Cùng Xoài Non lưu ngay bí quyết chăm da cực đỉnh chỉ với 2 bước đơn giản

Được biết đến là cô nàng gen Z đa tài, năng động, Xoài Non (Trang Phạm) không chỉ gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp mà còn không ngừng ghi điểm khi thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực, khía cạnh khác nhau. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, nàng Xoài Non vẫn khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ khi sở hữu làn da căng bóng, mềm mịn. Thực ra, ít người biết rằng cô nàng Xoài Non cũng phải từng trải qua những lúc làn da phát tín hiệu "ét-ô-ét" như: mẩn đỏ, nổi mụn, kích ứng… Và đây là cách mà Xoài Non xóa bỏ những tín hiệu đáng ghét trên.

Luôn chống nắng cho da dù là ở bất kì đâu

Mọi người thường nghĩ chỉ khi ra đường hoặc khi tiếp xúc với ánh nắng, chúng ta mới cần dùng kem chống nắng. Với nàng Xoài Non thì khác, việc chống nắng là cần thiết và cũng là cách Xoài Non bảo vệ và nâng cao sức khỏe làn da. Không còn quá xa lạ, bảo bối chống nắng được Xoài Non yêu thích và mang đi khắp nơi chính là Madagascar Centella Air-Fit SunCream.

Với thành phần là chiết xuất rau má Madagascar, kem chống nắng SKIN1004 Madagascar Centella Air-Fit SunCream phù hợp mọi làn da, không gây kích ứng, hỗ trợ làm dịu da mụn. Kem cũng dưỡng sáng da, kiềm dầu, nâng tông nhẹ nhàng nhờ vào sự kết hợp của công thức MadeWhite độc quyền và Niacinamide. Mọi người có thể dùng thay cả lớp lót trang điểm để tiết kiệm thời gian mỗi sáng. Và tất nhiên, kem chống nắng giúp bảo vệ da tối đa trước tia UVA-UVB nhờ có chỉ số SPF 50+ PA++++.

Phục hồi da tổn thương với thành phần rau má nguyên bản

Thường xuyên makeup, quay phim, chụp ảnh ngoài trời dưới tác động của ánh nắng, nhiệt độ cao, thời tiết thay đổi liên tục, làn da ít nhiều bị ảnh hưởng, trở nên nhạy cảm và dễ kích ứng. Chính vì thế, Xoài Non ưu tiên chọn cho mình những sản phẩm lành tính với thành phần thiên nhiên, tinh khiết để giúp làm dịu làn da đang bị tổn thương.

Chiết xuất 100% từ rau má Madagascar nguyên bản, tinh chất Madagascar Centella của nhà SKIN1004 luôn là lựa chọn hàng đầu của Xoài Non khi làn da bị kiệt sức. Tinh chất mang lại sức mạnh phục hồi, xoa dịu da kích ứng, cung cấp các dưỡng chất như: vitamin, khoáng chất, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid…, cấp ẩm vừa đủ cho da, tăng sinh collagen. Mọi người có thể dùng tinh chất cả trong routine sáng và tối để đẩy nhanh hiệu quả chăm dưỡng làn da.

Không cần phải quá nhiều bước skincare cầu kỳ, chỉ với 2 sản phẩm, bạn cũng như Xoài Non, đã có thể quẳng gánh lo và tự tin khoe nét rạng ngời từ làn da sáng khỏe ở mọi góc nhìn.

