có nghĩa là tự do, còn Bảo là bảo vật. Dù là vật báu nhưng con vẫn sẽ luôn được tự do". Misumi có vẻ ngoài đáng yêu, hai má phúng phính cùng đôi mắt to tròn giống nữ ca sĩ.