Cưng xỉu khoảnh khắc Jennie (BLACKPINK) uống nước tại concert Hà Nội, nháy mắt 1 giây khiến netizen bấn loạn

Dù concert Born Pink Hà Nội đã kết thúc được 4 ngày nhưng tới nay, hàng loạt khoảnh khác trong đêm diễn của 4 cô nàng "Hắc Hường" vẫn đang được khán giả đặc biệt chú ý và bàn tán sôi nổi. Một người hâm mộ mới đây đã chia sẻ đoạn video Jennie tranh thủ uống nước khi đang ở trên sân khấu.

Mặc dù đang gấp rút nhanh chóng "tiếp sức" để lấy lại năng lượng trình diễn nhưng trước sự hò reo, tình cảm của người hâm mộ, Jennie liền tương tác bằng cách mỉm cười và nháy mắt. Dù chỉ diễn ra nhanh chóng một vài giây nhưng đã khiến BLINK Việt "đứng ngồi không yên".

Jennie (BLACKPINK) "thả thính" nháy mắt với BLINK Việt khi đang uống nước trên sân khấu (Nguồn: @fanaccount_112)

Dù chỉ vỏn vẹn 1 giây nhưng khoảnh khắc này đã khiến người hâm mộ rần rần thích thú vì sự đáng yêu

World tour Born Pink của BLACKPINK được trải dài từ tháng 10/2022 và đã đi qua 57 đêm diễn ở các châu lục. Trong lần đầu tiên tới Việt Nam, 4 cô nàng "Hắc Hường" đã đem tới dấu ấn, phần trình diễn bùng nổ. Những sự đầu tư công phu, dàn âm thanh đỉnh cao được nhập khẩu từ quốc tế, những màn trình diễn bùng nổ đã tạo nên một đêm nhạc không thể nào quên đối với khán giả Việt.

Vào đêm 2/8 (theo giờ Việt Nam), Jennie cũng xả hàng loạt ảnh Born Pink Hà Nội bày tỏ sự yêu mến và cảm ơn tới người hâm mộ. Thậm chí, nữ idol sinh năm 1996 còn đặc biệt đăng video nhảy See Tình với lời nhắn "For my Vietnam Blinks". Qua những khoảnh khắc đặc biệt trong 2 đêm nhạc và hình ảnh sau concert của 4 "mẩu" BLACKPINK, khán giả có thể thấy các cô gái dành rất nhiều tình cảm cho Việt Nam.

BLACKPINK đã đem tới đêm diễn bùng cháy với âm nhạc bùng nổ, cảm xúc thăng hoa cho hàng chục ngàn BLINK Việt