Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Vai chính diện của nữ MC VTV bị chê, vai phản diện thú vị

Bộ phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao được đánh giá là sản phẩm ấn tượng có sự chỉn chu, kỹ lưỡng từ kịch bản, bối cảnh cho tới việc lựa chọn diễn viên. Chính vì thế, ngay cả những diễn viên phụ của phim cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Ba nhân vật phụ đang được cộng đồng mạng quan tâm nhất hiện nay là vai Bình "nơ" (Minh Cúc), Phương Nga (Hà Đan) và Bát (Tuấn Anh). Nếu nhân vật Bình "nơ", Phương Nga xuất hiện từ đầu phim, có nhiều đất diễn thì Bát mới xuất hiện ở những tập gần đây. Tuy nhiên, đánh giá của công chúng về nhân vật và diễn xuất của ba nhân vật này lại khác nhau.

Phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao nhận được ý kiến đánh giá tích cực từ khán giả

Phương Nga - Cô tiểu thư "thất thường"



Phương Nga do nữ diễn viên, MC Hà Đan thủ vai. Cô được miêu tả là tiểu thư nhà giàu nhưng thấu tình đạt lý, biết tôn trọng hoàn cảnh gia đình của người khác và có tính cách phóng khoáng, chủ động theo đuổi tình yêu.

Với tính cách như thế, nhân vật Phương Nga đúng ra sẽ nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Thế nhưng sự "thất thường" trong tính cách của nhân vật và cách diễn của nữ MC VTV lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Hà Đan trong tạo hình Phương Nga phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Mọi người cho rằng Phương Nga đôi lúc quá nhí nhảnh nhưng có khi lại quá "bà cụ non". Điều này khiến tổng thể diễn xuất của Hà Đan bị nhận xét là kém ổn định, "gồng". Một vài khán giả cũng nhận định nữ diễn viên, MC này diễn xuất không thực sự tốt. Biểu cảm của cô trong một số cảnh quay chưa được linh hoạt nên bị đánh giá là "đơ", "nhạt".



Bản thân Hà Đan cũng thừa nhận đây là vai diễn khiến cô gặp nhiều ý kiến trái chiều nhất từ khán giả. Nữ diễn viên cho hay cô từng hoang mang, xuống tinh thần khi đối diện với những bình luận chê bai từ khán giả:

"Quả thực những tập đầu lên sóng, khi có nhiều ý kiến trái chiều về Phương Nga tôi cũng hoang mang, xuống tinh thần lắm. Vì tôi đã từng tham gia nhiều phim rồi, vai phản diện cũng từng đảm nhận rồi nhưng trước đến nay dù là vai phản diện tôi vẫn luôn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đây là lần đầu tiên tôi đọc được nhiều ý kiến trái chiều như thế".

Nữ diễn viên thừa nhận đây là vai diễn khiến cô phải đối diện với ý kiến trái chiều nhiều nhất

Tuy nhiên, Hà Đan cho hay việc tính cách nhân vật Phương Nga có sự "thất thường" là do yếu tố kịch bản quy định: "Những suy nghĩ, quan điểm hay lời nói đôi lúc 'quá người lớn', hay 'như bà cụ non' của Phương Nga là do hoàn cảnh sống đem lại.



Nga sống với bố từ rất nhỏ, tuy tính cách tươi vui nhí nhảnh nhưng ít nhiều vẫn phải tự lập từ sớm nên sẽ có những suy nghĩ già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa, đó là điều dễ hiểu.

Những tập tiếp theo khi câu chuyện của Nga được hé lộ nhiều hơn thì khán giả sẽ hiểu tính cách, biểu hiện của Nga là hợp lý và sát thực".

Về diễn xuất chưa thực sự gây ấn tượng, Hà Đan cho hay cô đang nỗ lực để chinh phục khán giả: "Tôi tự xem lại những thước phim đã phát sóng, tự rút kinh nghiệm, và tiếp tục cố gắng. Dần dần, tôi rất hạnh phúc khi thấy gần đây khán giả có thiện cảm với Nga nhiều hơn".

Bát "phản diện" lại được khen

Nếu nữ phụ Phương Nga được xây dựng với hình ảnh tiểu thư đáng yêu thì nhân vật Bát lại là nam phụ "phản diện" của phim. Anh ta là đứa em "trời đánh" của nữ chính, luôn xuất hiện và có những trò quậy phá, bòn rút khi mọi người ở hoàn cảnh bết bát nhất.

Bát là kẻ ăn chơi trác táng, tính tình lại quá quắt, lưu manh nên không khó hiểu khi ngay từ phân cảnh đầu tiên xuất hiện trong phim, nhân vật này đã khiến nhiều người "phát sợ".

Tạo hình gây ám ảnh của nhân vật Bát

Tuy nhiên đó là cảm giác dành cho nhân vật mà thôi. Còn với diễn xuất của Tuấn Anh cho nhân vật Bát, công chúng lại dành cho anh nhiều lời khen ngợi. Đa phần ý kiến đều cho rằng Tuấn Anh vào vai một cách tự nhiên, diễn xuất linh hoạt và rất "có hồn". Mỗi lần nhân vật này xuất hiện, khán giả vừa tức lại vừa buồn cười với tính cách của anh.



Trước những ý kiến đánh giá tích cực từ khán giả, Tuấn Anh khiêm tốn chia sẻ: "Tôi nghĩ mình phải dành lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm tới bộ phim, đặc biệt là chú ý tới nhân vật Bát. Ngay từ lúc nhận được kịch bản, bản thân tôi cũng thấy đây là một nhân vật phản diện thú vị".

Tuấn Anh khiêm tốn đón nhận ý kiến của khán giả

Nam diễn viên cũng bày tỏ, bản thân anh rất quan tâm và có sự chọn lọc, tiếp thu trước những ý kiến khen chê từ công chúng: "Tôi nhận thấy mỗi người đều có một góc nhìn và quan điểm khác nhau khi đánh giá về nhân vật Bát: Tích cực có, khó chịu có, kỹ tính hay thậm chí là nghiêm khắc phê phán nhân vật này cũng có.



Tôi đọc được tất cả và cảm thấy rất mừng khi mọi người quan tâm vai Bát nhiều đến vậy. Bản thân tôi cũng có sự chọn lọc khi tiếp thu những ý kiến đánh giá, góp ý cho nhân vật của mình".

Bình "nơ" thành điểm sáng của phim

Một nhân vật không thuộc tuyến chính nhưng lại khiến khán giả phải xuýt xoa chính là nhân vật Bình "nơ" do diễn viên Minh Cúc thủ vai. Bình là cô bán hoa quả ở sạp bên cạnh của nữ chính, có tính cách tưng tửng, thẳng thắn nhưng hay ghen tị.

Ban đầu cô nàng thích nam chính và một lòng theo đuổi anh. Thế nên khi thấy nữ chính thân thiết với "người trong mộng" của mình, Bình đã nhiều lần gây hấn, "chọc ngoáy", thậm chí đánh nhau với "tình địch".

Tạo hình đầy màu sắc của Bình "nơ"

Nhân vật Bình với tính cách bỗ bã, thẳng thắn cùng tạo hình lòe loẹt rất nhanh chóng gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Công chúng yêu mến Bình vì cô nàng thường xuyên đem lại tiếng cười, giúp bộ phim bớt đi phần căng thẳng.



Diễn xuất của Minh Cúc với nhân vật "tưng tửng" này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Trên các diễn đàn mạng, khán giả bình luận và bày tỏ thiện cảm với nhân vật Bình nhiều không kém so với nữ chính.

Trước tình cảm của công chúng, diễn viên Minh Cúc bày tỏ: "Tôi nhận thấy mọi người rất thích thú với sự lòe loẹt, ngoa ngoắt của Bình. Phản ứng này khác với sự yêu mến mà họ dành cho cô Sâm thật thà, 'nhiều chuyện' ở Hương Vị Tình Thân. Điều này cho thấy khán giả không hề nhàm chán với những nhân vật của tôi".

Minh Cúc thích thú với những bình luận của khán giả phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Nữ diễn viên cũng rất để tâm đến bình luận của khán giả dành cho vai diễn của mình: "Lúc cảnh Bình thất tình lên sóng, tôi đọc bình luận thấy mọi người đều thích thú. Khán giả còn nhận xét đây là màn thất tình hài hước nhất mà họ thấy. Có người nhắn tin hỏi tôi rằng tôi khóc thật hay giả, lấy cảm xúc từ đâu để khóc.



Một số người biết hoàn cảnh của tôi còn đoán rằng tôi đem những vất vả, khó khăn từ cuộc sống riêng ra để 'xả' trong vai diễn này. Đối với diễn viên như chúng tôi, đó chính là những lời khen ngợi có giá trị nhất''.