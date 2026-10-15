Cuộc đua tìm kiếm giọng hát thực lực trị giá 700 triệu chính thức khởi động

Cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2026 chính thức được khởi động đồng thời mở rộng cách thức tuyển chọn và đưa thí sinh đến gần hơn với khán giả trên các nền tảng số.

Chiều 15/10, tại Trường quay S5, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, buổi gặp gỡ báo chí khởi động cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2026 đã diễn ra với sự tham gia của đại diện BTC, giới chuyên môn và các nghệ sĩ. Không khí chương trình được mở màn bằng những tiết mục biểu diễn của các gương mặt từng ghi dấu ấn tại cuộc thi, trong đó có Quán quân Tiếng Hát Hà Nội 2025 Đào Lê Phương Chi, Quán quân năm 2023 Trần Thị Vân Anh và Vũ Tấn Đạt (con trai cả của ca sĩ Trọng Tấn) - chủ nhân giải Nhì phong cách Thính phòng mùa giải 2025.

Quán quân Đào Lê Phương Chi, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - Quán quân Trần Thị Vân Anh

Bước sang mùa giải 2026, Tiếng Hát Hà Nội gây chú ý khi nâng mức thưởng dành cho giải cao nhất lên tới gần 700 triệu đồng. Song song với sự đầu tư về giải thưởng, cuộc thi cũng công bố định hướng đổi mới cách tuyển chọn và tăng cường ứng dụng công nghệ để các giọng ca tiềm năng có thêm cơ hội tiếp cận công chúng.

Đặt cạnh Sao Mai, Tiếng Hát Hà Nội khẳng định màu sắc riêng

Một trong những vấn đề được truyền thông quan tâm tại buổi họp báo là sự tương đồng giữa Tiếng Hát Hà Nội 2026 và Sao Mai 2026 - hai cuộc thi thanh nhạc cùng hướng đến việc tìm kiếm những giọng ca nổi bật.

Trước câu hỏi về sự so sánh này, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng ban Tổ chức Tiếng Hát Hà Nội 2026 cho hay: “Chung kết Sao Mai năm nay cũng đã có những thí sinh trước đó được ghi nhận từ Tiếng Hát Hà Nội. Hai cuộc thi với hai cơ quan, đơn vị tổ chức khác nhau, hai phong cách, mục tiêu khác nhau. Cho nên sẽ không có sự so sánh hay cạnh tranh. Chất của cuộc thi Sao Mai khác và chất của Hà Nội trong cuộc thi này hàng chục năm vừa rồi đã rất khác biệt so với các cuộc thi khác”.

Clip chia sẻ của Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm về những so sánh giữa cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2026 và Sao Mai 2026

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng ban Tổ chức Tiếng Hát Hà Nội 2026 khẳng định Tiếng Hát Hà Nội và Sao Mai là 2 cuộc thi khác biệt về phong cách cũng như mục tiêu tổ chức

Thay vì xem các cuộc thi là những đối thủ trực tiếp, đại diện BTC nhấn mạnh dấu ấn riêng được hình thành qua hành trình phát triển của mỗi chương trình. Với Tiếng Hát Hà Nội, yếu tố chuyên môn thanh nhạc, bản sắc văn hóa Thủ đô và khả năng phát triển lâu dài của thí sinh tiếp tục là những trọng tâm được đặt ra trong mùa giải mới.

Cuộc thi có lịch sử từ năm 1994, từng trải qua những giai đoạn gián đoạn trước khi được tổ chức trở lại từ năm 2023. Sau hơn ba thập kỷ, Tiếng Hát Hà Nội đang hướng đến một diện mạo mới, trong đó danh hiệu và thành tích tại sân chơi là điểm khởi đầu cho hành trình nghệ thuật, thay vì đích đến cuối cùng của các thí sinh.

Đưa cuộc thi lên nền tảng số, khán giả có thêm cơ hội tham gia tìm kiếm tài năng

Nếu những mùa giải trước chủ yếu gắn với sân khấu và các vòng thi trực tiếp, Tiếng Hát Hà Nội 2026 dự kiến mở rộng phương thức tiếp cận thí sinh ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên.

Theo đó, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến và gửi video dự thi để BTC đánh giá ở vòng sơ khảo. Cách thức này giúp giảm bớt rào cản địa lý, tạo điều kiện cho những người đang học tập, sinh sống và làm việc ngoài Hà Nội tham gia mà không cần di chuyển đến Thủ đô ngay từ đầu.

Đáng chú ý, cuộc thi dự kiến tăng cường hợp tác với các nền tảng số, trong đó có TikTok để mở rộng khả năng tiếp cận khán giả và tạo thêm không gian giới thiệu các gương mặt triển vọng. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được nghiên cứu ứng dụng vào quá trình sàng lọc, phân loại thí sinh.

Tiếng Hát Hà Nội mở rộng phương thức tham gia khi các thí sinh có thể gửi video dự thi ngay từ vòng Sơ khảo

Tuy nhiên, việc mở rộng hình thức tuyển chọn không đồng nghĩa với việc hạ thấp yêu cầu chuyên môn. Video dự thi vẫn phải thể hiện giọng hát trực tiếp, không sử dụng các biện pháp chỉnh sửa âm thanh hay hậu kỳ nhằm làm thay đổi chất lượng trình diễn. Đây là cách ban tổ chức hướng đến việc đánh giá năng lực thanh nhạc thực chất ngay từ vòng đầu tiên.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cơ chế lựa chọn thí sinh đi tiếp. Bên cạnh hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ và chuyên gia âm nhạc, khán giả sẽ có cơ hội tham gia bình chọn thông qua nền tảng số theo thể lệ riêng. Theo kế hoạch, trong số 30 thí sinh vào vòng chung kết, 24 thí sinh sẽ do ban giám khảo quyết định và 6 thí sinh được khán giả bình chọn.

Tiếng Hát Hà Nội năm nay sẽ khai thác nền tảng số TikTok để thí sinh tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, công nghệ AI cũng sẽ được áp dụng để sàng lọc chất lượng thí sinh

4 phong cách âm nhạc, mở rộng không gian thể hiện cá tính

Tiếng Hát Hà Nội 2026 tiếp tục duy trì ba dòng thi quen thuộc gồm Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại, đồng thời mở rộng không gian thể hiện thông qua phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng.

Ở nhóm âm nhạc đương đại, phạm vi thể loại được mở rộng với Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie và một số hình thức kết hợp phù hợp. Trong khi đó, phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện dấu ấn cá nhân thông qua sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí hoặc kết hợp vũ đạo cùng những hình thức trình diễn khác.

Với những thay đổi về giải thưởng, cách thức tuyển chọn và phương thức tương tác với khán giả, Tiếng Hát Hà Nội 2026 đang mở rộng phạm vi hoạt động của một cuộc thi thanh nhạc truyền thống có tuổi đời hơn 30 năm. Thách thức đặt ra cho mùa giải năm nay là tìm kiếm những giọng ca nổi bật tạo nền tảng để các tài năng có cơ hội phát triển sự nghiệp và khẳng định vị trí trong thị trường âm nhạc.

Việc Tiếng Hát Hà Nội đổi mới phương thức tổ chức chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả và không khí cạnh tranh sẽ “nóng” lên ngay từ vòng Sơ khảo

Ảnh: BTC