Cuộc Chiến Sinh Tồn - phim Hàn đáng xem bậc nhất nửa cuối 2023 chiếu độc quyền trên K+ từ 15/9

Đúng như tựa đề Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape Of The Seven: War For Survival), câu chuyện phim xoay quanh cuộc chiến giành giật sự sống của bảy người liên quan tới sự mất tích của một cô gái trẻ. Thuộc dòng phim tội phạm - bí ẩn, tác phẩm tập trung khai thác dàn nhân vật phản diện với nhiều ham muốn đáng sợ và xấu xa.

Cuộc Chiến Sinh Tồn được K+ độc quyền phát sóng trên mọi nền tảng tại Việt Nam

Sự bảo chứng của ekip chất lượng và mức độ đầu tư khủng

Cuộc Chiến Sinh Tồn đánh dấu màn tái xuất của bộ đôi "biên kịch vàng" Kim Soon Ok và đạo diễn Joo Dong Min, cả hai là người đứng sau thành công của loạt phim đình đám xứ kim chi như Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu), The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng). Bên cạnh đó, Cuộc Chiến Sinh Tồn còn đưa những ngôi sao đình đám của Penthouse cùng trở lại màn ảnh: Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung, Jo Jae Yoon. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của "nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi.

Điểm thú vị của phim là tất cả nhân vật đều là nhân vật chính, với xuất thân đa dạng trong xã hội hiện đại.

Uhm Ki Joon vào vai Matthew Lee, giám đốc điều hành của công ty nền tảng di động lớn nhất Hàn Quốc. Matthew luôn che giấu con người thật của mình. Chỉ có một số ít người thực sự biết anh ta là ai và sẽ rất thú vị khi xem anh ta nắm giữ những bí mật gì trong vụ án cô gái mất tích.

Uhm Ki Joon gây sốt với tạo hình mới lạ khi nhuộm tóc bạc, giảm cân

Hwang Jung Eum hóa thân Geum Ra Hee, CEO của một công ty sản xuất phim truyền hình. Tính cách tự cao tự đại và hiếu thắng, cô làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được sự giàu có và thành công. Cô thậm chí không ngần ngại lợi dụng đứa con gái bị bỏ rơi từ 15 năm trước của mình làm phương tiện để có được tài sản thừa kế lớn.

"Nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum trở lại phim truyền hình với vai phản diện

Lee Joon đóng vai cựu trùm xã hội đen Min Do Hyuk. Anh không có ước mơ hay hy vọng cụ thể, chỉ sống dựa trên lòng trung thành.

Yoon Jong Hoon nhập vai Yang Jin Mo, giám đốc điều hành của công ty Cherry Entertainment, Anh ẩn giấu lòng tham vô đáy đằng sau vẻ ngoài hiền lành.

Lee Yoo Bi đảm nhận vai Han Mo Ne, là ngôi sao của trường với cuộc sống hoàn hảo như mơ: nhan sắc tuyệt trần, gia thế giàu có và tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, sau này cô rơi vào cuộc sống đầy rẫy dối trá cùng nhiều bí mật đen tối sâu thẳm.

Shin Eun Kyung vai Cha Joo Ran, một kẻ cực kỳ yêu tiền. Cô đã sống với chủ tịch Bang Chil Sung giàu có đáng tuổi cha mình, cố gắng giữ được tình cảm của chủ tịch và cả tiền của ông ta.

Shin Eun Kyung của Penthouse tái hợp với biên kịch Kim Soon Ok trong phim Cuộc Chiến Sinh Tồn

Jo Yoon Hee vai Go Myung Ji, giáo viên dạy mỹ thuật, đồng thời là một cô gái giàu lòng trắc ẩn, nhưng không ngần ngại nói dối để bảo vệ bất cứ người nào quý giá đối với cô.

Với kinh phí đầu tư lên đến 46,2 tỷ Won, top ba phim được đầu tư khủng tại Hàn Quốc, Cuộc Chiến Sinh Tồn hứa hẹn sẽ mang đến những cảnh hành động, rượt đuổi khốc liệt cùng những tội ác kinh hoàng của dàn nhân vật phản diện.

Tình tiết gay cấn, cú twist chồng chéo

Cuộc Chiến Sinh Tồn lấy các nhân vật phản diện làm trung tâm và khai thác bản ác của con người khi đưa họ đi qua những sự kiện đầy ám ảnh, đối mặt với sự dối trá cùng tham vọng đáng sợ. Bảy con người đều nắm giữ những bí mật kinh hoàng và khi bí mật được lật mở cũng là lúc tội ác bị phơi bày.

Các nhân vật trong phim đều ẩn chứa bí mật và có tham vọng xấu xa

Với nhiều tác phẩm đạt rating cao và tạo hiệu ứng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội, biên kịch Kim Soon Ok tạo thương hiệu riêng với khả năng đẩy kịch tính câu chuyện liên tục và sáng tạo hàng loạt cú twist khôn lường trong kịch bản. Nữ diễn viên Hwang Jung Eum cũng cho biết lý do đầu tiên cô nhận vai là bởi biên kịch Kim Soon Ok. Cô chia sẻ: "Tôi thực sự muốn đóng vai chính trong dự án của biên kịch Kim, trở thành một phần của câu chuyện với những nhân vật hấp dẫn và cốt truyện thú vị".

Với Cuộc Chiến Sinh Tồn, biên kịch Kim hứa hẹn tiếp tục dẫn dắt khán giả bước vào cuộc chạy đua khốc liệt với nhiều tình huống căng thẳng và những cú twist khó đoán. Phim được K+ phát sóng độc quyền trên mọi nền tảng tại Việt Nam, song song với Hàn Quốc, lúc 21h30 trên VOD App K+ và 23h trên kênh K+CINE vào Thứ 6, 7 hàng tuần, từ 15/9. Khán giả đăng ký K+ tại đây.